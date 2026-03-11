Addis Tuñón habría expuesto a sus colegas de Imagen a brote de sarampión, según Javier Ceriani

(Captura YouTube: Imagen Televisión)

El periodista Javier Ceriani generó controversia en su programa al asegurar que la conductora Addis Tuñón enfrenta acusaciones dentro de Grupo Imagen por una supuesta actitud irresponsable en torno a un brote de sarampión en su familia.

Ceriani sostuvo que la presentadora habría continuado asistiendo al trabajo a pesar de que uno de sus hijos contrajo la enfermedad, lo que habría provocado inquietud entre sus compañeros y directivos de la televisora.

Lo que dijo Ceriani

Durante la emisión del lunes 10 de marzo, Javier Ceriani afirmó:

“Te cuento de primera mano cómo Addis Tuñón es acusada en Grupo Imagen de querer contagiar de sarampión a todo el mundo y cómo está buscando la salida porque su relación con Gustavo se terminó. Voy a tirar una bomba, señoras y señores, muy fuerte”.

La añeja rivalidad entre ambos periodista alcanzó un nuevo nivel tras la divulgación de audios incriminatorios contra el directivo de Imagen (YouTube)

El conductor recalcó que la información proviene de sus fuentes directas y planteó que el caso resulta “controversial”.

Según lo relatado en el programa, Addis Tuñón, colaboradora de Gustavo Adolfo Infante, se ausentó en las últimas semanas del programa de Grupo Imagen.

Ceriani señaló que algunos miembros de la producción especularon sobre un posible despido o conflicto laboral, atribuido en parte a una disputa por un puesto vacante en Radio Fórmula.

El conductor aseguró que la ausencia de Tuñón tuvo su origen en la salud de sus hijos adoptivos, quienes habrían contraído sarampión.

“Addis Tuñón tiene dos niños adoptados, son pequeños. Uno de ellos contrajo la infección de sarampión... El sarampión en México está siendo un flagelo. Hay un brote muy fuerte”, sostuvo Ceriani en su programa, destacando la gravedad del contexto sanitario.

El periodista enfatizó que, pese al diagnóstico de su hijo, Tuñón habría decidido presentarse a su lugar de trabajo sin advertir a Recursos Humanos ni a sus compañeros de la situación. “Sabiendo que su hijo tenía sarampión, ella continuó yendo a trabajar y no le avisó a Recursos Humanos ni le avisó a sus compañeros”, reiteró Ceriani, quien aseguró que esta conducta provocó preocupación por el riesgo de contagio en el equipo y sus familias.

La versión difundida por Ceriani indica que solo cuando el segundo hijo de Addis Tuñón también se enfermó de sarampión, la conductora reportó la situación y solicitó ausentarse. El conductor añadió: “Cuando el problema era más grande con los dos niños y después que el segundo hijo se contagia, es que avisa: ‘Tengo los niños con sarampión, me voy a ausentar unos días’. Tarde, too late”.

Además de los señalamientos sobre el manejo del brote, Ceriani abordó la relación laboral entre Tuñón y Gustavo Adolfo Infante, mencionando roces recientes por oportunidades profesionales y la falta de un contrato fijo para la presentadora dentro de Grupo Imagen.

Gustavo Adolfo Infante aseguró que el punto de vista de Addis Tuñón siempre será respetado. Fotos: Cuartoscuro

El periodista también aludió a comentarios internos sobre un posible cambio de imagen de Addis Tuñón durante su ausencia, así como a tensiones derivadas de la gestión de audios sin verificar en el espacio conducido por Gustavo Adolfo Infante, que habría generado fricciones adicionales en el equipo.

Hasta el momento, ni Grupo Imagen ni Addis Tuñón han emitido declaraciones públicas en respuesta a lo señalado por Javier Ceriani.

El tema permanece en el ámbito de las versiones mediáticas y no hay confirmación oficial sobre sanciones o medidas relacionadas con el caso.