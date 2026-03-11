México

Sheinbaum asistirá a homenaje de elementos de las fuerzas armadas caídos durante operativo contra El Mencho: “Es algo privado”

La presidenta de México dijo que el homenaje se llevará a cabo este miércoles y será con las familias de los fallecidos

Sheinbaum confirmó que habrá un homenaje este miércoles. EFE/ Mario Guzmán

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer este miércoles, durante la conferencia de prensa matutina, que hoy se llevará a cabo un homenaje a los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional caídos tras el operativo para detener a Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) el pasado domingo 22 de febrero.

Sheinbaum dijo que será un evento privado y que solamente estarán familiares de los elementos caídos.

“Es privado, pero lo puedo decir, va a haber un homenaje a los compañeros caídos en Jalisco, es algo privado con las familias, después regresamos aquí a reuniones internas”, dijo Sheinbaum en la conferencia matutina frente a medios de comunicación.

¿Cuántos militares murieron en operativo contra El Mencho?

Cabe destacar que el pasado viernes 27 de febrero, el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) confirmó que durante el operativo que se llevó a cabo para detener a El Mencho, en el que el líder delincuencial perdió la vida, en Tapalpa, Jalisco, murieron tres elementos de las fuerzas especiales del Ejército.

🇲🇽 Infografía · Operativo CJNG
Caídos en el operativo contra El Mencho
Tapalpa, Jalisco — 22 de febrero · Confirmado el 27 de febrero
28
Elementos caídosde las fuerzas armadas mexicanas
25
Guardia Nacional acribillados
3
Fuerzas Especiales del Ejército
25
Elementos heridos en acción
📅
22 de febrero
Operativo en Tapalpa, Jalisco. Muere Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del CJNG.
📋
27 de febrero
Gral. Ricardo Trevilla Trejo confirma en Mazatlán 3 elementos de Fuerzas Especiales caídos, además de los 25 reportados.
🕊️
Marzo 2025
Presidenta Claudia Sheinbaum anuncia homenaje privado a los caídos, solo con familiares.
Cada cuadro = 1 elemento afectado
28 Caídos
24 Heridos
1 Grave
"Va a haber un homenaje a los compañeros caídos en Jalisco, es algo privado con las familias."
— Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo
Los cárteles acribillaron "cobardemente" a los elementos de la Guardia Nacional.
— Gral. Ricardo Trevilla Trejo · SEDENA
🎖️ Homenaje privado · Solo familiares
1 / 4

Con esto, se confirmó que la cifra de efectivos de las fuerzas armadas que habían perdido la vida era de 28.

Esos tres elementos se suman a los 25 de la Guardia Nacional que ya se habían informado anteriormente, y que fueron acribillados por miembros del cártel “cobardemente”, dijo el general.

En la conferencia de prensa matutina que se llevó a cabo el 27 de febrero en el puerto de Mazatlán, en Sinaloa, y ante la presidenta Sheinbaum, Trevilla Trejo dijo que en terreno, durante la operación “exitosa” contra Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, perdieron la vida tres elementos de las fuerzas especiales.

También dijo que otros 25 elementos de las fuerzas armadas resultaron heridos y se encontraban en atención hospitalaria. De ellos, uno se encontraba grave.

