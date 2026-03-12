México

Hallan cuerpo de un hombre en situación de calle en la estación Guerrero del Metro de la CDMX

La muerte movilizó a personal de emergencia y generó protocolos de seguridad para trasladar el cuerpo a la instancia correspondiente

Personas que pasaron por el lugar advirtieron a las autoridades sobre lo sucedido. (Crédito: Cuartoscuro)

El hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en situación de calle a las afueras de la estación Guerrero del Metro de la Ciudad de México provocó la movilización de policías y servicios de emergencia la mañana del jueves 12 de marzo de 2026.

Aunque en un inicio los agentes asumieron que el hombre dormía, al intentar despertarlo comprobaron que no tenía signos vitales y se activaron los protocolos correspondientes; la causa del deceso sigue bajo investigación.

El hombre, quien no pudo ser identificado, solía dormir en los alrededores de la estación Guerrero, fue encontrado muerto sobre una banqueta que conecta las líneas 3 y B del Metro CDMX. Elementos policiales y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron, pero únicamente pudieron constatar el fallecimiento. Hasta ese momento, no se había confirmado su identidad ni las causas del deceso.

Las autoridades fueron notificadas sobre el hallazgo de la persona sin vida a las afueras del transporte público. (TW @LaGuerreroDF)

Investigación y acciones de las autoridades

Policías de la Ciudad de México que patrullaban el lugar notaron la presencia del hombre recostado cerca de un acceso y, tras constatar la falta de signos vitales, acordonaron el área. Solicitaron el apoyo de servicios médicos, quienes al arribar confirmaron el fallecimiento.

Posteriormente, peritos capitalinos realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron al anfiteatro para el inicio de los procedimientos forenses. El sitio permaneció bajo resguardo durante el proceso, sin que las autoridades emitieran información oficial adicional sobre la identidad o la causa de muerte.

¿Qué sucedió con la víctima?

Los primeros reportes señalan que se trataría de un hombre en situación de calle habituado a dormir en los alrededores de la estación Guerrero. Hasta el momento, no se han proporcionado datos que permitan identificarlo formalmente, ni se ha dado a conocer alguna hipótesis concluyente respecto al fallecimiento.

La ausencia de signos de violencia mantiene abierta la investigación. Se prevé que familiares o conocidos pudieran acudir en las próximas horas a reclamar el cuerpo si logran identificarlo, conforme avance el proceso legal.

Agentes de seguridad aseguraron el perímetro donde se encontraba el hombre sin vida. (FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM)

La movilización de policías y servicios médicos en las inmediaciones de la estación Guerrero no alteró el funcionamiento del Metro CDMX, que continuó prestando servicio con normalidad en ambas líneas. Usuarios que estaban en la zona advirtieron una mayor presencia de elementos de seguridad, pero sin que se reportaran afectaciones en la operación.

Este hecho se suma al ocurrido el miércoles 11 de marzo, cuando otro hombre murió en la estación Camarones. La secuencia de incidentes recientes en el sistema ha mantenido a las autoridades atentas y en proceso de investigación sobre las causas particulares de cada caso.

Hasta ahora, los motivos exactos del fallecimiento de la persona encontrada junto a la estación Guerrero siguen sin esclarecerse, a la espera de los dictámenes periciales que determinarán, en definitiva, las circunstancias del suceso.

