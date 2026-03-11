México

¿Una firma falsa? Cuestionan testamento de Julián Figueroa en Guerrero y Maribel Guardia aclara que no es parte del proceso

La actriz compartió un nuevo comunicado en el que habló sobre la nueva polémica que envuelve a su familia

A través de una publicación en Instagram, Maribel Guardia informó que sus abogados le notificaron sobre un procedimiento realizado en Guerrero en contra de la notaría que elaboró el testamento de su fallecido hijo Julián Figueroa.

Detalló que su familia no es parte de dicho proceso, el cual se efectuó bajo total hermetismo y únicamente con la participación de la parte actora.

Según explicó, en ese procedimiento se presentó un peritaje que cuestiona la autenticidad de la firma del notario, aunque señaló que se trata de una opinión técnica y que en el ámbito legal pueden existir posturas contrarias, pero en este caso no se permitió espacio para otra opinión.

La actriz de Lagunilla: Mi Barrio aclaró que este proceso es distinto al que se desarrolla en Morelos, el cual continúa su curso de manera independiente.

Disputa legal por el testamento de Julián Figueroa en Morelos

El fallecimiento de Julián Figueroa en abril de 2023 dejó abiertas diversas interrogantes sobre el destino de su patrimonio, en especial en el estado de Morelos.

A casi tres años del suceso, el conflicto legal por la validez de su testamento continúa vigente y concentra la atención de la opinión pública y de los tribunales en Cuernavaca.

Un heredero universal y el origen del conflicto: José Julián

De acuerdo con el documento que se encuentra impugnado, Julián Figueroa designó como heredero universal a su hijo, José Julián. El testamento otorga al menor la totalidad de los bienes y derechos que el cantante poseía, incluyendo propiedades y cuentas. Sin embargo, la autenticidad del instrumento legal es motivo de disputa.

La viuda de Julián, Imelda Garza Tuñón, ha presentado una impugnación formal ante los tribunales de Cuernavaca. Garza sostiene que el testamento es “apócrifo”, argumentando que la firma que aparece en el documento no corresponde a la de Julián Figueroa. Además, señala que el día de la supuesta firma, Julián se encontraba en la Ciudad de México y no en la ubicación donde presuntamente se realizó la rúbrica.

El proceso judicial en Morelos ha incluido audiencias de hasta diez horas, en las que han comparecido figuras centrales del entorno familiar. Maribel Guardia, madre de Julián, y Marco Chacón, padrastro del cantante, han acudido a rendir declaraciones sobre la validez del testamento.

Ambos se han mostrado firmes en la defensa de la legitimidad del documento y en la intención de Julián de asegurar el bienestar de su hijo.

Maribel Guardia, en particular, ha reiterado ante los medios que el testamento es auténtico y que resulta comprensible que Julián buscara proteger el futuro de su único descendiente. El pasado 5 de marzo de 2026, la actriz fue vista en la Fiscalía de Morelos, donde acudió a asuntos relacionados con el caso.

