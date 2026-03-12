Frida Kahlo y Diego Rivera llegan a Netflix: revelan que mostrarán los conflictos que vivía la pareja en su relación

Netflix anuncia una serie sobre la relación entre Frida Kahlo y Diego Rivera, dos íconos del arte mexicano. - (Jesús Avilés/Infobae)

La historia de amor entre Frida Kahlo y Diego Rivera volverá a cobrar vida en la pantalla gracias a un nuevo proyecto impulsado por Netflix. La producción abordará la compleja relación entre los dos artistas, marcada por pasión, conflictos y creatividad.

La plataforma busca retratar uno de los vínculos más comentados en la historia cultural de México. El proyecto se centrará en el lado más íntimo y turbulento de la pareja, explorando los momentos que definieron tanto su vida personal como su legado artístico.

La serie promete mostrar una mirada profunda a la relación que mantuvieron los dos creadores, un romance que estuvo atravesado por rupturas, reconciliaciones y un fuerte contexto político y social que influyó en sus decisiones.

Una historia de arte, amor y conflictos

La nueva producción de Netflix explorará los momentos clave y las contradicciones de la historia de amor y conflictos entre Kahlo y Rivera. - Frida Kahlo y Diego Rivera. (El País)

El proyecto se basa en el libro escrito por la autora francesa Claire Berest, obra que examina la vida de Frida Kahlo y la compleja relación que sostuvo con Diego Rivera.

La adaptación buscará plasmar en la pantalla la intensidad emocional que marcó la vida de ambos artistas, mostrando cómo el amor y las traiciones convivieron con su creatividad y su influencia cultural.

La plataforma adelantó que el relato pondrá especial atención en el contexto histórico que rodeó a la pareja, mostrando cómo los acontecimientos sociales y políticos influyeron en su relación y en su obra.

El equipo creativo detrás del proyecto

La adaptación se basará en el libro de Claire Berest, que examina la intensidad emocional y creatividad en la vida de los famosos artistas mexicanos.

La producción estará a cargo de Mónica Lozano, quien encabeza el trabajo desde Alebrije Producciones.

En la dirección participarán Patricia Riggen y Gabriel Ripstein, mientras que el guion principal estará en manos de la escritora María Renée Prudencio.

Aunque el proyecto aún no cuenta con un título definitivo, la producción buscará retratar el impacto del entorno político y social en la vida de los artistas, así como las tensiones, pasiones y contradicciones que marcaron su historia.

El reto de contar una relación legendaria

Netflix busca captar la complejidad de la relación artística y personal de Kahlo y Rivera, manteniendo vigente su influencia en nuevas generaciones. - (Foto: Sitio Web Museo Frida Kahlo)

La relación entre Frida Kahlo y Diego Rivera ha sido considerada una de las más intensas dentro del mundo del arte, debido a la mezcla de admiración mutua, conflictos personales y profundas diferencias.

A lo largo de los años, su historia ha inspirado libros, exposiciones y diversas producciones audiovisuales que intentan comprender la dimensión humana detrás de su legado artístico.

Con este nuevo proyecto, Netflix apuesta por llevar nuevamente al público la complejidad de una relación que sigue despertando interés en distintas generaciones.