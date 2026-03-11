El Congreso de la CDMX propone castigar a agresores de mujeres aunque hayan sido perdonados por la víctima

Mujeres participan en la movilización del Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México, mostrando pancartas y pañuelos morados, con la Torre Latinoamericana de fondo, exigiendo respeto. (Alexa Cirel/Infobae México)

El Congreso de la Ciudad de México propuso revocar el perdón que las víctimas de violencia intrafamiliar le hayan otorgado a su agresor.

La diputada de Morena, María del Rosario Morales, presentó esta iniciativa que busca reformar el Artículo 100 del Código Penal capitalino.

Actualmente, este artículo estipula que un agresor que haya recibido el perdón de su víctima, queda exento de recibir las penas que se le hayan sentenciado, además, se vuelve irrevocable: “una vez otorgado el perdón, éste no podrá revocarse”, se lee en el Código Penal vigente.

En Sesión Ordinaria, la legisladora de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación (APPTA), subrayó la situación de vulnerabilidad en la que muchas veces se encuentra la víctima de violencia familiar equiparada.

Por ejemplo, en ocasiones las víctimas optan por otorgar el perdón a sus agresores por temor o dependencia económica, por estar presionadas o por querer evitar conflictos dentro del núcleo familiar.

Ello representa una problemática, pues ninguna de las anteriores son razones para perdonar una agresión ni para eximir culpabilidades.

“Es importante que reconsideren su decisión de denunciar la violencia con una herramienta jurídica que les garantice que pueden actuar con tranquilidad y protección”, enfatizó la diputada.

Con esta reforma se busca que ahora las víctimas de violencia intrafamiliar que por las razones que sean, hayan decidido perdonar a su agresor, puedan revocar este perdón hasta un año después y este sea castigado igualmente sin eximirle ninguna culpa.

La legisladora puntualizó que su iniciativa también establece que la persona agresora deberá recibir tratamiento psicológico, como una medida orientada a prevenir la reincidencia y promover cambios en su comportamiento.

Morales Ramos externó que la violencia familiar continúa siendo uno de los problemas sociales que con mayor frecuencia afecta la integridad física, emocional y psicológica de las personas dentro del ámbito de convivencia.

Es importante recordar que muchas de estas situaciones suelen presentarse en relaciones de cercanía, convivencia o dependencia, generando condiciones de vulnerabilidad para quienes las padecen.

Agenda feminista de Morena en CDMX

Esta iniciativa forma parte de un paquete de reformas que se presentarán en el Congreso de la Ciudad de México con motivo de conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

La propuesta responde a la urgencia de establecer mecanismos legales que permitan brindar mayor protección a las víctimas de violencia de género, así como garantizar el acceso a la justicia y fortalecer la prevención de conductas que atenten contra la integridad y los derechos de las mujeres.

El objetivo es actualizar el marco normativo local para ofrecer respuestas más efectivas ante la problemática y reforzar las políticas públicas orientadas a erradicar la violencia.