Sheinbaum conmemora Día Internacional de la Mujer en Campo Marte, reconoce labor de mujeres en Fuerzas Armadas

La mandataria subrayó la importancia de continuar avanzando hacia la igualdad sustantiva y el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó este 8 de marzo de 2026 la ceremonia oficial por el Día Internacional de la Mujer en Campo Marte, en la Ciudad de México, donde reconoció el papel histórico y actual de las mujeres, especialmente dentro de las Fuerzas Armadas.

Durante el acto, la mandataria destacó que México es un país construido por mujeres valientes y recordó que el 8 de marzo no es solo una celebración, sino una jornada para reflexionar sobre la lucha por los derechos y la igualdad de género.

Reconocimiento a las mujeres militares

En su discurso, Sheinbaum dedicó un reconocimiento especial a las mujeres que integran el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, señalando que su labor ha sido fundamental para la defensa y el desarrollo del país.

La presidenta afirmó que estas mujeres están dispuestas a servir y proteger al pueblo de México, y destacó su compromiso, disciplina y vocación de servicio. Además, aseguró que su participación demuestra que las mujeres pueden desempeñar cualquier función dentro de las instituciones del Estado.

Durante la ceremonia también se entregaron reconocimientos a mujeres destacadas de las Fuerzas Armadas, en presencia de mandos militares y autoridades federales.

Marzo será dedicado al reconocimiento de las mujeres mexicanas

Durante el acto oficial, la presidenta anunció que todo marzo de 2026 estará dedicado a reconocer el papel de las mujeres mexicanas en diferentes ámbitos de la vida nacional.

El reconocimiento comenzará con las mujeres que forman parte del Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina y la Guardia Nacional, a quienes Sheinbaum calificó como ejemplo de compromiso con la defensa del país.

La mandataria destacó que estas mujeres representan a generaciones que han demostrado que el valor, el patriotismo y el amor por México no tienen género.

“Las mujeres de las Fuerzas Armadas portan con orgullo el uniforme y sirven a México con honor. Ustedes representan la continuidad de una historia de heroínas”, expresó.

Asimismo, subrayó que actualmente las mujeres participan en diversas áreas dentro de las instituciones militares, incluyendo medicina militar, ingeniería, aviación, operaciones y mando.

Reconocimiento a mujeres históricas de México

En su discurso, Sheinbaum también recordó a diversas mujeres que han marcado la historia del país desde la época de la Independencia hasta la Revolución Mexicana.

Entre ellas mencionó a Leona Vicario, Josefa Ortiz de Domínguez y Gertrudis Bocanegra, quienes contribuyeron al movimiento independentista.

También destacó a figuras históricas como Margarita Maza de Juárez, quien participó activamente en la vida política y social durante la Reforma, así como a mujeres de la Revolución Mexicana como Hermila Galindo y Adela Velarde Pérez.

Según la presidenta, la historia de México durante muchos años fue narrada como si hubiera sido construida únicamente por hombres, cuando en realidad las mujeres han estado presentes en cada etapa del país.

“Las mujeres mexicanas hemos sido y somos tejedoras de la patria, tejedoras de una nación libre y soberana”, afirmó.

Compromiso con la igualdad y el respeto a los derechos de las mujeres

Durante su intervención, Sheinbaum aseguró que el reconocimiento a las mujeres no debe ser solo simbólico, sino que también debe traducirse en acciones concretas para garantizar la igualdad.

En ese sentido, afirmó que su gobierno mantiene el compromiso de construir instituciones más justas e incluyentes, libres de discriminación, violencia y acoso.

“La igualdad no es un favor, es un derecho. Y cuando las mujeres ejercen plenamente sus derechos, todo el país se fortalece”, señaló.

Finalmente, la presidenta aseguró que el ejemplo de las mujeres en las Fuerzas Armadas inspira a nuevas generaciones de niñas y jóvenes que hoy saben que pueden desarrollarse en cualquier ámbito.

“Durante mucho tiempo a las niñas se les dijo lo que no podían ser. Hoy les estamos diciendo todo lo que pueden ser: científicas, ingenieras, maestras, presidentas o integrantes de las Fuerzas Armadas”, concluyó.