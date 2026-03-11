México

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 11 de marzo

El programa tendrá recompensas especiales para el equipo vencedor

(FB/ExatlonMx)
(FB/ExatlonMx)

Una jornada decisiva sacude Exatlón México este miércoles 11 de marzo, con la Batalla Colosal enfrentando a los equipos Rojo y Azul en medio de la tensión y la expectativa.

El desenlace de este reto podría marcar el inicio de una remontada para los escarlatas o consolidar el dominio que los azules han mostrado durante la semana.

La intensidad crece entre los equipos, con cada integrante buscando sumar puntos valiosos que los acerquen a la recta final del reality.

En esta fase avanzada de la temporada, la Batalla Colosal se presenta como una de las pruebas más estratégicas y exigentes, donde la resistencia física y la coordinación grupal resultan determinantes.

Según los spoilers y filtraciones que circulan en sitios especializados y redes sociales, el equipo rojo sería quien lograría la victoria en la Batalla Colosal de Exatlón México este miércoles 11 de marzo.

(Facebook/ExatlonMx)
(Facebook/ExatlonMx)

Estas predicciones indican que los escarlatas podrían iniciar una remontada en la semana 24 y romper la racha de triunfos recientes del equipo azul.

Cómo llegan los equipos a Exatlón hoy 11 de marzo

El equipo azul llega fortalecido tras una serie de victorias recientes, entre ellas el triunfo en el Duelo de los Enigmas y la obtención de la medalla transferible femenil por parte de Katia Gallegos.

Este rendimiento ha complicado el panorama para los rojos, que atraviesan una mala racha y buscan desesperadamente revertir la situación.

En la edición de hoy, el premio de la Batalla Colosal incluiría una salida especial fuera del campamento, un incentivo que motiva a los atletas en un momento de alto desgaste físico y mental.

La posibilidad de disfrutar de este beneficio agrega presión extra a la competencia, ya que los participantes buscan aliviar la tensión acumulada y recargar energías para los próximos desafíos.

El formato de la Batalla Colosal suele implicar pruebas físicas de alto impacto, donde la estrategia y el trabajo en equipo pueden inclinar la balanza.

El desempeño de cada integrante resulta crucial, especialmente en retos decisivos que podrían llegar hasta una carrera de relevos, donde cualquier error puede costar la victoria.

Dónde y cuándo ver Exatlón México

  • Televisión abierta: Canal Azteca Uno
  • En línea: Sitio oficial de Azteca Uno
  • App TV Azteca en Vivo: Disponible para Android y iOS
  • YouTube: Capítulos completos y fragmentos subidos horas después
  • Redes sociales (TikTok, YouTube): Clips destacados de los mejores momentos
(Facebook/ExatlonMx)
(Facebook/ExatlonMx)

Horarios de transmisión:

  • Lunes a viernes: 20:30 a 22:30 horas (Ciudad de México)
  • Domingos de eliminación: 20:00 a 23:00 horas

