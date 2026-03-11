¿Cuál es la mejor leche vegetal para mantener un sistema digestivo saludable?

Leche vegetal. Foto: (iStock)

En los últimos años, las leches vegetales se han convertido en una alternativa popular a la leche de vaca, no solo por razones éticas o medioambientales, sino también por sus posibles beneficios para la salud digestiva.

Entre las opciones más comunes se encuentran la leche de almendra, avena, soya, coco y arroz, cada una con características nutricionales particulares que pueden influir en el funcionamiento del sistema digestivo.

La leche de almendra es una de las más consumidas debido a su sabor suave y su bajo contenido calórico. Esta leche es naturalmente libre de lactosa y rica en fibra soluble cuando se elaboran versiones con pulpa, lo que puede favorecer la digestión y ayudar a mantener un tránsito intestinal regular.

La leche de almendra suele ser una excelente opción para quienes buscan leche rica en fibra soluble. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la fibra presente en la almendra puede actuar como prebiótico, estimulando el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino. Sin embargo, su contenido de proteína es limitado, por lo que quienes busquen un aporte proteico más alto deben complementarla con otras fuentes alimenticias.

Por su parte, la leche de avena se destaca por su contenido de fibra soluble, especialmente beta-glucanos, que ayudan a regular los niveles de azúcar y colesterol en sangre, y al mismo tiempo facilitan el tránsito intestinal.

La fibra soluble de la avena puede retener agua y suavizar las heces, lo que resulta útil para personas con estreñimiento leve. Esta leche también es baja en grasas saturadas y es apta para veganos y personas con intolerancia a la lactosa.

La leche de soya es rica en proteínas de alta calidad y contiene isoflavonas, compuestos bioactivos que podrían influir positivamente en la microbiota intestinal. La proteína de soya es más comparable a la de la leche animal que la de otras leches vegetales, lo que la convierte en una buena opción para mantener la saciedad y apoyar la digestión. Sin embargo, algunas personas pueden experimentar gases o hinchazón si no están acostumbradas a la soya, por lo que se recomienda iniciar con cantidades moderadas.

Aunque todas son de fuentes vegetales, cada tipo de leche posee un propio perfil nutricional. Freepik

La leche de coco aporta grasas saludables de cadena media que se digieren rápidamente y pueden ser beneficiosas para quienes tienen problemas de absorción de nutrientes o buscan una fuente energética rápida. No obstante, su contenido de fibra y proteína es bajo, por lo que no ofrece el mismo efecto saciante o prebiótico que la avena o la almendra.

La leche de arroz, por otro lado, es ligera y de fácil digestión, lo que la hace adecuada para personas con sensibilidad digestiva o alergias múltiples. Sin embargo, es baja en proteína y puede tener un alto contenido de carbohidratos, por lo que su consumo debe equilibrarse dentro de una dieta variada.

En términos generales, la mejor leche vegetal para un sistema digestivo saludable dependerá de las necesidades individuales. Para quienes buscan favorecer la microbiota y mejorar el tránsito intestinal, la leche de avena y la de almendra suelen ser las opciones más recomendadas. La leche de soya es ideal para aumentar la ingesta de proteína, mientras que la leche de coco y de arroz son opciones suaves para personas con digestiones sensibles.

Expertos en nutrición recomiendan optar por versiones sin azúcares añadidos y, en lo posible, fortificadas con calcio y vitamina B12, especialmente para quienes sustituyen la leche de vaca de manera permanente. Además, combinar diferentes tipos de leches vegetales puede aportar variedad de nutrientes y mantener un sistema digestivo equilibrado.