Tras concierto en CDMX, Fernando Delgadillo y Alejandro Filio preparan tres presentaciones en México este 2026

Los dos trovadores tienen tres presentaciones para este 2026. Foto: Facebook/Fernando Delgadillo Oficial.

Luego del concierto de Fernando Delgadillo y Alejandro Filio en la Ciudad de México el pasado fin de semana, los cantantes ya tienen pensadas otras tres fechas de presentaciones en diferentes partes del país para este 2026.

El concierto de los trovadores se llevó a cabo el pasado sábado 7 de marzo en el salón de espectáculos ‘La Maraka’, donde se registró un lleno total.

En las respectivas redes sociales oficiales de los artistas, se dieron a conocer las fechas de presentaciones musicales de ambos cantantes.

Recalcar que se ha vuelto tradición que Fernando Delgadillo y Alejandro Filio, además de dar conciertos en solitario, también se presenten en conjunto.

El evento musical se llevó a cabo el pasado sábado 8 de marzo. Crédito: Instagram/_xwashere.

Fechas y sedes de presentaciones de Fernando Delgadillo y Alejandro Filio

Hasta el momento, las fechas y sedes que se han dado a conocer de conciertos de Fernando Delgadillo y Alejandro Filio son:

Sábado 18 de julio - Aguascalientes - Teatro Aguascalientes.

Sábado 26 de septiembre - Chihuahua - Teatro de los Héroes.

Sábado 31 de octubre - Guadalajara - Teatro Diana.

En los últimos días se han dado a conocer las fechas y ciudades donde ambos cantantes se presentarán, por lo que podrían anunciar más días, así como sedes para los conciertos de ambos trovadores.

Aguascalientes, Chihuahua y Guadalajara son algunas ciudades donde se presentarán los trovadores. Foto: Omar Martínez/Infobae México.

Un poco de la historia de Fernando Delgadillo

Fernando Delgadillo es un cantautor mexicano nacido en 1965 en Naucalpan, Estado de México. Es reconocido como uno de los máximos exponentes de la trova y la llamada “canción informal” en México.

Comenzó su carrera en los años ochenta y, desde entonces, ha desarrollado un estilo caracterizado por letras poéticas y reflexivas que abordan temas cotidianos, emocionales y sociales.

Fernando Delgadillo es un cantautor mexicano nacido en 1965 en Naucalpan. Foto: Cuartoscuro.

Canciones como “Hoy ten miedo de mí” y “No me pidas ser tu amigo” se han convertido en referentes de su repertorio.

Delgadillo ha producido de manera independiente la mayor parte de su música y mantiene una relación cercana con su público. Su obra ha influido a nuevas generaciones de trovadores y sigue vigente en la escena musical.

Un poco de la historia de Alejandro Filio

Alejandro Filio es un cantautor mexicano nacido en 1960 en Ciudad de México. Se ha destacado como uno de los representantes más importantes de la trova contemporánea en español.

Inició su carrera musical en la década de los ochenta, formando parte de movimientos y festivales de canción de autor.

Sus letras exploran temas como el amor, la reflexión social y la vida cotidiana, ganando reconocimiento por su estilo poético y su voz particular.

Alejandro Filio es un cantautor mexicano nacido en 1960 en Ciudad de México. Foto: Instagram/alejandrofiliomusic.

Entre sus canciones más conocidas se encuentran “Aunque no estés”, “Brazos de sol” y “Definiciones”. Ha realizado numerosas presentaciones en México y América Latina, consolidando una sólida trayectoria independiente.

Alejandro Filio ha influido a varias generaciones de trovadores y mantiene un lugar relevante en la música de autor.