Cuál es la historia y origen del Champandongo, platillo que destaca en la serie Cómo Agua para Chocolate

Una mezcla de ingenio doméstico y herencia cultural convirtió a este guiso en parte de las mesas familiares y de la literatura mexicana

Esta receta originaria de Chihuahua narra la creatividad, la historia migrante y el sentido de comunidad que acompañan a este platillo mexicano

Cuando Tita de la Garza prepara Champandongo, el capítulo 8 de la serie Como Agua para Chocolate, después de degustarlo, los comensales comienzan a sentir una oleada de celos irracionales.

Y es que al momento de cocinarlo, Tita no pudo controlar los celos que sentía de la nueva familia que formaban Pedro Muzquis y su hermana, llevando, una vez más, ese sentimiento a su comida.

Pero más allá de la historia ficticia que se nos narra en esta serie, el champandongo es un platillo tradicional mexicano que tiene una larga historia y tradición en su estado de origen: Chihuahua.

El champandongo, platillo tradicional de Chihuahua, destaca por su papel en la novela 'Como agua para chocolate' y su rica historia familiar.

Así nació el champandongo, el platillo que reinventa los restos festivos

Su historia está ligada a la cocina de aprovechamiento, ya que surgió como una manera creativa de utilizar los alimentos sobrantes después de grandes celebraciones, como bodas o bautizos.

Las familias aprovechaban restos de mole, adobo o chile colorado, junto con carnes deshebradas (pollo, res o cerdo), crema, queso y tortillas de maíz.

La preparación del champandongo consiste en formar capas de estos ingredientes, de forma similar a una lasaña, usando tortillas de maíz en lugar de pasta.

La mezcla se arma en una cazuela de barro engrasada y se hornea, logrando una textura suave en el interior y dorada por fuera. Tradicionalmente, se ofrecía como agradecimiento a los invitados más allegados el día después de la fiesta.

El platillo ganó popularidad en otras regiones del país, como Puebla y Ciudad de México, debido a los movimientos migratorios tras la Revolución Mexicana.

También cobró relevancia a nivel cultural por su aparición en la novela “Como agua para chocolate” de Laura Esquivel, donde se le atribuye un papel simbólico en la tradición culinaria familiar.

En este sentido, el champandongo refleja la riqueza y creatividad de la cocina mexicana, destacando el valor de la comunidad y el aprovechamiento de los ingredientes.

El champandongo surgió como una receta de aprovechamiento para utilizar restos de comida tras celebraciones familiares en Chihuahua.

Receta de Champandongo

Ingredientes:

  • 1 kg de carne de res deshebrada (puede usarse pollo o cerdo)
  • 500 g de mole poblano preparado
  • 1 taza de caldo de pollo o res
  • 18 tortillas de maíz
  • 250 g de queso fresco desmoronado o rallado
  • 1 taza de crema ácida
  • 1/2 cebolla picada finamente
  • 2 dientes de ajo picados
  • Aceite vegetal
  • Sal y pimienta al gusto

Preparación:

  1. Preparar el relleno: En una sartén con un poco de aceite, acitrona la cebolla y el ajo. Agrega la carne deshebrada y saltea durante unos minutos. Salpimienta al gusto.
  2. Preparar el mole: En una olla pequeña, calienta el mole con el caldo hasta obtener una mezcla espesa pero fluida.
  3. Freír las tortillas: En una sartén, pasa rápidamente las tortillas por aceite caliente, solo para suavizarlas sin dorarlas. Escurre sobre papel absorbente.
  4. Armar el champandongo: Engrasa un refractario o cazuela de barro. Coloca una capa de tortillas en el fondo, cubre con carne deshebrada, un poco de mole, crema y queso. Repite el proceso hasta terminar los ingredientes, finalizando con mole, crema y queso en la capa superior.
  5. Hornear: Hornea a 180°C durante 20-25 minutos, hasta que el queso dore ligeramente y todo esté bien caliente.
  6. Servir: Corta en porciones y sirve caliente. Puede acompañarse con arroz o ensalada.

