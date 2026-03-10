Pensión Bienestar 2026 suspenderá temporalmente pagos este mes de marzo: quiénes serán los beneficiarios afectados

La Pensión Bienestar es un programa social del Gobierno de México. Foto. Archivo/Infobae México.

La Pensión Bienestar corresponde a un programa social implementado por el Gobierno de México, destinado a personas que han cumplido 65 años o más.

Los beneficiarios de este programa obtienen un apoyo de 6 mil 400 pesos cada dos meses, a través de tarjetas emitidas por el Banco del Bienestar.

El objetivo central de esta propuesta consiste en asegurar ingresos constantes a quienes superan los 65 años, facilitando la adquisición de productos esenciales y fortaleciendo su seguridad económica.

La Secretaría del Bienestar tiene la responsabilidad de organizar y vigilar la operación del programa, además de realizar el registro, la entrega de recursos y la atención a los beneficiarios.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, informó sobre el pago de este mes de marzo, que abarca los meses de marzo y abril.

Pago marzo Pensión Bienestar 2026

Ariadna Montiel, responsable de la Secretaría del Bienestar, comunicó que ya se iniciaron las entregas correspondientes al mes de marzo de la Pensión Bienestar 2026.

Estos fondos corresponden al segundo bimestre, abarcando los meses de marzo y abril para todas las personas mayores de 65 años registradas en este programa social.

Durante la conferencia matutina dirigida por la presidenta Claudia Sheinbaum, Montiel dio a conocer el calendario oficial de pagos previsto para marzo de 2026.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer el calendario de pagos este lunes 2 de marzo en la conferencia matutina presidencia. Foto: X/@A_MontielR.

Los depósitos de la Pensión Bienestar comenzaron el lunes 2 de marzo y se efectuarán de manera escalonada, conforme a la letra inicial del apellido paterno de cada beneficiario, por lo que se recomienda revisar el calendario establecido.

Se debe considerar que los depósitos se realizan en todas las tarjetas del Banco del Bienestar de los beneficiarios, quienes perciben un monto total de 6 mil 400 pesos.

¿Qué día suspenderán los pagos de la Pensión Bienestar y quiénes serán los afectados?

De acuerdo con lo notificado por la Secretaría del Bienestar y luego de darse a conocer el calendario oficial de pagos de este mes de marzo de 2026, habrá un día en que las dispersiones serán suspendidas.

Se trata del lunes 16 de marzo cuando los depósitos sean suspendidos para todos los beneficiarios. Lo anterior debido a que se trata de un día festivo oficial por el aniversario del Natalicio de Benito Juárez, que, aunque es el sábado 21 del presente mes, se recorre al lunes más próximo.

Por lo tanto, los beneficiarios que serán afectados con sus pagos serán aquellos cuya primera letra de su apellido paterno comience con la letra M, ya que así lo ha establecido la Secretaría del Bienestar en su calendario oficial y el orden gradual fijado.

Los depósitos se reanudarán el martes 17 de marzo para todos los beneficiarios cuya primera letra de su apellido paterno comience con la letra M y así sucesivamente.

Para mayor información, es importante estar al pendiente de los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar y su calendario oficial sobre todo lo relacionado con los pagos de marzo y abril.

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar 2026. Foto: Secretaría del Bienestar.