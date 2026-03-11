México

Addis Tuñón habría expuesto a sus colegas de Imagen a brote de sarampión, según Javier Ceriani

El periodista argentino lanzó fuertes señalamientos a través de su programa de Youtube

Guardar
(Captura YouTube: Imagen Televisión)
(Captura YouTube: Imagen Televisión)

El periodista Javier Ceriani generó controversia en su programa al asegurar que la conductora Addis Tuñón enfrenta acusaciones dentro de Grupo Imagen por una supuesta actitud irresponsable en torno a un brote de sarampión en su familia.

Ceriani sostuvo que la presentadora habría continuado asistiendo al trabajo a pesar de que uno de sus hijos contrajo la enfermedad, lo que habría provocado inquietud entre sus compañeros y directivos de la televisora.

Lo que dijo Ceriani

Durante la emisión del lunes 10 de marzo, Javier Ceriani afirmó:

“Te cuento de primera mano cómo Addis Tuñón es acusada en Grupo Imagen de querer contagiar de sarampión a todo el mundo y cómo está buscando la salida porque su relación con Gustavo se terminó. Voy a tirar una bomba, señoras y señores, muy fuerte”.

La añeja rivalidad entre ambos
La añeja rivalidad entre ambos periodista alcanzó un nuevo nivel tras la divulgación de audios incriminatorios contra el directivo de Imagen (YouTube)

El conductor recalcó que la información proviene de sus fuentes directas y planteó que el caso resulta “controversial”.

Según lo relatado en el programa, Addis Tuñón, colaboradora de Gustavo Adolfo Infante, se ausentó en las últimas semanas del programa de Grupo Imagen.

Ceriani señaló que algunos miembros de la producción especularon sobre un posible despido o conflicto laboral, atribuido en parte a una disputa por un puesto vacante en Radio Fórmula.

El conductor aseguró que la ausencia de Tuñón tuvo su origen en la salud de sus hijos adoptivos, quienes habrían contraído sarampión.

“Addis Tuñón tiene dos niños adoptados, son pequeños. Uno de ellos contrajo la infección de sarampión... El sarampión en México está siendo un flagelo. Hay un brote muy fuerte”, sostuvo Ceriani en su programa, destacando la gravedad del contexto sanitario.

(Freepik)
(Freepik)

El periodista enfatizó que, pese al diagnóstico de su hijo, Tuñón habría decidido presentarse a su lugar de trabajo sin advertir a Recursos Humanos ni a sus compañeros de la situación. “Sabiendo que su hijo tenía sarampión, ella continuó yendo a trabajar y no le avisó a Recursos Humanos ni le avisó a sus compañeros”, reiteró Ceriani, quien aseguró que esta conducta provocó preocupación por el riesgo de contagio en el equipo y sus familias.

La versión difundida por Ceriani indica que solo cuando el segundo hijo de Addis Tuñón también se enfermó de sarampión, la conductora reportó la situación y solicitó ausentarse. El conductor añadió: “Cuando el problema era más grande con los dos niños y después que el segundo hijo se contagia, es que avisa: ‘Tengo los niños con sarampión, me voy a ausentar unos días’. Tarde, too late”.

Además de los señalamientos sobre el manejo del brote, Ceriani abordó la relación laboral entre Tuñón y Gustavo Adolfo Infante, mencionando roces recientes por oportunidades profesionales y la falta de un contrato fijo para la presentadora dentro de Grupo Imagen.

Gustavo Adolfo Infante aseguró que
Gustavo Adolfo Infante aseguró que el punto de vista de Addis Tuñón siempre será respetado. Fotos: Cuartoscuro

El periodista también aludió a comentarios internos sobre un posible cambio de imagen de Addis Tuñón durante su ausencia, así como a tensiones derivadas de la gestión de audios sin verificar en el espacio conducido por Gustavo Adolfo Infante, que habría generado fricciones adicionales en el equipo.

Hasta el momento, ni Grupo Imagen ni Addis Tuñón han emitido declaraciones públicas en respuesta a lo señalado por Javier Ceriani.

El tema permanece en el ámbito de las versiones mediáticas y no hay confirmación oficial sobre sanciones o medidas relacionadas con el caso.

Temas Relacionados

Addis TuñónSarampiónGustavo Adolfo Infantemexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Parodias, moneros y prensa: Sheinbaum plantea debate sobre el límite de la censura y la violencia

El Gobierno de México emprenderá acciones para combatir la violencia digital contra las mujeres, sin embargo, el debate sobre los contenidos de opinión periodística deben ser sometidos a debate público

Parodias, moneros y prensa: Sheinbaum

Narración de Christian Martinoli del gol de Gignac en el clásico regio causa furor en Francia | VIDEO

No es la primera vez que el narrador de Azteca Deportes captura la atención d emedios internacionales

Narración de Christian Martinoli del

Licencia de conducir Edomex 2026: unidades móviles y documentos pare solicitar el permiso de manera rápida

El objetivo de esta disposición consiste en simplificar y hacer más rápido el proceso

Licencia de conducir Edomex 2026:

Sheinbaum descarta acciones legales contra Elon Musk por dichos sobre operativo para capturar a “El Mencho”

La mandataria añadió que este caso abre un debate más amplio sobre los límites de la libertad de expresión en las redes sociales, así como el papel de las empresas tecnológicas

Sheinbaum descarta acciones legales contra

¿Una firma falsa? Cuestionan testamento de Julián Figueroa en Guerrero y Maribel Guardia aclara que no es parte del proceso

La actriz compartió un nuevo comunicado en el que habló sobre la nueva polémica que envuelve a su familia

¿Una firma falsa? Cuestionan testamento
MÁS NOTICIAS

NARCO

Colectivo de Búsqueda en Baja

Colectivo de Búsqueda en Baja California Sur localiza cinco fosas clandestinas con seis cuerpos, piden exámenes de ADN

Sheinbaum asistirá a homenaje de elementos de las fuerzas armadas caídos durante operativo contra El Mencho: “Es algo privado”

Ellos son los policías que se entregaron en Tijuana: acusados de golpear y violar a un sujeto que murió en 2022

Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de marzo: novedades al momento

De incursiones nocturnas a drones: las tácticas que usa el CJNG para desplazar comunidades

ENTRETENIMIENTO

¿Una firma falsa? Cuestionan testamento

¿Una firma falsa? Cuestionan testamento de Julián Figueroa en Guerrero y Maribel Guardia aclara que no es parte del proceso

“Tengo 50 años y sí me aviento”: Poncho de Nigris reta a Ibai Llanos a pelear, desata polémica en redes sociales

Aracely Arámbula estaría molesta con Ventaneando tras exponer a su hijo Miguel, afirma Omar Suárez

Así fue la sorpresiva aparición de la hija de Angélica Rivera durante el primer concierto de Cristian Castro en el Auditorio Nacional de CDMX

“Viéndoles la bragueta”: Pati Chapoy revela cómo se defendió de los abogados de Televisa tras ser intimidada

DEPORTES

Randy Arozarena revela a sus

Randy Arozarena revela a sus jugadores favoritos de la selección mexicana rumbo al Mundial 2026

“Si mi mamá nunca se rindió ante el cáncer, por qué yo lo haría”, Benjamín Gil comparte el origen de su fortaleza mental

¿Los hackearon? Equipos de la Liga MX lanzan mensajes misteriosos utilizando solo 1 y 0

¿Malagón aún podría jugar el Mundial 2026? Médico de la UNAM explica el mejor escenario de su lesión

Zurdo Ramírez asegura que será la próxima cara del boxeo si derrota a Benavidez: “Tengo el timing y la inteligencia para ganarle”