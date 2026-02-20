Homicidio doloso reduce 65% en Guanajuato, pero “sigue siendo el estado con más casos”, afirma Sheinbaum

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que el promedio diario de homicidios dolosos en Guanajuato tuvo una reducción del 65% en el último año; sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que continúa siendo el estado con mayor incidencia de casos.
En ‘La Mañanera del Pueblo’, que se realizó en Irapuato, Figueroa Franco detalló que febrero del 2025 fue el mes con más casos, con un promedio de 12.71 homicidios diarios.
Mientras que enero del 2026 fue el mes con menos homicidios en los últimos ocho años, con un promedio diario de 4.45 casos diarios.
Información en desarrollo...
