JNS cancela y pospone concierto en Veracruz: esta es la nueva fecha revelada

El concierto de JNS se realizaría a comienzos de este mes de marzo de 2026. Crédito: Instagram/@grupojns.

Luego de su presentación en España, el grupo mexicano de pop JNS (antes Jeans) estaba preparado para dar un concierto en Xalapa, Veracruz, a inicios de este mes de marzo, pero a última hora el evento musical fue cancelado y pospuesto para una nueva fecha.

La noticia fue dada a conocer por las integrantes de ‘Pepe’, ‘Entre azul y buenas noches’ y ‘Me pongo mis jeans’, quienes revelaron en un comunicado oficial la cancelación del evento.

De igual manera, indicaron cuál sería la nueva fecha de presentación para su concierto en Xalapa, Veracruz, en el Gimnasio Nido de Halcón UV.

Cabe destacar que el concierto de JNS estaba programado para llevarse a cabo este sábado 7 de marzo.

¿Cuál será la nueva fecha del concierto de JNS en Xalapa, Veracruz?

De acuerdo con el comunicado compartido en redes sociales oficiales de JNS, el evento en Xalapa, Veracruz, se realizará hasta el mes de julio.

La fecha exacta del evento musical de JNS en esta ciudad de la República Mexicana es el sábado 11 de julio de este 2026.

La agrupación musical de pop noventera dio a conocer las razones de cancelación y explicó qué pasará con aquellos fans que compraron boletos para la fecha de marzo.

La agrupación musical de pop noventera dio a conocer las razones de cancelación en Veracruz. Foto: Instagram/@grupojns

La agrupación JNS anunció que la fecha será reprogramada por motivos logísticos completamente ajenos tanto al artista como al recinto y al promotor.

El evento ahora tendrá lugar el sábado 11 de julio de 2026 en el mismo escenario, según confirmó la organización del concierto.

De acuerdo con la información difundida por los organizadores, los boletos previamente adquiridos mantendrán su validez para la nueva fecha, por lo que los asistentes no requerirán realizar ningún trámite adicional para acceder al espectáculo.

Esta modificación responde a circunstancias imprevistas en la logística del evento, sin relación con el equipo artístico ni con la administración del recinto.

El nuevo concierto de JNS será el sábado 11 de julio de este 2026 en Veracruz. Crédito: Instagram/@grupojns.

JNS lamenta inconvenientes por la cancelación y reprogramación del concierto en Xalapa, Veracruz

La producción de JNS expresó que lamenta cualquier inconveniente derivado de este cambio y agradeció la comprensión y el apoyo del público.

Las autoridades de la ciudad de Xalapa y representantes del Gimnasio Nido del Halcón UV reiteraron que continúan colaborando para garantizar una experiencia segura y satisfactoria para todos los asistentes.

El promotor del evento subrayó que se mantiene el compromiso de ofrecer un espectáculo de calidad y reiteró el llamado a conservar los boletos adquiridos, ya que estos seguirán siendo válidos en la nueva fecha.

Comunicado oficial de reprogramación de concierto de JNS en Veracruz. Foto: Instagram/@grupojns.

Para quienes requieran información adicional o tengan dudas sobre el proceso, se habilitaron canales de atención a través de redes sociales y los puntos oficiales de venta.

En la comunicación oficial se enfatizó que la decisión de reprogramar el concierto se tomó con el objetivo de asegurar las mejores condiciones para el desarrollo del show, así como el bienestar y la seguridad de los asistentes.

La organización agradeció de manera especial la paciencia y el respaldo de los seguidores del grupo ante este ajuste en el calendario, reiterando que el espectáculo se llevará a cabo conforme a lo planeado en la nueva fecha establecida.