Maribel Guardia reacciona a la disputa legal entre José Manuel Figueroa e Imelda Tuñón

Maribel aseguró que nunca tuvo conocimiento de una presunta agresión hacia Julián Figueroa. (Foto: Infobae México / Jovani Pérez)

La actriz y cantante Maribel Guardia negó de forma categórica las acusaciones que vinculan a José Manuel Figueroa con una presunta agresión hacia su hijo, Julián Figueroa, fallecido en 2023. Durante un encuentro reciente con la prensa, la artista expresó el profundo impacto que han tenido estas versiones en su entorno familiar.

La controversia surgió tras las declaraciones de Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián Figueroa, quien mencionó supuestos episodios de abuso cometidos por el hijo mayor de Joan Sebastian en contra de Julián. Guardia, visiblemente afectada, calificó estas afirmaciones como “horrorosas” y lamentó el daño que han provocado tanto a la memoria de su hijo como a la estabilidad de la familia. “Si fue sorpresiva y lamentable. Yo nunca en mi vida me enteré de nada de eso, por supuesto que si me hubiera enterado hubiera hecho algo”, afirmó la actriz ante los medios.

“Ya no voy a hablar de eso, no me enreden en cosas feas, es muy doloroso que hayamos terminado así. Yo sé que a Julián ya esto le vale, porque ya está en la luz, está en paz, está feliz y yo creo que lo que él quiere es que estemos en armonía”, añadió Guardia.

Maribel Guardia negó las acusaciones de abuso contra su hijo Julián Figueroa por parte de José Manuel Figueroa, y calificó como “horrorosas” las declaraciones de Imelda Garza Tuñón, viuda del cantante. (Credito: Cuartoscuro // IG: @imetunon)

Respecto al proceso legal iniciado hace poco más de un año y que involucra diferentes disputas familiares, Maribel Guardia reiteró su deseo de que ninguna de las partes resulte perjudicada. Sobre la situación de Imelda Garza Tuñón, la actriz fue enfática: “Ojalá que no sea así porque yo quiero que Imelda esté bien, esté sana, fuerte y que esté libre para poder cuidar al niño, pero claro, eso lo tienen que hablar ustedes con José Manuel”.

La actriz subrayó la indignación de José Manuel Figueroa ante las acusaciones. “Por supuesto que está indignado, obviamente, quién no lo estaría, es un tema espantoso. Él tiene que defenderse, por supuesto, es un tema muy escabroso, una acusación muy fea, pero ojalá que no repercuta en algo penal para ella, no lo deseo para nada”, expresó la artista.

Imelda Tuñón enfrenta demanda tras acusar a José Manuel Figueroa de abuso

La disputa legal entre José Manuel Figueroa e Imelda Garza Tuñón escaló en los últimos meses luego de que la viuda de Julián Figueroa lo acusara públicamente de presunto abuso sexual contra su hermano cuando era menor de edad.

La actriz defendió la memoria de su hijo y pidió respeto para todas las partes involucradas en medio del proceso legal y las disputas mediáticas entre los Figueroa. (Fotos: Cuartoscuro // IG: imetunon)

La controversia surgió a raíz de un audio difundido en el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, en el que Imelda Garza detalló los presuntos hechos. El material, posteriormente eliminado de la plataforma, intensificó la tensión entre los involucrados y motivó a Figueroa a emprender una demanda. El músico no solo exige una reparación moral, sino que también busca proteger el legado familiar y la integridad de su sobrino, hijo de Julián e Imelda.

De acuerdo con las autoridades, la acusación podría tener consecuencias legales significativas para Garza Tuñón. La disputa judicial contempla la posibilidad de una condena de hasta seis años de prisión en caso de comprobarse daño moral u otros delitos derivados de la denuncia pública.