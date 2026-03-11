“Se evitó un retroceso histórico para México”: así celebraron PAN, PRI y MC la caída de la reforma electoral de Sheinbaum

La Cámara de Diputados de México rechazó la reforma electoral durante la sesión de este 11 de marzo. (Archivo Infobae)

La Cámara de Diputados rechazó la tarde de este 11 de marzo de 2026 la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que constituyó la primera derrota legislativa de su mandato y dejó en entredicho la alianza parlamentaria con los partidos Verde y del Trabajo.

Esta propuesta presidencial, que requería una mayoría calificada al tratarse de cambios constitucionales, no logró reunir los 334 votos necesarios entre los 500 legisladores y fracasó con 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención. Esta decisión que abre el camino a un nuevo proceso de negociación y la anunciada elaboración de un “Plan B”.

El proyecto presentado por Sheinbaum proponía un recorte en el presupuesto de los organismos electorales, reducción de escaños en la Cámara de Diputados, regulación del uso de inteligencia artificial en campañas y límites al tiempo en medios de comunicación para partidos y candidatos.

La reforma electoral avanzó hasta la votación en el Pleno de la Cámara de Diputados, presidido por Kenia López Rabadán, quien declaró formalmente desechado el decreto en cumplimiento a los artículos 72 constitucional y 232 del reglamento de la Cámara de Diputados.

Mientras en el recinto retumbaban los gritos celebratorios de la oposición por la derrota oficialista, los integrantes de Morena entonaron el coro: “¡Es un honor estar con Claudia hoy!”, respaldando a la presidenta pese al resultado adverso.

Reacción de la oposición al rechazo de la reforma electoral

El Partido Acción Nacional celebró el freno a la reforma electoral al considerar que se protegió la democracia y la equidad en las elecciones. Imagen de archivo. EFE/José Méndez

Jorge Romero Herrera, presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), celebró el rechazo de la propuesta al considerar que se evitó “un retroceso histórico para México”, y destacó el voto en contra de los legisladores de diferentes agrupaciones políticas (no necesariamente relacionados con la oposición) en defensa de la democracia y la preservación de reglas que aseguren elecciones libres y equitativas.

Declaró, además, que “en el Partido Acción Nacional seguiremos defendiendo la democracia, nuestras instituciones y a las familias mexicanas.”

Por su parte, Alito Moreno, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), calificó la decisión de los diputados de su bancada como una muestra de “firmeza, carácter y lealtad a México”, y sentenció: “¡A la basura la reforma electoral!”.

En un mensaje posterior, Moreno llamó a la reforma electoral la "#LeyMaduro" y reconoció a diversos legisladores del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano (MC), Partido Verde y Partido del Trabajo, quien destacó: “Hubo Diputadas y Diputados que pusieron a la Patria por delante” y calificó el resultado como una victoria para el país.

Movimiento Ciudadano señaló que frenar la reforma electoral representa una noticia positiva para la democracia, aunque lamentó que no prosperaran sus iniciativas. (Crédito: Jovani Pérez | Infobae México)

Moreno advirtió que si el partido en el poder busca implementar un nuevo intento para aprobar la reforma, la oposición mantendrá su postura: “Si el gobierno de MORENA intenta un plan B para imponer lo que el país ya rechazó, nos va a encontrar firmes”. Agregó que “la República se honra. La ley se respeta. A México se le defiende.”

Jorge Álvarez Máynez, líder nacional de MC, afirmó que frenar la reforma es “una buena noticia”, aunque consideró negativo que no prosperara una modificación legal acorde con las propuestas de su partido, planteadas para proteger la democracia frente al crimen y facilitar la participación ciudadana.