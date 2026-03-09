Fundador del CJNG, El 85, se declarará culpable en EEUU

"El 85" fue detenido en septiembre de 2022 (FOTO: JUAN PABLO ZAMORA /CUARTOSCURO)

Erick Valencia Salazar, alias El 85, acordó que se declarará culpable de cargos de narcotráfico en Washington, Estados Unidos. El sujeto identificado como uno de los fundadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) cambió su declaración en la que anteriormente se definía como inocente.

Lo anterior forma parte de un acuerdo de El 85 con las autoridades estadounidenses, con lo que se abre la posibilidad de que acceda a una reducción de condena, según los reportes periodísticos del 9 de marzo.

Se tiene previsto que Valencia Salazar se declare culpable el 7 de abril.

Cabe recordar que a finales de febrero de 2025 fue anunciado el envío de 29 criminales de México a EEUU, entre ellos Erick Valencia Salazar.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...