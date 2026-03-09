Beca Rita Cetina 2026: qué beneficiarios recibirán un pago de mil 900 pesos este mes de marzo

La Beca Rita Cetina es un programa social impulsado por el Gobierno de México, dirigida exclusivamente a estudiantes que cursan secundaria en escuelas públicas de todo el país.

Este apoyo económico tiene como objetivo cubrir gastos relacionados con materiales y herramientas básicas, permitiendo que los jóvenes sigan estudiando durante el ciclo escolar.

Los estudiantes que reciben esta beca pueden utilizarla para adquirir libros, alimentos, útiles escolares, artículos de papelería, uniformes y pagar el transporte desde su hogar hasta la escuela.

La cantidad otorgada, que asciende a mil 900 pesos, se deposita cada dos meses en las cuentas del Banco del Bienestar a nombre de los estudiantes de secundaria.

El pago de este programa social corresponde al último bimestre de 2025, que abarca los meses de noviembre y diciembre. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

La gestión de la Beca Rita Cetina corresponde a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

El propósito de este programa es disminuir la deserción escolar en secundarias públicas y ofrecer respaldo para que los alumnos finalicen la educación básica.

Luego del pago realizado en febrero pasado para todos los beneficiarios de la Beca Rita Cetina, la inquietud de los estudiantes de secundaria inscritos en el programa, así como de sus padres, es si habrá pago en este mes de marzo.

Por esta razón, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar informó si habrá depósitos en las tarjetas del Bienestar de los estudiantes de secundaria pública en todo el país el próximo mes y para quiénes será, ya que algunos son nuevos beneficiarios.

¿Qué beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán pago de mil 900 pesos este mes de marzo 2026?

Según lo establecido por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, este mes de marzo no habrá pago para ningún beneficiario de este programa social.

Lo anterior aplica tanto para quienes ya formaban parte de este programa social, como a los nuevos beneficiarios que recibieron su tarjeta del Banco del Bienestar en enero.

La razón es que los depósitos correspondientes en las tarjetas se realizaron en febrero, tanto para beneficiarios recientes como para los que ya estaban inscritos, según autoridades del Gobierno de México.

Este mes de marzo no habrá pagos a ningún beneficiario de la Beca Rita Cetina. Foto: Archivo/Infobae México.

Conviene recordar que los depósitos de la Beca Rita Cetina se efectúan cada dos meses, conforme a los plazos establecidos por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Como ya se indicó, los alumnos de secundaria que participan en este programa social reciben un monto total de mil 900 pesos cada dos meses.

Los pagos se realizan de forma escalonada según la inicial del apellido paterno de los beneficiarios.

Pago de enero y febrero de la Beca Rita Cetina 2026

En el pasado mes de febrero se llevó a cabo la dispersión del pago de la Beca Rita Cetina para todos los beneficiarios, según el calendario difundido por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Este abono representa el primer apoyo de 2026, abarcando los meses de enero y febrero.

En febrero se realizó el depósito de la Beca Rita Cetina para todos los beneficiarios. Foto: Cortesía.