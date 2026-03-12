Así fue el encendido de luces en el Zócalo de la CDMX por el Día Internacional de la Mujer

Este acto forma parte de las actividades en la CDMX el marco del mes del Día Internacional de la Mujer. Foto: @ClaraBrugadaM.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, llevó a cabo el encendido de luces en el Zócalo de la capital del país por motivo del Día Internacional de la Mujer.

En la Plaza de la Constitución, en los alrededores de los edificios se colocaron estructuras con imágenes y frases en alusión al 8 de marzo.

Frases como “Es tiempo de mujeres” y “La revolución de los cuidados” fueron algunas que se pueden observar y leer en las estructuras colocadas por el Gobierno de la Ciudad de México.

Trabajadoras de la Secretaría de Obras y Servicios de la capital del país participaron en la colocación de estas estructuras, que iluminarían el Zócalo capitalino.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, encabezó este acto en el Zócalo capitalino. Video: X/@GobCDMX.

Actividades por el 8M en la CDMX: iluminación del Zócalo de la CDMX

Cabe destacar que la colocación de estas estructuras para iluminar el Zócalo de la Ciudad de México forma parte de las actividades en la capital del país en el marco del mes del Día Internacional de la Mujer.

En el evento que fue encabezado la noche de este miércoles 11 de marzo por la mandataria capitalina asistieron diferentes funcionarias del Gobierno local. También estuvieron presentes trabajadores de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México.

La exalcaldesa de Iztapalapa agradeció a las trabajadoras de esta dependencia por la colocación de las estructuras que iluminarán todo el mes de marzo la plancha del Zócalo de la Ciudad de México.

Diferentes frases e imágenes se pueden observar en el iluminado del Zócalo de la CDMX. Foto: Facebook/Clara Brugada.

Importancia del Día Internacional de la Mujer en la CDMX: 8M

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México representa uno de los eventos sociales y culturales más relevantes del año.

Las actividades impulsadas por el Gobierno de la Ciudad de México buscan visibilizar la importancia de los derechos de las mujeres y promover la igualdad de género en todos los ámbitos.

En la Ciudad de México se realizarán varias actividades este mes de marzo de 2026 por el Día Internacional de la Mujer como el Encendido de luces en el Zócalo capitalino. Foto: Captura video de Gobierno de la Ciudad de México.

El Zócalo capitalino se transforma cada marzo en un símbolo de reconocimiento y reflexión, con acciones que involucran a la ciudadanía y a las autoridades.

Iluminación emblemática: El encendido de luces en el Zócalo de la Ciudad de México destaca como una de las expresiones más visibles. Edificios y monumentos se iluminan en tonos alusivos al movimiento por los derechos de las mujeres, generando un espacio de unión y memoria colectiva.

Mensajes y frases: Frases como “Es tiempo de mujeres” y “La revolución de los cuidados” se exhiben en estructuras instaladas en la Plaza de la Constitución , subrayando el mensaje de equidad y justicia social.

Participación de mujeres trabajadoras: Empleadas de la Secretaría de Obras y Servicios colaboran activamente en la instalación de luminarias y mensajes, reforzando el rol de las mujeres en la vida pública.

Actividades culturales y sociales: Se organizan conciertos, exposiciones y foros que abordan la historia y los desafíos actuales para las mujeres en la capital.

Estas acciones convierten a la Ciudad de México en un referente nacional de la lucha por los derechos de las mujeres.