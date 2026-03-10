México

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este lunes 9 de marzo

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Guardar
Consulta el precio de este
Consulta el precio de este día. (Infobae)

El costo de la mezcla mexicana de petróleo este lunes 9 de marzo fue de 88.96 dólares por barril, de acuerdo con los datos actualizados de Petróleos Mexicanos (Pemex) publicados todos los días en su página web oficial.

El precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo de exportación, publicado en el portal de Pemex, es un estimado proporcionado exclusivamente para fines informativos. El precio se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes.

Información de la página web de petrolera estatal señala que en 2020 la producción se ubicó en un millón 705 mil barriles diarios promedio anual, superando en cuatro mil barriles diarios la producción promedio anual del año 2019 y rompiendo así una racha de 15 años de caída en la producción.

El petróleo crudo se clasifica dependiendo de los grados API (American Petroleum Institute), considerando valores menores a 30 como pesados y por arriba de 30 se definen como ligeros. En México se divide en tres tipos dependiendo de su densidad: Istmo, Olmeca y Maya.

La empresa del Estado informa
La empresa del Estado informa diariamente sobre los precios del crudo mexicano en el mercado internacional (Luis Cortés/ Reuters)

Tipos de crudo en México

De acuerdo con indicadores de Pemex, de la producción petrolera en el país, el 54% es considerada como crudo pesado (Maya), el 33% como ligero (Istmo) y el 12% restante corresponde a crudo superligero (Olmeca).

Se considera que la mezcla Maya es la más competitiva de las mexicanas al ser la de mayor exportación, además de utilizarse como mezcla sustituta de las otras dos. Por tratarse de un crudo "pesado" tiene un menor rendimiento en la producción de gasolinas y diesel, sin embargo, gracias a esta característica, es la principal fuente de energía para la producción de energía para uso doméstico.

El Istmo, al ser un crudo ligero, puede dar mayor rendimiento en la producción de gasolinas y destilados intermedios (productos derivados del petróleo que se obtienen en el intervalo "medio" de ebullición, entre 180°C y 360°C).

La mezcla Olmeca está considerada como “extra ligera”, característica que la hace útil para la producción de lubricantes y petroquímicos.

México produce tres tipos de
México produce tres tipos de petróleo: Maya, Olmeca y el Istmo. (Daniel Becerril/ Reuters)

Producción y exportación

Pemex experimentó durante el 2023 un incremento en su producción de hidrocarburos, alcanzando un promedio anual de 1.855 millones de barriles de petróleo al día. Este volumen representa un aumento del 5.1%, equivalente a 91,000 barriles diarios, en comparación con los 1.764 millones de barriles que produjo a lo largo de 2022.

De acuerdo con las cifras presentadas por la empresa productiva del estado en diciembre, señalan que durante 2023, la producción nunca descendió de 1.8 millones de barriles diarios. En el último mes del año, la producción diaria fue de 1.826 millones de barriles, en promedio.

El incremento en la producción se atribuye principalmente a la puesta en operación de pozos en nuevos campos petroleros, en especial Quesqui y Tupilco. En enero de 2023, la productora del estado logró superar la marca de 1.8 millones de barriles diarios, alcanzando su máxima capacidad de extracción del sexenio, nivel que sostuvo a lo largo del resto del año.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio del Petróleo en MéxicoÚltimas actualizacionesPrecio del Petróleo en MéxicoPrecio del Petróleo en México hoy

Más Noticias

México vs Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol en vivo: empieza 3ra entrada, la pizarra sigue en ceros

El equipo de Benjamín Gil saldrá al diamante a defender su marca invicta desde que debutaron en el WBC 2026

México vs Estados Unidos en

Derrumbe en San Antonio Abad: se confirma una muerte y sigue la búsqueda de dos trabajadores

El edificio resultó dañado en el sismo del 19 de septiembre de 2017 y colapsaron tres de sus niveles durante demolición

Derrumbe en San Antonio Abad:

Metro CDMX y Metrobús hoy 9 de marzo: L3 del STC reporta retrasos

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Línea 2 opera con normalidad tras derrumbe de edificio cerca de estación San Antonio Abad, aclara Metro CDMX

La tarde de este lunes 9 de marzo se registró el colapso de un edificio en la colonia Tránsito de la alcaldía Cuauhtémoc en la Calzada San Antonio Abad de la Ciudad de México

Línea 2 opera con normalidad

“Cooperar con el continente es necesario; preservar nuestra soberanía es irrenunciable”, afirma presidenta de la Cámara de Diputados en el marco del Escudo de las Américas

El pronunciamiento de Kenia López Rabadán destaca que el país tiene la obligación de participar en iniciativas regionales para enfrentar los retos de seguridad en la región

“Cooperar con el continente es
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detuvieron a “El Chiwas”, autor

Detuvieron a “El Chiwas”, autor material del asesinato del exgobernador de Colima, Silverio Cavazos

Cae en Tamaulipas Manuel “N”, alias “El Meño”, líder de Los Metros del Cártel del Golfo

Detienen a “El Ronny”, venezolano relacionado con el robo a la casa de Susana Zabaleta

Embajador de EEUU en México reconoció al Gabinete de Seguridad por el aseguramiento de dos toneladas de cocaína en Guerrero

Fundador del CJNG, El 85, se declarará culpable en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Arturo Carmona revela por qué

Arturo Carmona revela por qué se divorció de Alicia Villareal y niega que "Te quedó grande la yegua" iba dirigida a él

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 9 de marzo

Alberto Barros en Auditorio Nacional: precios para ver al ‘Titán de la Salsa’ colombiano celebrando 40 años

The Mars Volta cancela participación en el Vive Latino 2026 de último minuto

‘Pink Floyd Sinfónico Vol ll’ en Auditorio Nacional: precios para el homenaje a la banda británica de rock progresivo

DEPORTES

México vs Estados Unidos en

México vs Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol en vivo: los norteamericanos abren la pizarra 0 - 2

La Velada del Año VI: Rivers vs Roro, Clerss vs Natalia MX y todas las peleas confirmadas

Este es el rival que desea enfrentar Canelo Álvarez en septiembre de 2026

Javier Alarcón ve con buenos ojos la “tentativa” llegada de Martín Anselmi a Monterrey: “Vendría muy bien”

Fox adquiere la docuserie sobre la Concachampions Offline Sports