Partido Verde y PT, de aliados de Morena a traidores de la 4T

La derrota de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum en la Cámara de Diputados abrió una de las fracturas políticas más visibles dentro del bloque gobernante.

Los partidos que durante años fueron aliados de Morena —el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)— votaron en contra de la iniciativa, lo que provocó acusaciones de “traición” dentro del movimiento de la llamada Cuarta Transformación.

El proyecto fue rechazado en lo general por el pleno de la Cámara de Diputados con 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención, cifra insuficiente para alcanzar los 334 votos necesarios que exige la Constitución para aprobar reformas constitucionales.

El resultado de la votación dejó a Morena sin los votos necesarios para alcanzar la mayoría calificada. (Cortesía: Órgano Legislativo)

Con ello, la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal quedó desechada, marcando el primer gran revés legislativo para la administración de Sheinbaum.

La votación dejó en evidencia las tensiones dentro de la coalición oficialista, ya que Morena no logró reunir el respaldo de sus aliados tradicionales para impulsar uno de los cambios políticos más relevantes planteados por el nuevo gobierno.

Ruptura en la 4T: aliados frenan la reforma electoral

Durante la discusión del dictamen, los diputados del PT y del PVEM se sumaron a los votos de la oposición integrada por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano para rechazar la iniciativa presidencial.

Los legisladores plurinominales son elegidos por representación proporcional y no mediante el voto directo en un distrito.

La reforma planteaba diversos cambios al sistema electoral mexicano, entre ellos la reducción del financiamiento público a partidos políticos, modificaciones en la representación legislativa, regulación del uso de inteligencia artificial en campañas y ajustes en el acceso a medios de comunicación durante procesos electorales.

Aunque ambos partidos han sido aliados electorales de Morena en distintos procesos, sus legisladores argumentaron que el proyecto requiere ajustes y que, en su forma actual, podría afectar la pluralidad política.

Morena acusa traición dentro del movimiento

El rechazo a la reforma provocó inconformidad dentro de Morena. Durante reuniones internas del partido, algunos militantes y dirigentes calificaron la postura del PT y del PVEM como una traición política al proyecto de la Cuarta Transformación.

El futuro de la reforma electoral dependerá de la capacidad de Morena para sumar a sus aliados. EFE/José Méndez

De acuerdo con versiones difundidas tras estos encuentros, varios integrantes del partido señalaron que estas fuerzas políticas han obtenido cargos y posiciones gracias a la alianza con Morena, pero en el momento de respaldar una reforma impulsada por el gobierno decidieron votar en contra.

Incluso se planteó la posibilidad de replantear la relación política con ambas fuerzas rumbo a futuras elecciones, aunque hasta ahora no existe una decisión formal sobre una ruptura de la alianza.

Félix Salgado Macedonio advierte “muro de la traición”

En medio del debate político, el senador de Morena Félix Salgado Macedonio lanzó una advertencia a quienes votaran contra la iniciativa presidencial.

La reforma electoral abrió una grieta dentro del bloque oficialista, evidenciando que el respaldo de los aliados no está garantizado.

El legislador afirmó que aquellos que frenen la reforma electoral podrían quedar inscritos en lo que llamó el “muro de la traición”, al considerar que el proyecto busca transformar el sistema político y reducir privilegios dentro de los partidos.

Salgado Macedonio defendió particularmente la propuesta de eliminar o reducir las listas de legisladores plurinominales, al señalar que muchos de estos cargos llegan al Congreso sin haber ganado elecciones directas.

PT y Verde defienden su postura frente a críticas

Los partidos señalados respondieron que su voto en contra no responde a intereses políticos, sino a diferencias sobre el contenido de la reforma.

El diputado petista Pedro Vázquez aseguró que su bancada ha sido objeto de críticas por defender la representación de minorías dentro del sistema político mexicano.

Los diputados Pedro Vázquez González y Ricardo Astudillo confirmaron que el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México votarán en contra del dictamen de la reforma electoral en su forma actual.

Por su parte, el legislador del PVEM Ricardo Astudillo señaló que, aunque coinciden con algunos aspectos de la propuesta, consideran necesario fortalecer el proyecto para asegurar condiciones equitativas en la competencia democrática.

Ambos partidos insistieron en que las reformas electorales deben construirse mediante el diálogo entre todas las fuerzas políticas.

Morena analiza un “Plan B” tras el revés legislativo

Tras el rechazo de la reforma constitucional, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, adelantó que su bancada comenzará a trabajar en un “Plan B” legislativo para rescatar algunos cambios mediante reformas a leyes secundarias.

Ricardo Monreal adelantó que Morena trabajará en un “Plan B” para impulsar cambios electorales mediante leyes secundarias.

El legislador reconoció que alcanzar la mayoría calificada era complicado sin el respaldo de los partidos aliados.

La votación dejó al descubierto tensiones dentro del bloque que impulsó la llegada de la Cuarta Transformación al poder y abrió un debate sobre el futuro de la alianza política rumbo a próximos procesos electorales.

Aspectos de la reforma electoral que generaron rechazo

Reducción del financiamiento público destinado a los partidos políticos .

Cambios en el sistema de representación legislativa y en las listas plurinominales .

Regulación del uso de inteligencia artificial en las campañas electorales .

Ajustes en el acceso y tiempos de los partidos en medios de comunicación durante procesos electorales.

Modificaciones en la estructura del sistema electoral con el objetivo de disminuir costos operativos.