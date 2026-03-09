México

Fundador del CJNG, El 85, se declarará culpable en EEUU

El hombre fue un colaborador de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho

Guardar
"El 85" fue detenido en
"El 85" fue detenido en septiembre de 2022 (FOTO: JUAN PABLO ZAMORA /CUARTOSCURO)

Erick Valencia Salazar, alias El 85, acordó que se declarará culpable de cargos de narcotráfico en Washington, Estados Unidos. El sujeto identificado como uno de los fundadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) cambió su declaración en la que anteriormente se definía como inocente.

Lo anterior forma parte de un acuerdo de El 85 con las autoridades estadounidenses, con lo que se abre la posibilidad de que acceda a una reducción de condena, según los reportes periodísticos del 9 de marzo.

Se tiene previsto que Valencia Salazar se declare culpable el 7 de abril.

Cabe recordar que a finales de febrero de 2025 fue anunciado el envío de 29 criminales de México a EEUU, entre ellos Erick Valencia Salazar.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

Temas Relacionados

Erick Valencia SalazarCJNGEEUUNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Se derrumba edificio sobre Calzada San Antonio Abad: SSC reporta 4 personas atrapadas

Los servicios de emergencia ya se encuentran en el lugar

Se derrumba edificio sobre Calzada

Embajador de EEUU en México reconoció al Gabinete de Seguridad por el aseguramiento de dos toneladas de cocaína en Guerrero

El decomiso fue realizado por la Secretaría de Marina frente a las costas de Acapulco

Embajador de EEUU en México

El hallazgo de dos peces remo en Cabo San Lucas sorprende a turistas y despierta leyendas sobre el fin del mundo

El pez remo está asociado en la mitología japonesa con el Namazu y se le considera un presagio de terremotos o eventos sísmicos

El hallazgo de dos peces

Este es el rival que desea enfrentar Canelo Álvarez en septiembre de 2026

El tapatío volverá a pelear por un campeonato mundial en Riad, Arabia Saudita

Este es el rival que

Revelan las primeras imágenes del hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula tras 19 años de anonimato

El periodista Ricardo Manjarrez presentó su exclusiva, señalada como una de las más esperadas por los fans de ‘El Sol de México’ y los de ‘La Chule’

Revelan las primeras imágenes del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Embajador de EEUU en México

Embajador de EEUU en México reconoció al Gabinete de Seguridad por el aseguramiento de dos toneladas de cocaína en Guerrero

Sentencian en EEUU a coahuilense que traficaba armas a México: pasará siete años de cárcel de Texas

La Marina asegura más de dos toneladas de cocaína abandonadas en altamar frente a las costas de Acapulco, Guerrero

Hallan fotos de dos mujeres entre las cenizas de una parrilla en la cabaña de “El Mencho” en Tapalpa

Así persigue EEUU a los posibles sucesores de “El Mencho”: recompensas, sanciones y quiénes no están en la mira

ENTRETENIMIENTO

Andrea Legarreta y Galilea Montijo

Andrea Legarreta y Galilea Montijo ‘destrozan’ a Peso Pluma tras desplante a fan: “Qué culpa tiene la niña”

Día Internacional de Barbie: las muñecas inspiradas en mexicanas que celebran la cultura y el talento

Aldo de Nigris reacciona a la lesión de Nicola Porcella previo a su pelea en Ring Royale

Anahí se defiende tras recibir una ola de ataques que aseguran ‘recayó en la anorexia’: “Son mensajes de mujeres”

Mariana Echeverría genera controversia con mensaje sobre el M8: “Una mujer poderosa camina junto a un gran hombre”

DEPORTES

Este es el rival que

Este es el rival que desea enfrentar Canelo Álvarez en septiembre de 2026

Javier Alarcón ve con buenos ojos la “tentativa” llegada de Martín Anselmi a Monterrey: “Vendría muy bien”

Fox adquiere la docuserie sobre la Concachampions Offline Sports

Atlético de Madrid vs Tottenham: cuándo y dónde ver los octavos de final de la UEFA Champions League en México

Newcastle vs Barcelona: cuándo y dónde ver los octavos de final de la UEFA Champions League en México