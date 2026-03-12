Procesan a tres implicados en la desaparición del padre buscador José Juan Arias Corona en Guanajuato

José Juan Arias buscaba a su hijo adolescente cuando fue secuestrado. (X @BusquedaGto)

Este jueves fueron vinculados a proceso tres presuntos implicados en la desaparición de José Juan Arias Corona, padre buscador de Guanajuato visto por última vez el 28 de diciembre de 2025.

La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que los tres sujetos son acusados del delito de desaparición cometida por particulares, posesión de narcóticos con fines de narcomenudeo y delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos de narcomenudeo.

Su detención se llevó a cabo tras labores de investigación por parte del Gabinete de Seguridad y el Ministerio Público Federal, quienes realizaron cateos en tres domicilios del estado de Guanajuato.

En los predios fueron detenidos Favián “N”, Miguel “N” y Bryan “N”, a quienes les fueron asegurados narcóticos, un arma de fuego y el teléfono celular de José Juan Arias Corona, desaparecido en Valle de Santiago.

José Juan Arias buscaba a su hijo desaparecido meses antes

Foto: FGR

Cabe señalar que José Juan Arias Corona fue reportado como desaparecido el 28 de diciembre de 2025, luego de que acudió a dejar a su esposa a su lugar de trabajo.

El padre buscador fue visto por última vez en la comunidad de Rancho Unidos, municipio de Valle de Santiago, el mismo sitio donde ocurrió la desaparición de su hijo en junio del mismo año.

Arias Corona buscaba a su hijo José Juan Arias Solís, conocido como “Juanito”, menor de 14 años de edad que desapareció tras un operativo de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército Mexicano.

El buscador contaba con medidas de protección otorgadas por la Fiscalía General de la República (FGR), las cuales le fueron brindadas tras una resolución judicial a causa del riesgo en sus labores para localizar a su hijo.

El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó al Gobierno de México a dar respuestas en este caso y brindar apoyo, así como seguridad, a la familia en septiembre de 2025, es decir, tres meses antes de registrarse su desaparición.

CIDH otorga medidas cautelares al hijo de José Juan Arias

(X @plataformagto)

Este martes, la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en favor de “Juanito”, hijo del padre buscador, así como a su núcleo familiar.

El órgano pidió a México la adopción de medidas para proteger los derechos y la vida tanto del menor como de su familia, la cual se comprende por:

José Juan Arias Corona (padre)

José Juan Arias Solís (hijo)

Laura Graciela Hernández (hija)

La niña K.S.A. (nieta)

Marisela Solís Figueroa (esposa)

La solicitud de medidas también señala que México no ha realizado acciones suficientes para ubicar tanto al padre como a su hijo.

Además, acusa que Marisela Solís, también madre buscadora, estaría recibiendo amenazas por las denuncias que ha presentado ante la Fiscalía de Guanajuato y el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas.

Debido a lo anterior, solicitó que se aumenten esfuerzos para ubicar al padre e hijo desaparecidos con un plan de búsqueda que incluya resultados medibles; facilitar la entrega de datos que permita ubicar al núcleo familiar; brindar elementos que permitan esclarecer la posible participación de agentes estatales y adoptar medidas con perspectiva de género.