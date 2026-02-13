México

Enfrentamiento y quema de vehículos en Contepec, Michoacán, deja dos agresores abatidos y tres policías heridos

El ataque armado se registró en dos municipios del estado encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla

Narcobloqueos registrados en Michoacán /Imagen ilustrativa. Foto: Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán

Un enfrentamiento entre sujetos armados y policías municipales de Epitacio Huerta, en Michoacán, se registró durante la mañana de este viernes 13 de febrero.

De acuerdo con reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 10:30 horas, cuando elementos de la Policía Municipal localizaron a civiles armados al interior de un vehículo de dicho municipio.

Luego de darles seguimiento, los policías lograron interceptar a los sujetos armados en el municipio de Contepec, su región vecina.

El presidente municipal de Contepec, Eduardo Martínez Guzmán, informó que los elementos localizaron a los sujetos armados y comenzaron una persecución que se extendió hasta el municipio que encabeza, y que es vecino de Epitacio Huerta.

Tras darles seguimiento, los policías lograron interceptar el vehículo cuando se encontraban en Contepec, específicamente en la gasolinera de la tenencia de Tepuxtepec, lo que desató un enfrentamiento armado.

Tres policías resultaron lesionados y dos agresores fueron abatidos

Dos vehículos fueron incendiados durante el enfrentamiento. Foto: Captura de pantalla / Redes sociales

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán informó que derivado de la agresión armada se registró la quema de dos vehículos en la zona, los cuales fueron un auto particular y una patrulla municipal, mientras que otra unidad oficial resultó con impactos de bala.

Como resultado del enfrentamiento, tres policías municipales de Epitacio Huerta resultaron lesionados y dos presuntos agresores fueron abatidos en el lugar, mientras que un tercero quedó herido.

Los policías que resultaron lesionados fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica inmediata.

Martínez Guzmán detalló que la situación fue controlada por elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno, quienes se desplegaron al sitio de la balacera.

Ante los hechos, instó a los padres de familia y a los docentes para que regresaran a sus actividades cotidianas debido a que la zona ya no representaba un riesgo.

“Ya están las autoridades pertinentes. Nuestro municipio continuará y seguirá estando tranquilo, es un hecho que desde Epitacio Huerta vienen siguiendo y detonando algunas armas de fuego”, comentó en un video.

Al sitio se desplazaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), Guardia Civil y policías municipales con el objetivo de atender el ataque armado y trasladar a los policías heridos a un hospital.

Enfrentamientos entre crimen organizado y fuerzas de seguridad mantienen en alerta a Michoacán. Credito:cuartoscuro

Reportes de Milenio refieren que el ataque armado se llevó a cabo por parte de presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes pelean el control del territorio a La Familia Michoacana.

Cabe señalar que un reciente enfrentamiento entre militares y miembros del crimen organizado se registró en el poblado de Corralitos, en el municipio de Tepalcatepec.

De acuerdo con la 43 Zona Militar, el hecho se originó durante un operativo realizado en la zona serrana, donde elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Civil Estatal se enfrentaron a una célula armada, lo que dejó como saldo tres agresores abatidos.

Algunos de los cómplices lograron huir hacia la zona serrana, por lo que se desplegó un operativo para localizarlos.

