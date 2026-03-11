México

Detienen a colombiano por presunta extorsión a comerciante en la alcaldía Álvaro Obregón

El hombre fue ubicado tras una denuncia ciudadana para posteriormente ser puesto a disposición del Ministerio Público

El hombre exigía dinero a un comerciante a cambio de no atentar contra su integridad. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/ Infobae)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), adscritos a la Policía Bancaria e Industrial (PBI), detuvieron a un hombre señalado como presunto responsable de exigir dinero a un comerciante a cambio de no atentar contra su integridad ni contra su negocio, en calles de la alcaldía Álvaro Obregón.

La detención se realizó tras diversas denuncias ciudadanas relacionadas con personas generadoras de violencia en la zona. De acuerdo con información oficial, los hechos ocurrieron en la colonia Molino de las Rosas, donde policías realizaban recorridos de vigilancia como parte de las acciones para prevenir delitos de alto impacto.

Según el reporte de las autoridades, los uniformados patrullaban las calles Molinos y Sassoferrato cuando fueron abordados por un hombre de 48 años de edad, propietario de una ferretería ubicada en la zona.

El comerciante informó a los policías que momentos antes un sujeto que se encontraba metros adelante, a bordo de una motocicleta color negro con gris y azul, le había solicitado dinero en efectivo como supuestos intereses derivados de un préstamo que había adquirido tiempo atrás. No obstante, el denunciante aseguró que dicho adeudo ya había sido liquidado en su totalidad desde el pasado mes de enero.

La SSC de la CDMX reiteró su compromiso por salvaguardar la integridad de la ciudadanía. (Crédito: Gobierno de la Ciudad de México)

A pesar de ello, el presunto agresor continuaba exigiendo pagos periódicos, lo que el afectado interpretó como una forma de presión y amenaza para obtener dinero. Ante esta situación, decidió solicitar apoyo a los elementos de seguridad que se encontraban realizando patrullajes en la zona.

Con la descripción proporcionada por el denunciante, los policías ubicaron al sujeto señalado, quien aún permanecía en las inmediaciones del lugar a bordo de la motocicleta referida. Tras ser identificado plenamente por el comerciante, los uniformados procedieron a interceptarlo.

El individuo, de 27 años de edad, manifestó ser de nacionalidad colombiana. Conforme a los protocolos de actuación policial, los oficiales realizaron una revisión preventiva para descartar la portación de objetos ilícitos o peligrosos.

Posteriormente, los agentes de la Policía Bancaria e Industrial procedieron a su detención al considerarlo probable responsable de los hechos denunciados. El hombre fue informado de sus derechos constitucionales y trasladado, junto con la motocicleta asegurada, ante el agente del Ministerio Público de la Ciudad de México.

Oficiales atendieron el llamado de una persona que denunciaba una presunta extorsión a su negocio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Será esta autoridad la encargada de determinar su situación jurídica y de integrar la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer lo ocurrido.

La SSC informó que estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad implementada en la capital para atender denuncias ciudadanas, combatir delitos como la extorsión y reforzar la presencia policial en zonas con reportes de conductas delictivas.

Asimismo, la dependencia reiteró su llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier acto que ponga en riesgo su seguridad o patrimonio, ya que la colaboración entre vecinos y autoridades permite una respuesta más rápida ante situaciones de posible delito.

El caso quedó en manos de las autoridades ministeriales, quienes continuarán con las investigaciones para determinar si el detenido está relacionado con otros hechos similares en la zona.

