BTS en México: por qué aseguran que los Santos Bravos podrían abrir sus conciertos

La banda de idols latinoamericanos debutó a finales de 2025 y acaba de estrenar colaboración con & TEAM

(Archivo)
(Archivo)

La visita de BTS a México está cada vez más cerca, tras la polémica de fans con Ticketmaster —que terminó en un proceso legal con la boletera—, surgen dudas sobre si el grupo de Corea del Sur tendrá invitados como los Santos Bravos.

Los conciertos de BTS en México serán el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP. Aunque no hay información confirmada, existen rumores sobre si los Santos Bravos podrían ser teloneros durante el show.

Cabe señalar que Santos Bravos no es un grupo de K-pop; sin embargo, se conformó con un formato similar, además de que pertenecen a la misma empresa de BTS, la cual se llama HYBE.

Otros grupos bajo el mismo sello son TOMORROW X TOGETHER (TXT) y ENHYPEN.

Los Santos Bravos son una
Los Santos Bravos son una boyband latina que busca nombre para su fandom (Instagram/@santos_bravos)

La vinculación de HYBE con ambos grupos genera expectativas sobre posibles colaboraciones o apariciones conjuntas.

Sin embargo, hasta la fecha no hay confirmación pública de que Santos Bravos actuará como telonero de BTS en ningún evento próximo en México.

La estrategia “multi-home, multi-género” de HYBE ha priorizado adaptarse a los públicos locales, y la compañía suele favorecer sinergias internas en sus lanzamientos, pero cualquier anuncio sobre teloneros depende de planes logísticos y promocionales que la empresa no ha hecho públicos.

Es justamente esta idea la que sostiene el rumor, aunque también ha generado polémica entre ambos fandoms.

Los siete miembros de BTS
Los siete miembros de BTS volverán con su gira y estreno del álbum ARIRANG (Instagram/@uarmyhope)

Por ahora, no hay información oficial sobre una gira confirmada de BTS en México para 2026 ni sobre la programación de teloneros.

La especulación sobre la participación de Santos Bravos como teloneros se sustenta solamente en el hecho de que ambos grupos comparten la misma empresa matriz, pero ningún vocero de HYBE ni de BTS ha hecho anuncios al respecto.

La proyección internacional de Santos Bravos y su relación con Latin HYBE podrían facilitar una colaboración futura, pero hasta el momento, cualquier expectativa sobre su papel como teloneros de BTS en México carece de respaldo oficial.

(Jesús Avilés/Infobae México)
(Jesús Avilés/Infobae México)

Quiénes son los Santos Bravos

El debut de Santos Bravos fue acompañado por la participación de invitados especiales como la cantante y actriz mexicana Dana y DJ de la marca global BRESH, lo que refleja el enfoque de HYBE en alianzas de alto perfil dentro del mercado latinoamericano.

Tras el concierto, el grupo fue invitado a la Billboard Latin Music Week, lo que indica un impulso internacional inmediato pero aún no vinculado directamente a la gira de BTS.

Santos Bravos en entrevista con
Santos Bravos en entrevista con Infobae (Captura de video/HYBE Latin America)
  • Drew Venegas - 25 años - EE.UU./México
  • Alejandro Aramburú - 21 años - Perú
  • Gabi Bermúdez - 20 años - Puerto Rico/EE.UU
  • Kauê Penna - 19 años - Brasil
  • Kenneth Lavíll - 16 años - México

Actualmente los Santos Bravos cuentan con tres canciones: 0%, 0% en portugués y KAWASAKI, así como el remix que hicieron con & TEAM, otro grupo de HYBE.

