Detienen a “El Negro Billetes”, presunto extorsionador y montachoques ligado a La Chokiza en Ecatepec

La captura fue realizada mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión. Crédito: DGSCTMEM

La tarde de este 12 de marzo, la Dirección General de Seguridad de Ecatepec de Morelos informó la detención de David “N”, alias “El Negro Billetes”, presunto integrante del grupo delictivo La Chokiza, identificado como coordinador de montachoques en la región.

Según los datos oficiales, el arresto fue realizado coordinadamente entre elementos de la Policía Municipal de Ecatepec, la Secretaría de Marina (Marina) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Información emitida por autoridades municipales detalla que la aprehensión se efectuó en cumplimiento de una orden judicial por el delito de extorsión, enmarcada en las acciones para combatir organizaciones criminales en el Estado de México.

Operativo conjunto y perfil del detenido

De acuerdo con el comunicado emitido por la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec de Morelos, el arresto de David “N” se llevó a cabo tras trabajos de investigación y seguimiento interinstitucional.

Las autoridades señalaron que “El Negro Billetes” podría estar relacionado criminalmente con el grupo conocido como La Chokiza, organización dedicada a actividades como extorsión, homicidio y secuestro exprés en municipios del Estado de México y algunas alcaldías de la Ciudad de México.

Además, la información oficial señala que “El Negro Billetes” habría coordinado acciones conocidas como “montachoques”, donde integrantes de la organización provocaban accidentes viales para intimidar a conductores y exigirles dinero. Según las autoridades, esta modalidad ha sido detectada como una de las principales fuentes de ingresos ilícitos de la banda.

El controversial logo de La Chokiza fusiona una imagen de Jesús, dinero, una motocicleta y una barra de chocolate, la cual hace referencia su líder detenido, "El Choko". | Facebook / La Chokiza

Luego de su detención, David “N”, alias “El Negro Billetes”, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “Altiplano”, donde la autoridad correspondiente determinará su situación jurídica por los cargos federales que enfrenta.

La captura de David “N” se suma al seguimiento realizado por las fuerzas de seguridad de los tres ordenes de gobierno tras la detención, en septiembre de 2025, de Alejandro “N”, alias “El Choko”, identificado como líder de La Chokiza, quien también se encuentra preso en el penal del Altiplano.

Qué son los montachoques

El término montachoques refiere a un modus operandi identificado por autoridades de la Ciudad de México y el Estado de México, en el cual, bandas delincuenciales simulan o provocan accidentes viales menores para extorsionar a los conductores involucrados.

Tras el percance, los agresores intimidan a la víctima, exigiendo pagos en efectivo bajo amenazas físicas o de daño al vehículo.

En caso de ser víctima de estas células criminales, las autoridades recomiendan mantener la calma, no descender del vehículo y solicitar la intervención de la policía o del seguro.

Otros montachoques de La Chokiza detenidos

El 24 de febrero de 2026, este medio reportó la detención de 5 presuntos integrantes de La Chokiza, acusados de extorsión bajo la modalidad de montachoques.

Según el relato, los agentes intervinieron tras un reporte ciudadano sobre una agresión relacionada con un incidente vial, capturándolos en presunta flagrancia.

Detención La Chokiza Ecateoec montachoques Edomex (SSEM)

Durante la operación, los oficiales evitaron que los individuos obtuvieran 5 mil pesos que exigían a la víctima y lograron resguardar su integridad.

Los detenidos, identificados como Juan “N”, Edwin “N”, Alán “N”, Óscar “N” y Anuar “N”, fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente.

También se aseguraron un automóvil y tres motocicletas presuntamente usados para cometer ilícitos.

Las autoridades indicaron que el grupo mantenía vínculos directos con La Chokiza, la misma organización a la pertenecería “El Negro Billetes”.