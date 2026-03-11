Reformas fallidas en México: de la electoral de Sheinbaum a la fiscal de Fox, los proyectos presidenciales que chocaron con el Congreso y quedaron en el olvido

La reforma electoral de Claudia Sheinbaum se suma a una lista de iniciativas emblemáticas que no lograron mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

Las reformas estructurales impulsadas por los presidentes de México suelen marcar la agenda política y económica del país.

No todas logran superar el proceso legislativo.

A lo largo de los últimos sexenios, distintas iniciativas consideradas prioritarias por los gobiernos en turno han sido rechazadas o frenadas en el Congreso o en los tribunales, evidenciando la complejidad del sistema político mexicano y la necesidad de construir consensos.

El caso más reciente ocurrió con la propuesta electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que fue rechazada en la Cámara de Diputados.

Este episodio se suma a otras reformas emblemáticas que tampoco prosperaron durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox.

Reforma electoral de Claudia Sheinbaum fracasa en la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados rechazó la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, considerada uno de los proyectos políticos más ambiciosos del inicio de su administración.

La reforma electoral de Claudia Sheinbaum fue rechazada en la Cámara de Diputados por falta de mayoría calificada. Crédito: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO

La iniciativa buscaba modificar el sistema electoral mexicano con el objetivo —según el gobierno— de fortalecer la democracia, aumentar la participación ciudadana y reducir el costo de los procesos electorales.

Entre los cambios propuestos se encontraba la reducción del número de senadores de 128 a 96, mayores controles sobre el financiamiento de partidos políticos y la prohibición de aportaciones en efectivo.

También planteaba recortes al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), la reducción de salarios de altos funcionarios electorales y una disminución del tamaño de congresos estatales y administraciones municipales.

Además, incluía medidas contra el nepotismo político y la prohibición de la reelección consecutiva inmediata a partir de 2030.

No obstante, la reforma requería una mayoría calificada de dos tercios en la Cámara baja para ser aprobada.

Sin mayoría calificada el Pleno de la Cámara de Diputados desechó la reforma electoral enviada por Claudia Sheinbaum.

La propuesta obtuvo 259 votos a favor y 234 en contra, lo que resultó insuficiente. Incluso partidos aliados del oficialismo, como el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), se sumaron al rechazo.

Tras la votación, legisladores de Morena adelantaron la posibilidad de impulsar un “Plan B”, que consistiría en modificar leyes secundarias para introducir algunos de los cambios planteados en la iniciativa original.

Reforma eléctrica de López Obrador: una de las derrotas legislativas más importantes

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador también se registraron derrotas legislativas relevantes.

Una de las más significativas fue el rechazo a la reforma constitucional en materia eléctrica en abril de 2022.

La iniciativa buscaba fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y limitar la participación privada en la generación eléctrica.

El proyecto buscaba fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y limitar la participación privada en la generación eléctrica. (Petróleos Mexicanos)

El proyecto planteaba cancelar contratos con empresas privadas y garantizar que la empresa estatal generara al menos el 54% de la electricidad del país.

Aunque Morena y sus aliados respaldaron la propuesta, la oposición —integrada principalmente por PAN, PRI y PRD— votó en bloque en contra.

La reforma obtuvo 275 votos a favor y 223 en contra, lejos de los 334 necesarios para alcanzar la mayoría calificada.

El rechazo representó la primera gran derrota parlamentaria del gobierno de López Obrador.

La reforma eléctrica de López Obrador fue rechazada en abril de 2022 por el Congreso, al no alcanzar la mayoría calificada de 334 votos. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Posteriormente, el Ejecutivo impulsó modificaciones legales alternativas y otras iniciativas para fortalecer la participación estatal en el sector energético.

Otra propuesta del mismo gobierno que enfrentó obstáculos fue el llamado “Plan B” de reforma electoral, que posteriormente fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación debido a irregularidades en el proceso legislativo.

Reformas controvertidas del sexenio de Enrique Peña Nieto

Durante la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se impulsó uno de los paquetes de reformas estructurales más amplios en décadas, derivado del llamado Pacto por México.

Sin embargo, algunas de estas iniciativas generaron fuerte controversia política y social.

Uno de los casos más emblemáticos fue la reforma educativa aprobada en 2013, que introdujo evaluaciones obligatorias para el ingreso, promoción y permanencia de los docentes.

Durante su gobierno, Peña Nieto impulsó uno de los paquetes de reformas estructurales más amplios de México, derivado del Pacto por México. Fotografía de archivo. EFE/Jorge Núñez

El objetivo oficial era mejorar la calidad educativa y recuperar el control de las plazas magisteriales.

La reforma enfrentó una fuerte oposición de sindicatos docentes y organizaciones del magisterio, que la consideraron punitiva.

Años más tarde, durante el gobierno de López Obrador, la legislación fue derogada y sustituida por un nuevo modelo educativo.

Este caso reflejó cómo algunas reformas, aun cuando logran aprobarse en el Congreso, pueden revertirse en administraciones posteriores si no cuentan con consenso político y social amplio.

Reformas de Felipe Calderón que enfrentaron resistencia política

El gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) también enfrentó dificultades para aprobar varias de sus iniciativas, principalmente debido a la falta de mayoría legislativa del Partido Acción Nacional (PAN).

El gobierno de Felipe Calderón enfrentó resistencia política para aprobar reformas estructurales, principalmente por la falta de mayoría legislativa del PAN. CENTROAMÉRICA MÉXICO POLÍTICA TWITTER/@LOPEZDORIGA

Entre las reformas más controvertidas se encontró la energética de 2008, que buscaba ampliar la participación privada en el sector petrolero y modernizar a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Aunque finalmente se aprobó una versión modificada, la propuesta original fue ampliamente limitada por la oposición.

Otras iniciativas que enfrentaron obstáculos incluyeron la reforma laboral y la reforma política-electoral.

En ambos casos, los proyectos iniciales fueron rechazados o profundamente modificados debido a la resistencia de distintos partidos políticos.

Asimismo, Calderón intentó impulsar cambios al sistema fiscal para ampliar la base tributaria y gravar productos como alimentos y medicinas, propuestas que fueron rechazadas por su posible impacto social.

La reforma fiscal de Vicente Fox que no logró avanzar

Uno de los primeros grandes intentos de reforma en la alternancia política mexicana ocurrió durante el gobierno de Vicente Fox (2000-2006).

Durante su sexenio, Vicente Fox intentó impulsar una reforma fiscal integral para fortalecer las finanzas públicas. EFE/ Sáshenka Gutiérrez/Archivo

Su administración buscó impulsar una reforma fiscal integral para fortalecer las finanzas públicas.

La propuesta incluía aplicar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a productos que históricamente habían estado exentos, como alimentos y medicinas, con el objetivo de aumentar la recaudación y reducir el endeudamiento público.

Sin embargo, la iniciativa generó un amplio rechazo entre partidos políticos y sectores sociales que argumentaban que la medida afectaría principalmente a los grupos más vulnerables.

Finalmente, la Cámara de Diputados rechazó la reforma con 251 votos en contra y 234 a favor.

La derrota representó uno de los mayores tropiezos legislativos del gobierno de Fox.

Principales reformas rechazadas en los últimos sexenios

Diversas reformas estructurales impulsadas por los presidentes mexicanos han sido frenadas o rechazadas por falta de consenso en el Congreso. EFE/José Méndez

Entre las iniciativas que enfrentaron rechazo legislativo o fuertes obstáculos destacan:

Reforma electoral de Claudia Sheinbaum (2026), rechazada en la Cámara de Diputados por falta de mayoría calificada .

Reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador (2022), frenada por la oposición en el Congreso .

“Plan B” de reforma electoral de López Obrador , posteriormente invalidado por la Suprema Corte .

Reforma energética de Felipe Calderón (2008), aprobada solo en una versión limitada tras oposición política .

Reforma fiscal de Vicente Fox (2003), rechazada por incluir IVA a alimentos y medicinas.

En conjunto, estos episodios muestran que las reformas estructurales en México dependen en gran medida de la capacidad de los gobiernos para negociar con otras fuerzas políticas.

Cuando no existe consenso suficiente, incluso las iniciativas consideradas prioritarias por el Ejecutivo pueden quedar bloqueadas o transformarse significativamente durante el proceso legislativo.