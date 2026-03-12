México

Atacan a balazos a policías estatales en Salvador Escalante, Michoacán: un agente resultó herido

Los elementos realizaban labores de vigilancia cuando fueron agredidos

Los policías municipales fueron atacados
Los policías municipales fueron atacados a tiros por un grupo de civiles armados / Imagen ilustrativa Foto: X/@AztecaNoticias

Elementos de la Guardia Civil de Michoacán fueron atacados a tiros por sujetos armados cuando realizaban labores de vigilancia en el municipio de Salvador Escalante, lo que dejó como saldo un policía lesionado.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Estatal informó que los hechos ocurrieron en una zona serrana del municipio cuando los uniformados realizaban labores operativas.

Los sujetos armados abrieron fuego en su contra, lo que provocó que los policías repelieran la agresión.

Este hecho también generó que se desplegara un dispositivo de seguridad con corporaciones de los tres órdenes de gobierno para localizar a los responsables de la agresión armada.

De manera preliminar, las autoridades reportaron a un agente estatal lesionado, quien se encuentra recibiendo atención médica.

Las acciones operativas de seguridad en la zona se mantienen para restablecer el orden y garantizar la seguridad.

Despliegue se extendió hasta la región de Pátzcuaro

Foto: SSP Michoacán
Foto: SSP Michoacán

La SSP de Michoacán informó que el despliegue operativo se extendió en la región de Pátzcuaro, esto con el objetivo de fortalecer las labores para la localización de los responsables de la agresión armada.

José Antonio Cruz Medina, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, encabeza la acción operativa, en la que participan elementos de la Guardia Civil y fuerzas de los tres órdenes de gobierno.

Enfrentamiento y quema de vehículos en Contepec deja 2 agresores abatidos y 3 policías heridos

Un hecho violento similar se registró la mañana del pasado 13 de febrero en el municipio de Contepec, donde se desató un enfrentamiento entre policías municipales de Epitacio Huerta y civiles armados.

El hecho provocó una persecución que culminó en el municipio de Contepec, Michoacán, la cual dejó dos presuntos agresores abatidos y tres policías heridos.

Foto: Captura de pantalla /
Foto: Captura de pantalla / Redes sociales

Los hechos comenzaron alrededor de las 10:30 horas cuando policías municipales detectaron a un grupo armado a bordo de un vehículo.

Al interceptarlos en la gasolinera de Tepuxtepec, la persecución culminó en un enfrentamiento que terminó con la quema de dos vehículos —un auto particular y una patrulla municipal— y otra unidad policial con impactos de arma de fuego. Los agentes lesionados fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

El ataque habría sido perpetrado por presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización que disputa el control territorial con La Familia Michoacana, según reportó Milenio.

El despliegue de fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno permitió recuperar el control en la zona donde se desató la balacera, con la presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Guardia Civil y policías municipales.

Tras el enfrentamiento, el presidente municipal de Contepec, Eduardo Martínez Guzmán, solicitó a “padres de familia y docentes regresar a sus actividades cotidianas”, al asegurar la tranquilidad en la región.

