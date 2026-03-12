Economía de la nostalgia: empresas apuestan al pasado para conquistar a jóvenes y monetizar con experiencias vintage

El vínculo con objetos y estilos antiguos está transformando hábitos de consumo y motivando nuevas estrategias en redes sociales y empresas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fascinación de la Generación Z por recuperar objetos, estéticas y prácticas de los años ’90 y la década de 2010 ha provocado una ola de consumo nostálgico que trasciende lo anecdótico:

representa un refugio emocional ante el ritmo vertiginoso del presente y una forma de resignificar el pasado en ciclos de intensidad acelerada por las redes sociales.

Este fenómeno no solo implica el retorno de modas y hobbies, sino que abre un debate sobre el impacto de la tecnología, los algoritmos y el contenido sintético en la experiencia digital contemporánea.

El consumo nostálgico impulsa ventas de vinilos, cassettes y tecnología retro

La retromanía cultural que impulsa a los Centennials a consumir música en vinilos, usar auriculares con cable o priorizar la fotografía instantánea con Polaroids se traduce en una preferencia creciente por bienes tangibles.

El fenómeno toma fuerza en plataformas como TikTok, donde el hashtag #2016 sumó más de 1,7 millones de publicaciones, evidencia del atractivo de épocas recientes para una generación cuya infancia transcurrió ya en la era digital.

Además, la tendencia se manifiesta en el resurgimiento del coleccionismo y el regreso de antiguas tecnologías como los cassettes, el material fílmico o los videojuegos clásicos.

Marcas y creadores detectan esta demanda y ofrecen productos como celulares tipo “tapita”, Tamagotchis, y filtros estéticos para simular imágenes de baja definición.

Paralelamente, redes sociales menos invasivas y de menor exposición, como Tumblr o Pinterest, experimentan un repunte ante la búsqueda de experiencias digitales menos tóxicas.

La nostalgia como estrategia frente a la incertidumbre actual

Ante dicho fenómeno la periodista Marion Malone, en una editorial de The New York Times advierte que esta mirada hacia el pasado no necesariamente responde a una valoración objetiva de esos años:

“La mirada retrospectiva a un pasado no tan lejano es el ejemplo más reciente de la aceleración de la nostalgia en Internet, donde tendencias y subculturas pueden brillar con fuerza y apagarse pronto”.

La evocación de los ’90 y 2010, observan diversos especialistas, responde al deseo de encontrar un bálsamo psicológico entre generaciones marcadas por crisis políticas, económicas y una permanente sensación de colapso ambiental.

Referentes como el activismo político, el avance de derechos civiles, el auge de la música indie y la cultura hipster aparecen como símbolos de “optimismo millennial”, una cualidad que la Generación Z busca canalizar.

Los datos muestran que el regreso de los pantalones de tiro bajo, las prendas de denim, los chokers y los peinados noventeros está promovido por figuras como Dua Lipa, Kylie Jenner y Hailey Bieber, quienes reimponen códigos estéticos de hace tres décadas.

Familias millennials transmiten juguetes clásicos como Lego y Barbies a la Generación Alpha, recreando infancias ochenteras y noventeras junto a la tecnología actual.

Retroconsumo familiar y doble experiencia para la Generación Alpha

El entorno familiar también reproduce esta tendencia pues se estima que los hijos de papás millennials crecen en hogares donde conviven legados “retro” y experiencias digitales que incluyen el uso de Lego, Barbies y Hot Wheels con los que jugaban de chicos.

Lo anterior da como consecuencia que las empresas adaptaen sus productos a estas preferencias: Nike creó un mundo en Roblox para que los niños diseñen sus zapatillas y LEGO amplió la experiencia del juego físico a plataformas online.

Sin duda, este cruce de mundos definirá en gran medida el consumo y las rutinas digitales de la llamada Generación Alpha.

