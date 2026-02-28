México

Festival Atmósfera 2026: Siddhartha llega al Deportivo Sierra Hermosa del Edomex

El cantautor promete conquistar el escenario de Tecámac con su característico sonido indie rock

Siddhartha encabeza el Festival Atmósfera
Siddhartha encabeza el Festival Atmósfera 2026 con un concierto estelar el 21 de marzo en el Deportivo Sierra Hermosa. Crédito:Instagram@iamsiddhartha)

La quinta edición del Festival Atmósfera 2026 convertirá a Tecámac en el epicentro de la música internacional y la cultura durante los fines de semana del 13 al 15 y del 20 al 22 de marzo.

El evento formará parte de los festejos del próximo Mundial de Futbol FIFA 2026 y estará encabezado por la presidenta municipal Rosi Wong Romero. Además de reunir figuras destacadas de la música, contará con la riqueza gastronómica y artística de Oaxaca, estado que participará como invitado.

La quinta edición del Festival
La quinta edición del Festival Atmósfera 2026 reunirá a destacados artistas internacionales en Tecámac durante marzo. (Facebook: Rosi Wong)

Siddhartha: la voz del indie rock llega a Tecámac

Como parte del evento, el Gobierno Municipal de Tecámac confirmó la participación de Siddhartha como artista principal para la noche del 21 de marzo en el Deportivo Sierra Hermosa.

“Nos acompañará Siddhartha, uno de los máximos exponentes del indie rock en México, un artista que ha marcado a toda una generación con su estilo único, letras profundas y una conexión increíble con su público”, expresó la presidenta municipal en redes sociales.

En los anuncios oficiales, la administración local subrayó que el intérprete de “Brújula” ha llevado el nombre de México a escenarios internacionales y representa una de las propuestas más sólidas del indie rock nacional.

Siddhartha encabeza el Festival Atmósfera
Siddhartha encabeza el Festival Atmósfera 2026 con una noche indie imperdible en Tecámac. (Facebook: Rosi Wong)

Originario de Guadalajara, ha reunido multitudes tanto en México como en el extranjero, por lo que se espera que su presentación se convierta en una noche espectacular, según palabras de la propia Rosi Wong, quien invitó a la comunidad a “cantar, vibrar y vivir” la experiencia en el recinto deportivo.

El resto del cartel: diversidad y figuras internacionales

El Festival Atmósfera Mundialista 2026 no solo contará con la presencia de Siddhartha, sino que desplegará una programación diversa con artistas de talla internacional:

  • Emmanuel y Manuel Mijares: el 22 de marzo cerrarán el festival con una presentación conjunta en el Parque Ecológico y Deportivo Sierra Hermosa.
  • Lila Downs: reconocida por su fusión de géneros mexicanos y su proyección internacional.
  • Oscar D’León: el salsero venezolano, referente de la música tropical en América Latina.
  • Alberto Barros y Charlie Zaa: voces colombianas que han cruzado fronteras en la música latina.
  • Bronco: emblemático grupo de música regional mexicana.

La programación busca conectar generaciones y géneros con una oferta que va del pop y la salsa hasta la música tradicional mexicana.

El Festival Atmósfera 2026 se
El Festival Atmósfera 2026 se celebrará del 13 al 15 y del 20 al 22 de marzo, siendo Tecámac el epicentro musical. (Facebook: Rosi Wong)

Festival Atmósfera 2026: información clave y agenda

El festival se desarrollará durante dos fines de semana, del 13 al 15 y del 20 al 22 de marzo.

  • Sedes principales:
  1. Parque Ecológico y Deportivo Sierra Hermosa (conciertos estelares)
  2. Parque Lineal Los Héroes Tecámac (presentaciones paralelas)
  • Artistas destacados:
  1. Siddhartha (21 de marzo, estelar)
  2. Emmanuel & Mijares (22 de marzo, cierre)
  3. Lila Downs
  4. Oscar D’León
  5. Alberto Barros
  6. Charlie Zaa
  7. Bronco
  • Estado invitado:
  1. Oaxaca: con muestras de gastronomía, artesanías y expresiones culturales
  • Recomendaciones para asistentes:
  1. Anticipar la reserva de hospedaje en Tecámac, Ecatepec o la zona norte de la Ciudad de México y llegar con tiempo a las sedes principales
  • Fechas clave:
  1. Festival: 13 al 15 y 20 al 22 de marzo de 2026
  2. Siddhartha: 21 de marzo
  3. Emmanuel & Mijares: 22 de marzo

