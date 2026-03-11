Clima en Acapulco de Juárez: cuál será la temperatura máxima y mínima este 11 de marzo

Cuál será la temperatura máxima (Secretaría de Turismo)

Antes de partir a tu destino, averigua la predicción del clima en Acapulco de Juárez para las próximas horas en este 11 de marzo.

En Acapulco de Juárez se prevé una temperatura máxima de 30 grados centígrados y una mínima de 23 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 1% durante el día y del 1% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 0% en el transcurso del día y del 0% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 33 kilómetros por hora en el día y los 32 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se espera que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 10.

El pronóstico del estado del tiempo en Acapulco de Juárez (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuál es el clima en el famoso puerto de Acapulco

Acapulco de Juárez, uno de los destinos turísticos de México ubicado en Guerrero, posee un clima tropical húmedo beneficiado por las aguas del océano Pacífico, las más cálidas en el planeta.

En promedio anual, el termómetro llega a marcar 26 grados, aunque las temperaturas máximas incluso ascienden hasta 36 grados con percepción térmica de 41 grados.

En contraste, las temperaturas más bajas rondan entre los 23 grados, aunque algunas veces han llegado a caer hasta los 16 grados por masas de aire provenientes del Ártico, como pasó en febrero de 2021.

Entre los meses de mayo a noviembre las tormentas tropicales y los huracanes pueden representar una amenaza para la población; de ellos, agosto y septiembre son los meses en donde hay más días de precipitación.

Este famoso puerto se caracteriza por tener un clima tropical húmedo (Cuartoscuro)

Dónde está el mejor clima de México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha convertido en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente distintas al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas oscilen los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden hallar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

El tiempo promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura más baja se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático la nación sufrirá en un futuro una disminución de las lluvias anuales y un aumento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto una alza en el número de contingencias ambientales en las principales ciudades como la CDMX o Monterrey.