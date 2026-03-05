México

JNS cancela y pospone concierto en Veracruz: esta es la nueva fecha revelada

La agrupación de pop noventera explicó en un comunicado oficial en sus redes sociales las razones por las que el evento no se pudo llevar a cabo a principios de este mes de marzo

Guardar
El concierto de JNS se
El concierto de JNS se realizaría a comienzos de este mes de marzo de 2026. Crédito: Instagram/@grupojns.

Luego de su presentación en España, el grupo mexicano de pop JNS (antes Jeans) estaba preparado para dar un concierto en Xalapa, Veracruz, a inicios de este mes de marzo, pero a última hora el evento musical fue cancelado y pospuesto para una nueva fecha.

La noticia fue dada a conocer por las integrantes de ‘Pepe’‘Entre azul y buenas noches’ y ‘Me pongo mis jeans’, quienes revelaron en un comunicado oficial la cancelación del evento.

De igual manera, indicaron cuál sería la nueva fecha de presentación para su concierto en Xalapa, Veracruz, en el Gimnasio Nido de Halcón UV.

Cabe destacar que el concierto de JNS estaba programado para llevarse a cabo este sábado 7 de marzo.

El evento musical está programado para el sábado 7 de marzo.

¿Cuál será la nueva fecha del concierto de JNS en Xalapa, Veracruz?

De acuerdo con el comunicado compartido en redes sociales oficiales de JNS, el evento en Xalapa, Veracruz, se realizará hasta el mes de julio.

La fecha exacta del evento musical de JNS en esta ciudad de la República Mexicana es el sábado 11 de julio de este 2026.

La agrupación musical de pop noventera dio a conocer las razones de cancelación y explicó qué pasará con aquellos fans que compraron boletos para la fecha de marzo.

La agrupación musical de pop
La agrupación musical de pop noventera dio a conocer las razones de cancelación en Veracruz. Foto: Instagram/@grupojns

La agrupación JNS anunció que la fecha será reprogramada por motivos logísticos completamente ajenos tanto al artista como al recinto y al promotor.

El evento ahora tendrá lugar el sábado 11 de julio de 2026 en el mismo escenario, según confirmó la organización del concierto.

De acuerdo con la información difundida por los organizadores, los boletos previamente adquiridos mantendrán su validez para la nueva fecha, por lo que los asistentes no requerirán realizar ningún trámite adicional para acceder al espectáculo.

Esta modificación responde a circunstancias imprevistas en la logística del evento, sin relación con el equipo artístico ni con la administración del recinto.

El nuevo concierto de JNS
El nuevo concierto de JNS será el sábado 11 de julio de este 2026 en Veracruz. Crédito: Instagram/@grupojns.

JNS lamenta inconvenientes por la cancelación y reprogramación del concierto en Xalapa, Veracruz

La producción de JNS expresó que lamenta cualquier inconveniente derivado de este cambio y agradeció la comprensión y el apoyo del público.

Las autoridades de la ciudad de Xalapa y representantes del Gimnasio Nido del Halcón UV reiteraron que continúan colaborando para garantizar una experiencia segura y satisfactoria para todos los asistentes.

El promotor del evento subrayó que se mantiene el compromiso de ofrecer un espectáculo de calidad y reiteró el llamado a conservar los boletos adquiridos, ya que estos seguirán siendo válidos en la nueva fecha.

Comunicado oficial de reprogramación de
Comunicado oficial de reprogramación de concierto de JNS en Veracruz. Foto: Instagram/@grupojns.

Para quienes requieran información adicional o tengan dudas sobre el proceso, se habilitaron canales de atención a través de redes sociales y los puntos oficiales de venta.

En la comunicación oficial se enfatizó que la decisión de reprogramar el concierto se tomó con el objetivo de asegurar las mejores condiciones para el desarrollo del show, así como el bienestar y la seguridad de los asistentes.

La organización agradeció de manera especial la paciencia y el respaldo de los seguidores del grupo ante este ajuste en el calendario, reiterando que el espectáculo se llevará a cabo conforme a lo planeado en la nueva fecha establecida.

Temas Relacionados

JNSConciertoConcierto en MéxicoConcierto MéxicoConciertos MéxicoConciertos en MéxicoMúsicaPopVeracruzmexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

¿Ganaste el Tris? Descubre aquí los resultados de los sorteos del 4 de marzo

El sorteo de Tris se celebra cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

¿Ganaste el Tris? Descubre aquí

Proveedores y empresas deberán informar a consumidores sobre el uso de sus datos personales, esto dice la reforma aprobada en la Cámara de Diputados

En San Lázaro aprobaron modificaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, el dictamen pasó al Senado de la República

Proveedores y empresas deberán informar

Las Guerreras Mágicas tendrá concierto sinfónico en CDMX

Este icónico anime reunirá a fans para revivir la música

Las Guerreras Mágicas tendrá concierto

CURP biométrica: el registro telefónico hará que tu celular deje de funcionar si no cumples con este requisito

La fecha límite para realizar este procedimiento es el 29 de junio de 2026

CURP biométrica: el registro telefónico

Melate, Revancha y Revanchita: números ganadores del sorteo de este 4 de marzo

Aquí los resultados del sorteo Melate dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Melate, Revancha y Revanchita: números
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran más de 2 mil

Aseguran más de 2 mil millones de pesos en precursores usados para la creación de drogas en Michoacán

Aseguran más de 100 paquetes de presunta cocaína que transportaban oculta en contenedores de cloro en Michoacán

Cae empleado de Pemex con arma, mariguana y metanfetamina en Hidalgo: es padre del líder huachicolero “El Chelelo”

Cafetería de la hija menor de El Mencho ofrece desde chilaquiles hasta moca mexicana

Suspenden audiencia de “El Congo”, implicado en el asesinato de Carlos Manzo, por malestar cardíaco

ENTRETENIMIENTO

Las Guerreras Mágicas tendrá concierto

Las Guerreras Mágicas tendrá concierto sinfónico en CDMX

Ex bailarina de Venga la Alegría denuncia malos tratos de Shakira y que no le pagó tras bailar con ella en shows

Ex novia de José Eduardo Derbez reaparece en cuenta de Paola Dalay tras lujoso regalo

t.A.T.u anuncia dos conciertos en México este 2026: esta será la doble fecha

Con XBox y redes sociales: ex reo relata su encuentro con Fofo Márquez en el penal de Barrientos

DEPORTES

Agreden a aficionado del Toluca

Agreden a aficionado del Toluca tras victoria de los Diablos ante Pumas en Ciudad Universitaria

Estos serían los equipos del ascenso que podrían jugar en Liga MX

Gobierno de México ofrece su respaldo a la Selección de Irak para asegurar su presencia en el repechaje mundialista en Monterrey

México cerca de remontar a LA Dodgers en su último duelo de preparación rumbo al Clásico Mundial de Beisbol

Peligra asistencia de Irak al repechaje mundialista en Monterrey por conflicto en Medio Oriente