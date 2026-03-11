“Cayó de las escaleras tras explotarle el celular”, así murió usuario del Metro en la estación Camarones

Muere usuario en la estación Camarones de la Línea 7 del Metro CDMX: “Cayó por las escaleras” (Jefatura Gobierno CDMX)

El Servicio de Transporte Colectivo Metro (STC) confirmó la muerte de un usuario dentro de sus instalaciones, el deceso ocurrió en la estación Camarones de la Línea 7 la tarde de este miércoles 11 de marzo. Alrededor de las 15:00 horas, personal del Metro CDMX solicitó el apoyo de cuerpos de emergencia para atender a un hombre que se desplomó mientras utilizaba las escaleras para el ingreso al andén.

Sin embargo, más tarde, la cuenta oficial del STC Metro confirmó que esta persona falleció, paramédicos arribaron al lugar y confirmaron que la persona ya no tenía signos vitales, así que iniciaron los protocolos correspondientes para el traslado del cuerpo al Servicio de Investigación Forense de la CDMX.

De acuerdo con las primeras versiones, la persona cayó de las escaleras tras explotarle el celular, en el lugar se encontró un dispositivo móvil con daños por una aparente explosión de la batería de litio, los reportes del incidente indicaron que esta fue la causa por la que la persona se cayó de una altura considerable.

Esto dijo el Metro CDMX de la muerte de un usuario en la estación Camarones de la Línea 7

(X/ @MetroCDMX)

Luego de que la noticia se viralizó en redes sociales, el Metro CDMX aclaró lo que pasó en la estación Camarones. Precisó que el hombre, de alrededor de 40 años, murió por caer presuntamente de la parte alta de la estación hacia el nivel de andén.

Pese a que se encontró en el lugar el celular siniestrado por la explosión, el STC Metro se limitó a explicar que notificaron al Ministerio Público para realizar las acciones correspondientes para el levantamiento del cuerpo. El siniestro no afectó la operación de la Línea 7 del Metro CDMX.

“Con relación al incidente ocurrido en la estación Camarones de la Línea 7, donde un masculino falleció, se dio aviso al Ministerio Público para que realice la investigación correspondiente. Presuntamente, la persona cayó desde la parte alta de la estación hacia el nivel del andén; de forma inmediata se solicitaron los servicios de emergencia y periciales.La administración del organismo instruyó a todas las áreas operativas y técnicas a coadyuvar sin restricciones en la investigación. El servicio en la línea opera con normalidad”, precisó.

Encontraron un celular que presuntamente le explotó a un usuario (X/ @Gposiadeoficial)

Trabajador de limpieza muere en la estación El Rosario del Metro CDMX

Un trabajador de limpieza del Metro CDMX falleció este lunes 9 de marzo tras desvanecerse en la estación El Rosario, correspondiente a la Línea 7, según confirmó a Infobae México el área de prensa del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

El hombre, identificado como Sadi Carlos Aquino y de aproximadamente 65 años, perdió la vida en el lugar luego de ser atendido por el personal de seguridad y primeros auxilios.

La intervención de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del propio STC ocurrió de inmediato, después de que el trabajador fuera localizado inconsciente en la zona de andenes. Las autoridades trasladaron al hombre al módulo de auxilio de la estación y solicitaron una unidad médica, aunque al arribar los servicios de emergencia se constató que ya no presentaba signos vitales.

A través de un mensaje oficial, el STC informó sobre la respuesta protocolar frente al incidente: “Personal de Seguridad detectó a un trabajador de limpieza desvanecido a la altura del piso en la zona de andenes; de inmediato fue trasladado al local de primeros auxilios. Se solicitó una unidad médica para su valoración, así como la presencia de las autoridades correspondientes”, puntualizó el organismo.

No se trata del primer caso registrado en El Rosario, una de las estaciones de mayor movimiento en la terminal de la Línea 7. En diciembre de 2024, otro accidente tuvo consecuencias fatales para un trabajador de aproximadamente 21 años que, mientras colocaba láminas en el techo de uno de los talleres, cayó desde una altura aproximada de seis metros. La caída fue inmediata y mortal, sin que los protocolos de emergencia lograran revertir el desenlace.