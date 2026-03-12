México

Economía de la nostalgia: empresas apuestan al pasado para conquistar a jóvenes y monetizar con experiencias vintage

Un regreso a vinilos, Polaroids y modas pasadas refleja el deseo de reencontrar calma en medio de la presión digital actual

Guardar
El vínculo con objetos y
El vínculo con objetos y estilos antiguos está transformando hábitos de consumo y motivando nuevas estrategias en redes sociales y empresas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fascinación de la Generación Z por recuperar objetos, estéticas y prácticas de los años ’90 y la década de 2010 ha provocado una ola de consumo nostálgico que trasciende lo anecdótico:

representa un refugio emocional ante el ritmo vertiginoso del presente y una forma de resignificar el pasado en ciclos de intensidad acelerada por las redes sociales.

Este fenómeno no solo implica el retorno de modas y hobbies, sino que abre un debate sobre el impacto de la tecnología, los algoritmos y el contenido sintético en la experiencia digital contemporánea.

La Generación Z impulsa el
La Generación Z impulsa el consumo nostálgico de objetos y estéticas de los años ‘90 y 2010 como refugio ante la incertidumbre actual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo nostálgico impulsa ventas de vinilos, cassettes y tecnología retro

La retromanía cultural que impulsa a los Centennials a consumir música en vinilos, usar auriculares con cable o priorizar la fotografía instantánea con Polaroids se traduce en una preferencia creciente por bienes tangibles.

El fenómeno toma fuerza en plataformas como TikTok, donde el hashtag #2016 sumó más de 1,7 millones de publicaciones, evidencia del atractivo de épocas recientes para una generación cuya infancia transcurrió ya en la era digital.

Además, la tendencia se manifiesta en el resurgimiento del coleccionismo y el regreso de antiguas tecnologías como los cassettes, el material fílmico o los videojuegos clásicos.

Marcas y creadores detectan esta demanda y ofrecen productos como celulares tipo “tapita”, Tamagotchis, y filtros estéticos para simular imágenes de baja definición.

Paralelamente, redes sociales menos invasivas y de menor exposición, como Tumblr o Pinterest, experimentan un repunte ante la búsqueda de experiencias digitales menos tóxicas.

El resurgimiento de cassettes, videojuegos
El resurgimiento de cassettes, videojuegos clásicos y celulares tipo 'tapita' reactiva el coleccionismo y promueve el consumo de tecnología retro.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La nostalgia como estrategia frente a la incertidumbre actual

Ante dicho fenómeno la periodista Marion Malone, en una editorial de The New York Times advierte que esta mirada hacia el pasado no necesariamente responde a una valoración objetiva de esos años:

“La mirada retrospectiva a un pasado no tan lejano es el ejemplo más reciente de la aceleración de la nostalgia en Internet, donde tendencias y subculturas pueden brillar con fuerza y apagarse pronto”.

La evocación de los ’90 y 2010, observan diversos especialistas, responde al deseo de encontrar un bálsamo psicológico entre generaciones marcadas por crisis políticas, económicas y una permanente sensación de colapso ambiental.

Referentes como el activismo político, el avance de derechos civiles, el auge de la música indie y la cultura hipster aparecen como símbolos de “optimismo millennial”, una cualidad que la Generación Z busca canalizar.

Los datos muestran que el regreso de los pantalones de tiro bajo, las prendas de denim, los chokers y los peinados noventeros está promovido por figuras como Dua Lipa, Kylie Jenner y Hailey Bieber, quienes reimponen códigos estéticos de hace tres décadas.

Familias millennials transmiten juguetes clásicos
Familias millennials transmiten juguetes clásicos como Lego y Barbies a la Generación Alpha, recreando infancias ochenteras y noventeras junto a la tecnología actual.

Retroconsumo familiar y doble experiencia para la Generación Alpha

El entorno familiar también reproduce esta tendencia pues se estima que los hijos de papás millennials crecen en hogares donde conviven legados “retro” y experiencias digitales que incluyen el uso de Lego, Barbies y Hot Wheels con los que jugaban de chicos.

Lo anterior da como consecuencia que las empresas adaptaen sus productos a estas preferencias: Nike creó un mundo en Roblox para que los niños diseñen sus zapatillas y LEGO amplió la experiencia del juego físico a plataformas online.

Sin duda, este cruce de mundos definirá en gran medida el consumo y las rutinas digitales de la llamada Generación Alpha.

<br>

Temas Relacionados

millennialstendenciasgeneración Zgeneración Alphavintagemexico-noticias

Más Noticias

Esposo de Ana Bárbara estaría atravesando una crisis de salud tras destaparse supuesta infidelidad

El aparente distanciamiento en la pareja y la falta de declaraciones públicas han dejado a los fans con muchas preguntas sobre el futuro de la cantante

Esposo de Ana Bárbara estaría

México sufre una derrota aplastante por parte de los Azzurri, dejando un 9-1 en la pizarra

Con una actuación de ensueño por parte de Pasquantino y Nola, los Azzurri se imponen a los tricolor, eliminando su sueño de llegar a semifinales nuevamente

México sufre una derrota aplastante

Alexander Acha anuncia concierto en CDMX: fecha, sede y dónde conseguir boletos para su presentación musical

El hijo del cantante Emmanuel tiene planeado un show para este 2026

Alexander Acha anuncia concierto en

Temblor en Oaxaca: se registra sismo de 4.0 en Matías Romero

El sismo sucedió a las 19:32 horas, a una distancia de 48 km de Matías Romero y tuvo una profundidad de 134.3 km

Temblor en Oaxaca: se registra

“Mientras haya buenas películas, ganamos todos”: Guillermo del Toro se declara fan de cintas nominadas al Oscar

El cineasta mexicano se prepara para la ceremonia del próximo domingo, donde Frankenstein tiene varias nominaciones

“Mientras haya buenas películas, ganamos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen cinco presuntos miembros del

Caen cinco presuntos miembros del CJNG en Chiapas: uno es acusado de difundir videos contra autoridades

Arrestan a otros dos implicados en el incendio de tienda de Chalco, Edomex, donde resultó quemado un niño

Detienen a dos policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos por desaparición forzada

Arrestan a un hombre con más de 100 kilos de metanfetamina ocultos en una camioneta en Baja California

Tras descubrimiento del Rancho Izaguirre, el reclutamiento en redes sociales se volvió más sofisticado, alerta Colegio de México

ENTRETENIMIENTO

Esposo de Ana Bárbara estaría

Esposo de Ana Bárbara estaría atravesando una crisis de salud tras destaparse supuesta infidelidad

Alexander Acha anuncia concierto en CDMX: fecha, sede y dónde conseguir boletos para su presentación musical

“Mientras haya buenas películas, ganamos todos”: Guillermo del Toro se declara fan de cintas nominadas al Oscar

Indignan precios para boletos de Bruno Mars en CDMX en comparación con lo que costaban hace dos años: hasta 122% más caros

Arranca preventa de boletos en México de ‘Super Mario Galaxy’ a tres semanas del estreno de la cinta animada

DEPORTES

México sufre una derrota aplastante

México sufre una derrota aplastante por parte de los Azzurri, dejando un 9-1 en la pizarra

Remodelación del Estadio Azteca a marchas forzadas: empezaron a colocar butacas VIP a semanas de su inauguración

Estos son los jugadores de la Selección Mexicana que se lesionaron a poco tiempo de disputar un Mundial

Liga MX: Horarios y transmisiones de todos los partidos de la jornada 9 del Clausura 2026

Por este motivo Miroslava Montemayor se ausentará de las transmisiones de partidos