México

Máynez revela que MC apoyará reforma contra ‘pensiones doradas’, la llama Ley Anti-Bartlett

El líder nacional emecista afirmó que la reforma corregirá los excesos cometidos por el exdirector de la CFE

Guardar
El líder de MC señala
El líder de MC señala que el pueblo seguirá teniendo el derecho a quitar a sus malos gobiernos. Crédito: Cuartoscuro

Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC(, informó que los legisladores de su partido apoyarán la reforma para limitar los montos de las pensiones que reciben funcionarios públicos de alto nivel, que envió la semana pasada la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado de la República.

Esto, luego de que la mandataria denunció que algunos exservidores públicos reciben pagos mensuales de hasta 1 millón de pesos.

En su cuenta de X, Máynez afirmó que la bancada emecista votará a favor de la iniciativa e incluso, la llamó “ley Anti-Bartlett”, señalando que corregirá los excesos cometidos por el exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Votaremos a favor de reducir las pensiones millonarias en el gobierno. Es la ley Anti-Bartlett, ya que corrige los excesos cometidos por el director de la CFE en el anterior sexenio”, escribió el líder de MC en la red social.

El domingo pasado, Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del Senado de la República, informó que esta semana se prevé discutir la iniciativa de reforma al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para limitar las jubilaciones y pensiones de los funcionarios públicos.

En un mensaje en redes sociales, la senadora detalló que con la iniciativa se pondrá fin a las llamadas “pensiones doradas”, pues los funcionarios y exfuncionarios no podrán recibir más del 50% de lo que gana la presidenta de la República.

¿En qué consiste la reforma contra las pensiones doradas y a quiénes afectaría?

El 4 de marzo pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la reforma sobre ‘pensiones doradas’ reducirá los montos mensuales que reciben quienes ocupaban cargos de confianza, aclarando que no será retroactiva.

Explicó que actualmente, algunos exfuncionarios perciben hasta 12 millones de pesos anuales; con la reforma, el pago máximo será de 70 mil pesos mensuales, cifra superior al promedio de un jubilado, pero menor al salario presidencial.

Recalcó que la medida no afecta a trabajadores de base sindicalizados ni a quienes tienen su pensión definida por contrato colectivo.

De acuerdo con el Senado, la propuesta propone establecer que ningún servidor público podrá recibir una remuneración mayor a la de la presidencia, ni siquiera al jubilarse, salvo en casos excepcionales relacionados con varios empleos o especialización técnica.

El límite se establece en la mitad del salario presidencial. La reforma excluye a las Fuerzas Armadas y a quienes reciban pensiones derivadas de aportaciones voluntarias o sindicales, así como pensiones no contributivas.

La iniciativa busca fortalecer la austeridad republicana y evitar privilegios económicos, aplicando el límite a pensiones futuras y también a las ya otorgadas antes de la reforma.

Temas Relacionados

Jorge Álvarez MáynezMovimiento Ciudadanopensiones doradasreforma de pensionesmexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 10 de marzo: Líneas 1 y 3 del MB presentan retrasos

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Derrumbe en San Antonio Abad: rescatan cuerpo del cuarto trabajador atrapado

El edificio resultó dañado en el sismo del 19 de septiembre de 2017 y colapsaron tres de sus niveles durante demolición

Derrumbe en San Antonio Abad:

Sufría de estrés y ansiedad, acudió al IMSS y logró recuperarse: “No significa estar loco”

El instituto destacó la atención a una derechohabiente, quien recibió acompañamiento de psiquiatría, psicología, psico-geriatría y nutrición

Sufría de estrés y ansiedad,

Malagón reconoce su momento complicado en el América: “Sé que estoy en deuda”

El portero también destacó el desempeño de Rodolfo Cota, quien fue titular en el último compromiso del equipo

Malagón reconoce su momento complicado

Hombre ‘aliade’ responde tras acusación de ser un deudor alimenticio en marcha del 8M en Tlaxcala

El señalado negó las acusaciones luego de que un video del enfrentamiento se viralizara en redes

Hombre ‘aliade’ responde tras acusación
MÁS NOTICIAS

NARCO

Decomiso de droga en costas

Decomiso de droga en costas de Acapulco pertenece a Cártel de Sinaloa, revela Harfuch

Delincuentes atacan con drones explosivos a policías en los límites de Jalisco y Zacatecas, hay una mujer herida

“Era improbable que se entregara”: Defensa justifica abatimiento de ‘El Mencho’, narra cómo fue persecución y captura del líder del CJNG

Madres buscadoras logran la detención de ‘La Tía’, operadora del CJNG ligada a desapariciones de jóvenes en Tijuana

Caen presuntos miembros de la Familia Michoacana con más de 170 mil pesos en San José del Rincón, Edomex

ENTRETENIMIENTO

Joanna Vega-Biestro lamenta estar ‘grande

Joanna Vega-Biestro lamenta estar ‘grande y casada’ para salir con el hijo de Luis Miguel: “Está guapo”

“Mi hija tiene derecho a no estar de acuerdo”: Arturo Carmona defiende a hija Melanie y trae de vuelta la polémica por la nueva relación de Alicia Villarreal

Así respondió El Capi Pérez a la controversia por la discusión en Venga la Alegría entre Luz Elena González y Tabata Jalil: “Somos muy apasionados”

Las impactantes comparaciones físicas entre Miguel Gallego Arámbula y su padre Luis Miguel cuando tenía 19 años

“¡Es lo que él nos hizo a nosotros!”: Mariana Ochoa estalla contra Ari Borovoy por presuntas indirectas y revive la guerra interna de OV7

DEPORTES

Malagón reconoce su momento complicado

Malagón reconoce su momento complicado en el América: “Sé que estoy en deuda”

Real Madrid vs Manchester City: a qué hora y dónde ver en México la ida de los Octavos de Final en la Champions League

Definidas las semifinales de la Liga Mexicana de Sóftbol: fechas, horarios y dónde ver en vivo

Benjamín Gil respalda a Jesús Cruz después del juego contra Estados Unidos

Pelea entre aficionados de México y Estados Unidos se vuelve viral tras juego del Clásico Mundial de Béisbol | Video