En México el 1% controla el 40% de la riqueza, alerta The Guardian

La concentración de la riqueza en México alcanza niveles históricos, con una élite que incrementa su fortuna mientras la brecha social se profundiza, según datos recientes de Oxfam México

El crecimiento de la fortuna
El crecimiento de la fortuna de los multimillonarios contrasta con la vida cotidiana de millones de mexicanos que luchan por satisfacer sus necesidades básicas. (Infobae-Itzallana)

La desigualdad económica en México ha quedado nuevamente expuesta tras la publicación de un informe de Oxfam México el jueves 12 de marzo de 2026, en el que se reveló que el uno por ciento más rico del país posee el 40% de la riqueza nacional. El documento informó que los 22 multimillonarios mexicanos han duplicado su fortuna en los últimos cinco años, alcanzando un patrimonio colectivo sin precedentes de USD 219 mil millones.

También sumó otra dimensión: entre 1996 y 2025 la riqueza de Carlos Slim, considerado el hombre más rico de América Latina, se multiplicó por más de ocho veces, mientras la de sus pares multimillonarios lo hizo por más de cuatro. Así, el país nunca había albergado tantos “ultrarricos” ni acumulado tanto capital en tan pocas manos como ahora.

El boom de los millonarios contrasta con avances en la reducción de la pobreza

Cerca de 19 millones de mexicanos batallan cotidianamente para alimentar a sus familias, expuso Oxfam México. No obstante, la entidad reportó también que en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador la cifra de mexicanos en situación de pobreza disminuyó en 13.4 millones, una caída cercana al 26%, atribuible en gran medida al incremento del salario mínimo en ese periodo. El número de habitantes en pobreza extrema descendió de casi nueve a solo siete millones. La World Inequality Database constató que en 2024 la desigualdad en México tocó su punto más bajo desde 2006.

El origen de esta brecha remite a procesos que se han arraigado durante generaciones. Según Viri Ríos, experta en políticas públicas y directora de Mexico Decoded, la disparidad de ingresos en México es “casi inconcebible”, una estructura social que describió como “endémica por siglos”.

La gentrificación como una barrera física y social persistente

Según las entrevistas de The Guardian, vecinos como María del Socorro Corona, de 79 años y residente de Santa Lucía desde hace décadas, retrataron la coexistencia radical de la opulencia y la necesidad: mientras ella subsiste vendiendo en los mercados para alimentarse, puede ver desde su casa los balcones de vidrio de los edificios de lujo y los setos cuidados. Otro residente, Sebastián Cejalugo, narró que el área vivió un cambio tras la construcción del puente que la conecta con el distrito de negocios de Santa Fe hace veinte años, atrayendo extranjeros y levantando aún más el precio del suelo.

(AP Foto/Fernando Llano)

La desigualdad mexicana alcanza mínimos históricos

Finalmente, Oxfam México advirtió que “la concentración extrema de riqueza se ha arraigado en México durante los últimos 30 años”. El mismo reporte recordó que, mientras los ricos han prosperado, se han erigido barreras físicas como el muro de tres metros que separa la vivienda de la familia de Cejalugo de la comunidad cerrada, estructura que, según su tía Pilar, “ha existido desde siempre”: “Eso es lo que nos divide. Los ricos de los pobres”.

