Concierto gratis de Siddhartha en Edomex: fecha, hora, lugar y todos los detalles

Siddhartha encabeza el Festival Atmósfera en un evento cultural con entrada libre y sabor a Oaxaca. (RS)

La quinta edición del Festival Atmósfera transformará a Tecámac en un polo de atracción cultural entre el 13 y el 22 de marzo de 2026, con una serie de conciertos gratuitos que destacan por la presencia de figuras como Siddhartha, Christian Nodal y Bronco.

El anuncio fue realizado por el Gobierno Municipal y la presidenta municipal Rosi Wong Romero, quienes subrayaron la coincidencia del evento con el Mundial de Fútbol FIFA 2026 y el cuarto aniversario del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Dentro de la programación destaca la participación especial del estado de Oaxaca como invitado de honor, así como la colaboración de la aerolínea Mexicana.

El Festival Atmósfera 2026 en Tecámac reunirá a miles de asistentes con conciertos gratuitos de artistas como Siddhartha y Christian Nodal. (Gobierno de Tecamac)

Siddhartha encabeza el cartel del Festival Atmósfera

Siddhartha, uno de los artistas más esperados del festival, subirá al escenario del Deportivo Sierra Hermosa el 21 de marzo, donde se anticipa que reunirá a miles de seguidores con su estilo distintivo y letras introspectivas.

La presidenta municipal Rosi Wong Romero expresó que Siddhartha “ha marcado a toda una generación con su estilo único, letras profundas y una conexión increíble con su público”.

Además del intérprete originario de Guadalajara, al cartel se suman artistas como Christian Nodal, Lila Downs, Mijares, Emmanuel, Óscar de León, Bronco y El Bogueto, quienes se presentarán en Los Héroes Tecámac y el Deportivo Sierra Hermosa.

Cabe mencionar que el acceso a todas las actividades será libre, lo que garantiza la llegada de un público diverso y convierte al festival en uno de los eventos culturales más destacados del Estado de México en 2026.

Las actividades se concentrarán en dos fines de semana sucesivos, del 13 al 15 y del 20 al 22 de marzo, en dichos días se combinarán presentaciones musicales, experiencias gastronómicas y muestras culturales.

El Deportivo Sierra Hermosa y Los Héroes Tecámac serán las principales sedes para espectáculos musicales y actividades familiares gratuitas. (Facebook: Rosi Wong)

Entre los atractivos principales del festival se encuentran:

Espectáculos gratuitos de músicos nacionales e internacionales

Participación de Oaxaca como estado invitado y oferta gastronómica típica

Actividades culturales, deportivas y artísticas en diferentes sedes

Celebración del aniversario del AIFA y la colaboración de Mexicana

Acceso libre y participación de Oaxaca marcarán la quinta edición

El acceso gratuito es uno de los principales atractivos del Festival Atmósfera Mundialista 2026, permitiendo la asistencia de miles de personas sin costo.

La inclusión de Oaxaca como invitado de honor suma diversidad y riqueza al cartel, especialmente por las propuestas culturales y culinarias que se integrarán en el programa.

Varios artistas de talla internacional se presentarán cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. (Municipio de Tecámac)

Durante los días del festival, los asistentes podrán disfrutar de:

Conciertos abiertos en Los Héroes Tecámac y Deportivo Sierra Hermosa.

Degustaciones y muestras gastronómicas de Oaxaca y otros estados

Actividades para toda la familia enfocadas en cultura y deporte

El Gobierno Municipal y la presidenta Rosi Wong Romero subrayaron que la edición 2026 busca consolidar a Tecámac como un punto clave en el mapa de eventos culturales del país, aprovechando la coyuntura del Mundial y el aniversario del aeropuerto.