Sheinbaum garantiza atención a denuncias por abuso sexual de mujeres en las Fuerzas Armadas: “No hay impunidad”

Aseguró que ha pedido a las secretarías de Defensa y Marina reforzar las áreas disponibles para que las mujeres militares puedan recibir apoyo en caso de ser víctimas de abuso

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró el compromiso de su gobierno por proteger a las mujeres para que, en caso de sufrir algún abuso sexual, su agresor sea detenido y castigado y que su caso no quede impune. (Imagen Ilustrativa)

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró durante su gobierno ha buscado que se atiendan los casos de abuso a las mujeres en las Fuerzas Armadas para que haya cero impunidad.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria recordó que busca brindar todo el apoyo a las mujeres militares que hayan sido víctimas de algún tipo de abuso.

Recordó que durante el evento con las mujeres de las Fuerzas Armadas que realizó en domingo 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, aseguró que en el Ejército y Fuerzas Armadas existen instancias especializadas en tratar estos temas.

“Existen varias instancias que apoyan a las mujeres en caso de denunciar acoso o abuso, y justamente se han estado reforzando para que haya toda la certeza de que en caso de que alguna compañera haya sido abusada o incluso si ha llegado a la violación, pueda denunciar con toda constancia”, subrayó.

La mandataria agregó que esa ha sido una petición que le ha pedido puntualmente a los secretarios.

“Le he pedido a los secretarios de Defensa y Marina que se fortalezcan esas áreas para que, en su caso, las mujeres puedan se apoyadas”.

Reiteró el compromiso de su gobierno por proteger a las mujeres para que, en caso de sufrir algún abuso sexual, su agresor sea detenido y castigado y que su caso no quede impune.

Ante pregunta expresa sobre denuncias que mujeres de las Fuerzas Armadas han presentado desde 2012, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó la manera en la que se procede legalmente con los militares que son acusados de abuso.

Detalló que si bien existe una ley militar, que es el primer mecanismo a través del cual se juzga a los integrantes de las Fuerzas Armadas, no es la única instancia.

“Un militar no solo es juzgado por su propia ley, sino es entregado a la Fiscalía General de la República (FGR) en su caso”, subrayó la mandataria.

Claudia Sheinbaum aseveró que su gobierno busca proteger a las mujeres que pertenezcan a la policía y a las Fuerzas Armadas, así como proporcionarles herramientas que les permitan denunciar con toda la confianza.

“No hay impunidad. Lo que queremos es la protección de todas las mujeres de México, y en particular las mujeres policías, de las Fuerzas Armadas, mujeres que dan su vida para proteger al pueblo de México, resaltó.

Sheinbaum celebra el 8M y reconoce a las mujeres militares

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó un evento militar donde, rodeada de los más altos mandos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, celebró la labor de las mujeres que pertenecen a las filas militares.

La mandataria resaltó la participación de las mujeres en la protección y servicio al pueblo de México; destacó su vocación, compromiso y disciplina con la defensa del país.

Celebró los avances en materia de género dentro de las Fuerzas Armadas, así como la participación histórica que las mujeres han tenido dentro del Ejército, desde las épocas de la Independencia y posteriormente en la Revolución.

