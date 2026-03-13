¡Es oficial! Las Guerreras K-Pop llegarán de nuevo a México con una nueva película

El trío más querido por chicos y grandes regresará a las pantallas mexicanas con esta nueva producción. (Zurisaddai González/Infobae)

En la víspera de los premios Oscar 2026, en donde se reconoce a lo mejor del cine a nivel internacional, se dio a conocer la confirmación de la secuela de Las Guerreras K-pop tras el éxito global que lograron alcanzar el año pasado a través del streaming.

Maggie Kang y Chris Appelhans regresan como directora y director en esta producción conjunta de Netflix y Sony Pictures Animation, lo que promete traer la misma línea narrativa de la primera película para el gusto de los seguidores más fieles.

(Captura de pantalla)

Una de las secuelas más esperadas

La segunda parte, titulada “K-pop Demon Hunters 2”, continuará la historia de Rumi, Miran y Zoey, conocidas como las “Huntrix”, protagonistas que conquistaron a millones de espectadores. Netflix y Sony Pictures Animation apuestan de nuevo por un equipo creativo internacional y una narrativa que combina música, acción y una amplia representación cultural.

La secuela mantendrá la fórmula de coproducción entre estudios de animación de Estados Unidos y Corea del Sur. Aunque no se conocen más detalles sobre la trama, se anticipa el regreso de los personajes principales y la expansión del universo establecido en la primera película.

Maggie Kang expresó su orgullo por la oportunidad de continuar mostrando el mundo creado junto a su equipo, mientras Chris Appelhans señaló que la nueva entrega permitirá explorar nuevas historias y desafíos para las protagonistas. Los copresidentes de Sony Pictures Animation, Kristine Belson y Damien de Froberville, enfatizaron la importancia de respaldar las “audaces visiones creativas” de los cineastas en esta nueva etapa para la franquicia.

Netflix anuncia la secuela de K-pop Demon Hunters (Netflix)

Impacto global de Las Guerreras K-pop

La franquicia se ha posicionado como un fenómeno internacional, liderando las visualizaciones en la plataforma en 2025 y acumulando más de 500 millones de vistas. Según el director de Películas Dan Lin, el filme original rompió barreras culturales y se convirtió en la producción “más popular de Netflix de todos los tiempos”.

El éxito ha dado origen a productos derivados, incluidos juguetes coleccionables creados en colaboración con Mattel y versiones Funko Pop de las protagonistas. Esta expansión ha fortalecido el impacto de la saga, consolidando a las Huntrix en el imaginario global y generando una comunidad de fanáticos que trasciende fronteras y generaciones.

El fenómeno de Las Guerreras K-pop ha impulsado la representación asiática en el cine animado y demostrado el potencial de unir música y animación con historias que atraviesan mercados internacionales. Los ejecutivos de Netflix y Sony Pictures Animation aseguran que la colaboración seguirá sorprendiendo y deleitando a los seguidores en todo el mundo.

Se convirtieron en los personajes favoritos de niños en todo el mundo. (REUTERS/Angelika Warmuth)

Reconocimientos y próxima presentación en los Premios Oscar

El impacto de la película original queda reflejado en su presencia en premios internacionales. Las Guerreras K-pop compite en los Premios Oscar 2026 en las categorías de Mejor Película Animada y Mejor Canción Original por el tema “Golden”, interpretado por EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami.

La canción ha marcado récords en listas de popularidad y plataformas de streaming. Asimismo, ha sido reconocida como Mejor Canción en los Critics Choice Awards y en los Globos de Oro, consolidando el alcance mundial de la franquicia.

Durante la ceremonia de los Oscar, el domingo 15 de marzo, se ha confirmado una presentación especial inspirada en el folclore coreano y la esencia de la saga, con instrumentistas tradicionales y danza contemporánea en el Teatro Dolby, en Hollywood. Esta actuación ofrecerá una experiencia única a quienes asistan al evento y al público global que sigue la evolución de la franquicia.