Suspenden contingencia ambiental después de dos días en el Valle de México, Hoy No Circula vuelve a la la normalidad

Foto: Cuartoscuro

El anuncio de la suspensión de la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México marcó el fin de las restricciones extraordinarias que se habían implementado desde el inicio de la semana.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que, a partir de las 19:00 horas del martes 11 de marzo, quedaron sin efecto las medidas extraordinarias para reducir la contaminación.

La determinación se basó en los modelos de pronóstico meteorológico, que anticipan la debilitación del sistema anticiclónico que había afectado la región y la llegada del Frente Frío número 40, el cual propiciará mayor humedad, vientos del norte y descenso de temperaturas.

La entrada de aire más limpio y la mejora en la ventilación del Valle de México asegurarán, según los especialistas, que las concentraciones máximas de ozono se mantendrán por debajo de los umbrales de contingencia ambiental.

De este modo, las fuentes oficiales descartan la necesidad de mantener restricciones adicionales a la circulación vehicular y otras actividades.