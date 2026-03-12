México

Mundial 2026 en CDMX: visitantes y locales tendrán ruta segura al Estadio Azteca y sus alrededores

La zona del Estadio Ciudad de México contará con un ‘Polígono de Última Milla’, con accesos controlados, carriles confinados y estacionamientos oficiales para la FIFA

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Las terminales facilitarán el acceso
Las terminales facilitarán el acceso de los aficionados y evitarán congestiones en las calles cercanas a los encuentros. | (Crédito: Jesús Áviles/Infobae México)

Durante la presentación de la agenda capitalina rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el gobierno de la Ciudad de México delineó cómo planea mover a miles de personas sin colapsar la ciudad.

El plan combina infraestructura, transporte público y operativos de seguridad para garantizar traslados seguros tanto para habitantes como visitantes.

Movilidad y espacio público: el eje de derechos rumbo al Mundial 2026

En conferencia encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, se presentó la Agenda de Derechos Humanos de la Ciudad de México en el contexto del Mundial, que contempla acciones interinstitucionales de distintas dependencias.

Uno de los ejes centrales es “Pase seguro, ciudad conectada: movilidad e infraestructura”, una estrategia que busca garantizar que el transporte y el espacio público funcionen como derechos y no como privilegios.

“El mundial es una oportunidad para demostrar que la infraestructura es parte de la justicia social”, afirmó la mandataria.

El objetivo es asegurar traslados seguros y dignos para habitantes y visitantes, además de mejorar las condiciones de movilidad en torno a los principales puntos donde se concentrará la actividad del torneo.

Plan de movilidad: infraestructura y operación en la zona del Estadio Azteca

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, explicó que el Plan de Movilidad tiene dos componentes principales: infraestructura y operación.

Una parte clave del proyecto se concentra en el llamado “Polígono de Última Milla”, que corresponde al área de acceso y operación alrededor del Estadio Azteca.

Crédito: Gobierno de CDMX (captura
Crédito: Gobierno de CDMX (captura de video)

En esta zona se instalarán distintos dispositivos logísticos que permitirán organizar la llegada y salida de asistentes durante los días de partido. Entre ellos destacan:

  • Puertas de acceso al estadio, que marcan los puntos de ingreso.
  • Elementos de tránsito, encargados de regular el flujo vehicular.
  • Carriles confinados, destinados a vehículos autorizados.
  • Estacionamientos oficiales de la FIFA, identificados dentro del polígono.
  • Zona Hospitality, destinada a actividades de hospitalidad.
  • Cierres viales operados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
  • Perímetros de control y vigilancia para la operación del evento.

El funcionario explicó que la instrucción es que la infraestructura que se construya permanezca después del torneo y continúe beneficiando a la ciudad.

Para ello, el plan se desarrolla en coordinación con distintas dependencias, entre ellas la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el C5, Protección Civil, Turismo y Movilidad.

Park &amp; Ride: la estrategia para llegar al estadio sin saturar la ciudad

Uno de los pilares del plan es el sistema “Park & Ride”, diseñado para facilitar la llegada de aficionados al estadio sin saturar las vialidades cercanas.

Este esquema consiste en terminales estratégicas donde los asistentes podrán estacionar su vehículo y tomar transporte público o servicios especiales que los acerquen al recinto deportivo.

Crédito: Gobierno de CDMX (captura
Crédito: Gobierno de CDMX (captura de video)

Las conexiones se realizarán principalmente mediante:

  • Metro de la Ciudad de México
  • Metrobús de la Ciudad de México
  • Trolebús de la Ciudad de México
  • Tren Ligero de la Ciudad de México
  • Autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México

Además, el esquema contempla rutas específicas desde zonas hoteleras, terminales de autobuses y distintos puntos de la ciudad, con el fin de acercar a visitantes y habitantes a la zona de los partidos.

El servicio regular del transporte público no se suspenderá, aunque se habilitarán rutas exprés para quienes cuenten con boleto y necesiten trasladarse directamente al estadio.

También se garantizará el acceso a residentes, comerciantes y proveedores de la zona, quienes podrán ingresar mediante procesos de identificación.

El plan se probará antes del Mundial

El sistema será puesto a prueba antes del torneo internacional. De acuerdo con el secretario de Movilidad, se implementará por primera vez el 28 de marzo durante la reinauguración del Estadio Azteca, en un partido amistoso entre la selección de fútbol de México y Selección de fútbol de Portugal.

Vista del estadio Azteca de
Vista del estadio Azteca de la Ciudad de México, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Fernando Llano)

El encuentro servirá como prueba operativa para evaluar el funcionamiento del plan de movilidad.

García Nieto aseguró que la ciudad cuenta con experiencia en la organización de eventos masivos, como el Gran Premio de México de Fórmula 1 o conciertos multitudinarios en la capital.

“Estamos preparados, estamos listos para ello”, afirmó el funcionario.

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