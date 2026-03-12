México

Captan a Mariana Seoane en el Senado de la República, este es el proyecto que alista la cantante

La primera reunión entre la cantante, legisladores y Fundación Simi marca el arranque de actividades enfocadas en el rescate cultural

La senadora Beatriz Mojica y
La senadora Beatriz Mojica y Mariana Seoane se reúnen en el Senado para promover proyectos sociales enfocados en la música. (Instagram: @programahoy)

El Salón de Plenos del Senado de la República fue escenario de un encuentro poco habitual entre la senadora de Morena Beatriz Mojica Morga y la cantante y actriz Mariana Seoane.

La reunión se realizó este 11 de marzo de 2026 y también acudieron representantes de la Fundación Simi para discutir proyectos sociales enfocados en la música.

Principalmente, la cita se centró en la elaboración de estrategias que permitan acercar la música a comunidades que enfrentan carencias o barreras de acceso a expresiones culturales.

Mariana Seoane fue presentada ante
Mariana Seoane fue presentada ante legisladores como aliada estratégica en el impulso de programas culturales y sociales. (Foto Instagram: @laseoaneoficial)

Proyectos sociales y cultura en el Senado

Durante la jornada, la senadora Beatriz Mojica resaltó su responsabilidad como presidenta de la Comisión de Cultura y detalló para Quadratín México que el propósito de la reunión fue “abordar temas de rescate cultural enfocados en la música”.

Asimismo, la legisladora presentó a Mariana Seoane ante varios integrantes del órgano legislativo, generando expectativa sobre el potencial de la alianza con Fundación Simi.

La colaboración entre la cantante y la senadora se perfila como un primer paso en una agenda que podría traducirse en actividades concretas para apoyar a sectores marginados.

En palabras de la también actriz, el compromiso es claro: “Vinimos a ayudar”, remarcó la artista, quien también afirmó: “Vamos a llevar música, a apoyar a comunidades, estamos en eso. Esta es nuestra primera plática, más adelante sabrás todo tú mejor que nadie”.

La Fundación Simi participa en
La Fundación Simi participa en una alianza que busca acercar la música y la cultura a comunidades marginadas en México. (Senado de la República)

¿En qué consiste la alianza?

La reunión en el Senado marcó el inicio de una colaboración entre figuras del espectáculo, representantes legislativos y actores del sector privado como la Fundación Simi.

El objetivo inmediato es impulsar proyectos que utilicen la música como motor de cambio y desarrollo social, especialmente en zonas con pocas oportunidades de acceso a actividades culturales.

El acuerdo contempla la creación de programas de apoyo que incluyan tanto presentaciones artísticas como acciones formativas, buscando generar un impacto positivo en quienes más lo necesitan.

Mariana Seoane, reconocida por su
Mariana Seoane, reconocida por su trayectoria musical y televisiva, refuerza la vinculación entre arte y acción comunitaria. (Foto Instagram: @laseoaneoficial)

Mariana Seoane: trayectoria y éxitos

Nacida en México, Mariana Seoane ha construido una carrera versátil como cantante, actriz y presentadora. Su incursión en la música la llevó a lanzar álbumes reconocidos como “Seré una niña buena” y “La malquerida”, con éxitos que la han posicionado en el género de la música regional mexicana y pop.

A lo largo de su trayectoria, ha conseguido popularidad tanto por su trabajo en telenovelas como por su presencia en escenarios musicales. Sus sencillos han alcanzado posiciones destacadas en las listas de popularidad y ha colaborado con diversos artistas, consolidando una imagen de cercanía con el público.

La participación de figuras como Mariana Seoane en proyectos sociales refuerza el vínculo entre el arte y la acción comunitaria, abriendo nuevas rutas para el desarrollo cultural desde espacios institucionales como el Senado.

