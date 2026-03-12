Vive Latino 2026: lista de objetos permitidos y prohibidos para el festival

México

El Vive Latino 2026, en su 26ª edición como Festival Iberoamericano de Cultura Musical, ha publicado la normativa oficial sobre los objetos permitidos y prohibidos en su acceso.

Las fotos tienen el lema “Sí Rockea”, precisa los artículos que favorecen la seguridad y comodidad de los asistentes, y “No Rockea” aquellos que pueden representar un riesgo o complicación para el desarrollo del evento.

La lista, detallada a continuación, establece las condiciones para ingresar al recinto y disfrutar del festival bajo lineamientos claros.

Objetos permitidos - “Sí Rockea”

Una imagen muestra la lista
Una imagen muestra la lista detallada de objetos y artículos que están permitidos ingresar al Festival Vive Latino 2026 para todos los asistente (Instagram/@vivelatino)
  • Bolsas pequeñas, mochilas de un solo compartimento y bolsas de mano (máximo 30 cm x 30 cm)
  • Teléfonos celulares
  • Cangureras
  • Lentes de sol
  • Sombreros
  • Tapones de oído
  • Pomada de labios y lipgloss cerrado
  • Maquillaje en polvo
  • Tampones y toallas sanitarias en empaque cerrado
  • Luces químicas suaves o vestuarios con luces químicas (siempre que no sean proyectiles)
  • Medicamentos de prescripción (presentando receta médica)
  • Hula hoops (incluidos los de luces LED)
  • Muñecos inflables desinflados
  • Cámaras no profesionales de flash
  • Cámaras de grabación menores a 12 cm (como Sony Action Cam y GoPro)
  • Bloqueador solar en crema (envase de hasta 100 ml)
  • Gel antibacterial (envase menor a 100 ml)
  • Termos de plástico vacíos

Objetos prohibidos - “No Rockea”

Este póster detalla la lista
Este póster detalla la lista oficial de objetos prohibidos para la edición 2026 del Festival Vive Latino, incluyendo sustancias, armas, mascotas y cámaras profesionales. (Instagram/@vivelatino)
  • Sustancias ilegales, drogas y parafernalia relacionada
  • Mascotas
  • Máquinas de masaje
  • Rayos láser
  • Cornetas
  • Luces químicas duras (que puedan usarse como proyectiles)
  • Guirnaldas de LED
  • Chupones
  • Gotas para los ojos
  • Medicamentos de venta libre
  • Maquillaje líquido
  • Tampones o toallas sanitarias abiertas
  • Vasos de vidrio, latas, hieleras
  • Plumeros, plumones, pintura en lata
  • Cadenas largas, joyería con picos
  • Calcomanías, volantes
  • Pelotas, frisbees
  • Casas de campaña, sombrillas grandes, sillas, cobijas, bolsas de dormir
  • Bolsas o mochilas que excedan los 30 cm x 30 cm
  • Peluches
  • Cámaras fotográficas profesionales, cámaras de video o equipo de grabación de audio (con lentes desmontables, tripiés o zooms grandes)
  • Aerosoles (incluyendo desodorantes y pintura)
  • Armas de cualquier tipo, navajas, spray de pimienta, pirotecnia
  • Perfumes
  • Bebidas alcohólicas, energéticas
  • Alimentos externos
  • Sombrillas o paraguas

La cancelación de The Mars Volta en Vive Latino 2026

La participación de The Mars Volta estaba programada para el domingo 15 de marzo en el Estadio GNP Seguros, donde encabezaría una de las jornadas principales del festival.

La organización no ofreció detalles adicionales sobre los motivos detrás de la ausencia, limitándose a señalar que la decisión respondía a factores externos a la banda.

Entre los fanáticos surgieron diversas reacciones: algunos manifestaron su frustración y otros comenzaron a especular sobre posibles reemplazos.

Comentarios como “Por ellos compré mi boleto” y “Ya háblenle al Jay de la Cueva” se multiplicaron en redes, reflejando tanto el descontento como el ingenio del público mexicano.

Hasta el momento, la organización del Vive Latino no ha confirmado si habrá un artista sustituto para el espacio que deja el grupo estadounidense.

La incertidumbre crece conforme se acerca la fecha, ya que el festival es uno de los más reconocidos en América Latina y suele atraer a miles de asistentes.

En resumen, The Mars Volta canceló su presentación en Vive Latino 2026 por causas ajenas a su voluntad, según el comunicado oficial.

La banda reiteró su intención de regresar a México en el futuro, pero no se han dado detalles sobre una posible nueva fecha o las razones exactas de la cancelación.

