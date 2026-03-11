México

¿Cuál es la mejor leche vegetal para mantener un sistema digestivo saludable?

La diversidad de opciones libres de lácteos despierta múltiples interrogantes sobre beneficios y posibles ventajas para la dieta diaria

Guardar
Leche vegetal. Foto: (iStock)
Leche vegetal. Foto: (iStock)

En los últimos años, las leches vegetales se han convertido en una alternativa popular a la leche de vaca, no solo por razones éticas o medioambientales, sino también por sus posibles beneficios para la salud digestiva.

Entre las opciones más comunes se encuentran la leche de almendra, avena, soya, coco y arroz, cada una con características nutricionales particulares que pueden influir en el funcionamiento del sistema digestivo.

La leche de almendra es una de las más consumidas debido a su sabor suave y su bajo contenido calórico. Esta leche es naturalmente libre de lactosa y rica en fibra soluble cuando se elaboran versiones con pulpa, lo que puede favorecer la digestión y ayudar a mantener un tránsito intestinal regular.

La leche de almendra suele
La leche de almendra suele ser una excelente opción para quienes buscan leche rica en fibra soluble. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la fibra presente en la almendra puede actuar como prebiótico, estimulando el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino. Sin embargo, su contenido de proteína es limitado, por lo que quienes busquen un aporte proteico más alto deben complementarla con otras fuentes alimenticias.

Por su parte, la leche de avena se destaca por su contenido de fibra soluble, especialmente beta-glucanos, que ayudan a regular los niveles de azúcar y colesterol en sangre, y al mismo tiempo facilitan el tránsito intestinal.

La fibra soluble de la avena puede retener agua y suavizar las heces, lo que resulta útil para personas con estreñimiento leve. Esta leche también es baja en grasas saturadas y es apta para veganos y personas con intolerancia a la lactosa.

La leche de soya es rica en proteínas de alta calidad y contiene isoflavonas, compuestos bioactivos que podrían influir positivamente en la microbiota intestinal. La proteína de soya es más comparable a la de la leche animal que la de otras leches vegetales, lo que la convierte en una buena opción para mantener la saciedad y apoyar la digestión. Sin embargo, algunas personas pueden experimentar gases o hinchazón si no están acostumbradas a la soya, por lo que se recomienda iniciar con cantidades moderadas.

Aunque todas son de fuentes
Aunque todas son de fuentes vegetales, cada tipo de leche posee un propio perfil nutricional. Freepik

La leche de coco aporta grasas saludables de cadena media que se digieren rápidamente y pueden ser beneficiosas para quienes tienen problemas de absorción de nutrientes o buscan una fuente energética rápida. No obstante, su contenido de fibra y proteína es bajo, por lo que no ofrece el mismo efecto saciante o prebiótico que la avena o la almendra.

La leche de arroz, por otro lado, es ligera y de fácil digestión, lo que la hace adecuada para personas con sensibilidad digestiva o alergias múltiples. Sin embargo, es baja en proteína y puede tener un alto contenido de carbohidratos, por lo que su consumo debe equilibrarse dentro de una dieta variada.

En términos generales, la mejor leche vegetal para un sistema digestivo saludable dependerá de las necesidades individuales. Para quienes buscan favorecer la microbiota y mejorar el tránsito intestinal, la leche de avena y la de almendra suelen ser las opciones más recomendadas. La leche de soya es ideal para aumentar la ingesta de proteína, mientras que la leche de coco y de arroz son opciones suaves para personas con digestiones sensibles.

Expertos en nutrición recomiendan optar por versiones sin azúcares añadidos y, en lo posible, fortificadas con calcio y vitamina B12, especialmente para quienes sustituyen la leche de vaca de manera permanente. Además, combinar diferentes tipos de leches vegetales puede aportar variedad de nutrientes y mantener un sistema digestivo equilibrado.

Temas Relacionados

Sistema digestivoSaludBienestarSalud digestivaLeche vegetalBebidasmexico-noticias

Más Noticias

Sergio Mayer rompe el silencio sobre las discusiones en La Casa de Los Famosos tras su eliminación

El exdiputado y actor lamentó la falta de límites y el nivel de las discusiones en el programa

Sergio Mayer rompe el silencio

Así es como la caída de “El Mencho” podría afectar la alianza del CJNG con Los Chapitos

En un escenario marcado por la guerra contra la facción de Los Mayos, la sucesión dentro del grupo será clave para definir el rumbo de esa alianza

Así es como la caída

¿Pulpo o calamar? Esto dice la ciencia sobre cuál es mejor para la salud

Además de su sabor, estos mariscos son excelentes fuentes de nutrientes como proteínas y vitaminas

¿Pulpo o calamar? Esto dice

Laura Zapata rompe en llanto tras gritos de Stefano Piccioni y se desata fuerte discusión en La Casa de los Famosos

La crisis emocional de la actriz derivó en enfrentamientos verbales entre los integrantes de los diferentes cuartos

Laura Zapata rompe en llanto

Detienen a colombiano por presunta extorsión a comerciante en la alcaldía Álvaro Obregón

El hombre fue ubicado tras una denuncia ciudadana para posteriormente ser puesto a disposición del Ministerio Público

Detienen a colombiano por presunta
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así es como la caída

Así es como la caída de “El Mencho” podría afectar la alianza del CJNG con Los Chapitos

Detienen a colombiano por presunta extorsión a comerciante en la alcaldía Álvaro Obregón

Hermana de Kate del Castillo asegura que la actriz no causó la captura de “El Chapo” y compara caso con “El Mencho”

Padres entregan a su hijo adolescente que se fugó del Centro de Internamiento en Culiacán, Sinaloa

Detienen a mujer con cerca de 100 mil pesos de metanfetamina en Cuautitlán Izcalli, Edomex

ENTRETENIMIENTO

Sergio Mayer rompe el silencio

Sergio Mayer rompe el silencio sobre las discusiones en La Casa de Los Famosos tras su eliminación

Laura Zapata rompe en llanto tras gritos de Stefano Piccioni y se desata fuerte discusión en La Casa de los Famosos

Kunno habla de Belinda y Cazzu y comparte detalles de su supuesta amistad con ellas

Hermana de Kate del Castillo asegura que la actriz no causó la captura de “El Chapo” y compara caso con “El Mencho”

Bárbara de Regil revela cómo ha sido trabajar con Belinda en la serie Carlota: “Yo no veo más que una niña”

DEPORTES

Con la victoria de Italia

Con la victoria de Italia sobre Estados Unidos, ¿qué deberá tomar en cuenta México para clasificar a la siguiente ronda del Clásico Mundial de Beisbol?

Selección de Japón jugará su partido mil en México: Makoto Hasebe habla de su significado

Estos son los porteros que podrían suplir a Malagón en el Mundial 2026

Chivas se lleva el Clásico Nacional Femenil tras ir perdiendo el encuentro por dos goles

Lesión de Luis Ángel Malagón: este es el tiempo que tardaría en volver a las canchas