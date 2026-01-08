México

La vez que Mariana Seoane conquistó a Robbie Williams, pero le tuvo ‘miedo al éxito’: “Me equivoqué, me equivoqué”

La artista mexicana estaba cenando con Pablo Montero cuando recibió una propuesta indecorosa de su colega británico

(Especial Infobae: Jovani Pérez)
(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Mariana Seoane reveló que hace aproximadamente 20 años, Robbie Williams intentó conquistarla y tener un encuentro romántico con ella en el baño de un famoso restaurante de Los Ángeles, pero ella no aceptó por una poderosa razón.

La actriz y cantante mexicana asistió como invitada especial al podcast “Noche de Chixs” y después de escuchar historias del público, contó una experiencia inusual que vivió en una cena que tuvo con su querido amigo Pablo Montero y otros músicos.

Estoy sentada y veo de pronto como entra Robbie Williams. Ustedes no saben lo hermosísimo que estaba, y es que además lo amo. Entró y yo estaba así enfrente y entonces el g*ey desde que llegó me miró con ojos así como de enamorado y hasta Pablo Montero me dijo no te m*mes, es el Robbie Williams", comenzó.

(Foto Instagram: @laseoaneoficial)
(Foto Instagram: @laseoaneoficial)

Según la intérprete de “Me equivoqué”, el intercambio de miradas escaló en cuestión de minutos, pues el cantante británico la habría invitado a acompañarlo al baño.

"Montero me decía: ‘voltea pend*ja, te está viendo’. Yo me puse muy nerviosa, me salió la pinc*e ranchera de aquí. El g*ey de pronto volteó y sonrío. En una de esas se para y me hace señas de que vaya con él al baño y yo me quedé así, pend*ja. Dije: ‘Ay, no voy a ir’ y Montero me decía: ‘¿Por qué no vas a ir?’”, continuó.

Mariana Seoane explicó que no fue por varias razones: estaba impactada y tenía cierto grado de temor por lo que podía pasar.

REUTERS/Kevin Lamarque
REUTERS/Kevin Lamarque

“Me impactó tanto su personalidad y todo, porque aparte, impresionante, y me pasó como toda una película por mi mente de pronto de pero ¿qué voy a hacer? ¿Voy a ir al baño? ¿Qué tal que me mete ahí o me besuquea o hasta más cosas? Entonces me dio miedo, le tuve miedo a muchas cosas que pasaban por mi mente, sentí muy fuerte su energía", dijo.

Robbie Williams habría esperado a Mariana Seoane durante varios minutos y regresó a su lugar aparentemente decepcionado.

La situación no paró ahí, pues minutos después el cantante fue al baño otra vez, pero no lo siguió ella, sino Pablo Montero para saludarlo y pedirle una foto.

Internautas aplaudieron la decisión de la "Niña Buena". Crédito: (TikTok: @isabel_lascurain)

“Todavía estuvimos un rato nosotros ahí comiendo y Montero me decía: ‘Ay, qué mensa eres’. El g*ey va al baño otra vez y Pablo Montero ahí va atrás de él, se tomó una foto con él. Le dijo what’s up with your friend? (¿Qué pasa con tu amiga?) Y él le dijo I don’t know, I think she’s a little bit stupid (No sé, creo que es un poco tonta), o algo así”, dijo.

Seoane confesó que a veces siente remordimiento por no haber accedido a la propuesta de Williams, pero tampoco se arrepiente de su decisión. Y explicó que hubiera aceptado si le hubiera dado su número de teléfono o invitado a salir.

