“No te estoy preguntando qué estás haciendo, me la traes ahorita”: usuaria insulta a conductora de Uber tras olvidar su bolsa

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que una usuaria reclama a una conductora de Uber después de haber olvidado su bolsa dentro del vehículo tras haber realizado un viaje.

La mujer exigía que se la entregaran lo más rápido posible, situación que generó debate en redes por la manera irrespetuosa en que se dirigió a la conductora al exigir la devolución inmediata de su articulo personal.

En el video se puede ver como, a pesar de haber sido descuido de la usuaria y de que la conductora se mostraba en disposición de entregarla, la señora en la llamada.

Algunas partes de la conversación dicen lo siguiente:

Usuaria: Lo que pasa es que me urge. ¿No me la podrías traer, por favor?

Conductora: Sí, claro que sí. Ahorita nada más dejo un viaje que ya agarré y me voy hacia donde, hacia do-

Usuaria: No, yo no te estoy preguntando qué, qué estás haciendo. Te estoy diciendo que si me la puedes traer, por favor.

Usuaria: No me interesa. Quiero que me la traigas ahorita, por favor.

Conductora: Sí, nada más ahorita que termine el viaje que ya voy a recoger. Si gustas esperarte.

Usuaria: No me interesa, por favor.

Conductora: Sí, nada más tienes que esperarte. Yo con gusto-

Usuaria: A ti te voy a reportar ahí, ¿eh? Porque no es justo que si te diste cuenta que había una bolsa ahí, no la entregaras.

Al final se escucha que la mujer le dice una grosería a la conductora y cuelga la llamada.

Si bien existen muchos reportes sobre mal servicio que se llega a tener por parte de estas aplicaciones, este video abre un debate sobre diversas situaciones que también deben enfrentar los conductores al lidiar con los usuarios.

Taxista exhibe a pasajero que no quiso subir a un taxi de color rosa

Cabe destacar que esta conductora ya se había vuelto viral por otro video en el que mostró como un pasajero rechazó abordar su vehículo debido a que los asientos eran rosas.

Este incidente fue interpretado por numerosos usuarios como una muestra de masculinidad frágil, evidenciando la vigencia de códigos culturales donde lo femenino es estigmatizado por ciertos sectores masculinos.

En la grabación difundida por @osita_sugo, se observa el momento en el que la conductora detiene su vehículo para recoger a su cliente.

Sin embargo, apenas el hombre ve la decoración del automóvil, comienza a criticar el tono de los asientos y expresa su negativa a subir.

Este fragmento propicio una intensa conversación pública sobre los límites tradicionales que imponen las normas de género.

Muchos usuarios de TikTok describieron la actitud como masculinidad frágil Crédito: (TikTok/@osita_sugo)

La masculinidad frágil se manifiesta como una necesidad de reafirmar de manera constante conductas, elecciones o actitudes consideradas masculinas tradicionalmente, y evitar aquellas asociadas con lo femenino, como el uso del color rosa.

