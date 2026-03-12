México

Así fue el encendido de luces en el Zócalo de la CDMX por el Día Internacional de la Mujer

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, encabezó este acto en la Plaza de la Constitución este miércoles 11 de marzo

Guardar
Este acto forma parte de
Este acto forma parte de las actividades en la CDMX el marco del mes del Día Internacional de la Mujer. Foto: @ClaraBrugadaM.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, llevó a cabo el encendido de luces en el Zócalo de la capital del país por motivo del Día Internacional de la Mujer.

En la Plaza de la Constitución, en los alrededores de los edificios se colocaron estructuras con imágenes y frases en alusión al 8 de marzo.

Frases como “Es tiempo de mujeres” y “La revolución de los cuidados” fueron algunas que se pueden observar y leer en las estructuras colocadas por el Gobierno de la Ciudad de México.

Trabajadoras de la Secretaría de Obras y Servicios de la capital del país participaron en la colocación de estas estructuras, que iluminarían el Zócalo capitalino.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, encabezó este acto en el Zócalo capitalino. Video: X/@GobCDMX.

Actividades por el 8M en la CDMX: iluminación del Zócalo de la CDMX

Cabe destacar que la colocación de estas estructuras para iluminar el Zócalo de la Ciudad de México forma parte de las actividades en la capital del país en el marco del mes del Día Internacional de la Mujer.

En el evento que fue encabezado la noche de este miércoles 11 de marzo por la mandataria capitalina asistieron diferentes funcionarias del Gobierno local. También estuvieron presentes trabajadores de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México.

La exalcaldesa de Iztapalapa agradeció a las trabajadoras de esta dependencia por la colocación de las estructuras que iluminarán todo el mes de marzo la plancha del Zócalo de la Ciudad de México.

Diferentes frases e imágenes se
Diferentes frases e imágenes se pueden observar en el iluminado del Zócalo de la CDMX. Foto: Facebook/Clara Brugada.

Importancia del Día Internacional de la Mujer en la CDMX: 8M

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México representa uno de los eventos sociales y culturales más relevantes del año.

Las actividades impulsadas por el Gobierno de la Ciudad de México buscan visibilizar la importancia de los derechos de las mujeres y promover la igualdad de género en todos los ámbitos.

En la Ciudad de México
En la Ciudad de México se realizarán varias actividades este mes de marzo de 2026 por el Día Internacional de la Mujer como el Encendido de luces en el Zócalo capitalino. Foto: Captura video de Gobierno de la Ciudad de México.

El Zócalo capitalino se transforma cada marzo en un símbolo de reconocimiento y reflexión, con acciones que involucran a la ciudadanía y a las autoridades.

  • Iluminación emblemática: El encendido de luces en el Zócalo de la Ciudad de México destaca como una de las expresiones más visibles. Edificios y monumentos se iluminan en tonos alusivos al movimiento por los derechos de las mujeres, generando un espacio de unión y memoria colectiva.
  • Mensajes y frases: Frases como “Es tiempo de mujeres” y “La revolución de los cuidados” se exhiben en estructuras instaladas en la Plaza de la Constitución, subrayando el mensaje de equidad y justicia social.
  • Participación de mujeres trabajadoras: Empleadas de la Secretaría de Obras y Servicios colaboran activamente en la instalación de luminarias y mensajes, reforzando el rol de las mujeres en la vida pública.
  • Actividades culturales y sociales: Se organizan conciertos, exposiciones y foros que abordan la historia y los desafíos actuales para las mujeres en la capital.

Estas acciones convierten a la Ciudad de México en un referente nacional de la lucha por los derechos de las mujeres.

Temas Relacionados

ZócaloZócalo CDMXDía Internacional de la Mujer8MCDMXClara BrugadaEncendido de Luces Zócalo CDMXEncendido de LucesEncendido de Luces Zócalomexico-noticias

Más Noticias

Mikel Arriola dedica mensaje a Luis Malagón tras confirmarse su baja para el Mundial 2026 con el Tri

El director deportivo del futbol mexicano lamentó que el arquero americanista no estará en la próxima Copa Mundial

Mikel Arriola dedica mensaje a

“¡Qué padre!”, Macron, presidente de Francia, apoya a México para restringir a menores ingreso a redes

La declaración del mandatario francés ocurre mientras diversas naciones consideran la regulación del uso de plataformas digitales

“¡Qué padre!”, Macron, presidente de

¿Eres el afortunado ganador de alguno de los sorteos de Tris?

El sorteo de Tris se realiza cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

¿Eres el afortunado ganador de

En menos de un minuto, así lograron asaltar a residentes de Lomas de Santa Fe, Cuajimalpa

Un video compartido en redes sociales reveló como dos delincuentes se aproximan a las víctimas para atracarlas al interior del lobby de unos departamentos de lujo

En menos de un minuto,

Qué es la perimenopausia, cuáles son sus síntomas y cómo afecta la vida de la mujer

Con una combinación de hábitos saludables y apoyo profesional, es posible vivir este proceso con mayor bienestar y confianza

Qué es la perimenopausia, cuáles
MÁS NOTICIAS

NARCO

Atacan a balazos a policías

Atacan a balazos a policías estatales en Salvador Escalante, Michoacán: un agente resultó herido

El mensaje del embajador Ronald Johnson tras captura de “El Cherrys”, vinculado al Cártel del Golfo

Detienen a estadounidense con más de un millón de dólares en metanfetamina que pretendía pasar de México a EEUU

Acapulco: capturan a mujer relacionada con el ataque armado contra comandancia de la Policía Ministerial

Caen cinco presuntos miembros del CJNG en Chiapas: uno es acusado de difundir videos contra autoridades

ENTRETENIMIENTO

Vive Latino 2026: lista de

Vive Latino 2026: lista de objetos permitidos y prohibidos para el festival

Galilea Montijo publica nuevo mensaje en medio de la polémica por su supuesto cambio de rostro

Esposo de Ana Bárbara estaría atravesando una crisis de salud tras destaparse supuesta infidelidad

Alexander Acha anuncia concierto en CDMX: fecha, sede y dónde conseguir boletos para su presentación musical

“Mientras haya buenas películas, ganamos todos”: Guillermo del Toro se declara fan de cintas nominadas al Oscar

DEPORTES

¿Cuáles son los criterios de

¿Cuáles son los criterios de desempate para que México pueda clasificar a la siguiente ronda del Clásico Mundial?

Claudia Cid inicia rehabilitación para volver a las canchas tras exitosa cirugía financiada por Miguel Layún

Así va la negociación para mantener el Mundial de Clavados en Guadalajara

Presidente de la Asociación de Futbol de Corea hace su predicción: ¿ganarán a México?

México sufre una derrota aplastante por parte de Italia, quedando fuera del Clásico Mundial y de los Juegos Olímpicos