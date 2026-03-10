Luis Carlos Origel sorprende con tatuaje en honor a Andrea Legarreta, su novia, en el programa Hoy

Luis Carlos Origel, sobrino de ‘Pepillo’ Origel, sorprende al tatuarse la inicial de Andrea Legarreta durante la transmisión especial en Hoy. (RS)

El romance entre Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel sigue dando de qué hablar en el programa Hoy. En esta ocasión, acapararon la atención del público y los internautas al compartir un romántico momento que quedó plasmado en la piel del creador fitness.

Durante la emisión de este 10 de marzo, se presentó a un tatuador que trabaja con tintas orgánicas que son aplicadas por medio de un sello, dinámica en la que decidió participar el sobrino de “Pepillo” Origel.

Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel protagonizan un romance que capta la atención de internautas y seguidores del programa Hoy.

Novio de Andrea Legarreta se tatúa su inicial

A través de las redes oficiales del programa se dio a conocer el momento en que la presentadora se percata de que su pareja tiene tatuada la letra “A” en su hombro izquierdo.

"¡Qué viva el amor! Confirmando antes de tatuarme“, se colocó en la descripción del video, el cual reunió cientos de comentarios positivos.

Cabe mencionar que el momento no fue transmitido en el programa en vivo, pero se difundió en los canales oficiales, aunque hasta el momento los presentadores no han reaccionado al respecto.

El gesto romántico de Origel con su tatuaje desata comentarios positivos y mensajes de apoyo en las redes sociales oficiales del programa. (Captura de pantalla)

Por ahora, algunos de los comentarios que circulan en la publicación son: "Qué bonito es estar enamorado“, ”Qué lindo, amo esta linda parejita", “Belleza verla feliz como adolescente” y “Si duran dos segundos que sean los dos segundos más intensos de la vida”.

Cabe recordar que el romance de la expareja de Erik Rubín y el creador de contenido fitness ha sido uno de los más comentados del entretenimiento, pues se dio a conocer públicamente luego de casi tres años de que Legarreta anunció su divorcio.

Pese a los dimes y diretes que circulan en redes sociales sobre sus apariciones públicas y declaraciones de su romance, la pareja se ha mantenido lejos de la prensa y constantemente comparten su amor en redes sociales.

La relación entre Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel confirma una historia de amor que surgió tras la separación de la conductora y Erik Rubín. (Programa Hoy)

Así ha sido el romance entre Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel

Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel se conocieron a través de colaboraciones en Televi sa y en la cadena de gimnasios Commando, donde ella y Erik Rubín, su exesposo, son socios.

Origel es entrenador, conductor y sobrino del periodista Juan José “Pepillo” Origel , lo que facilitó su llegada al entorno televisivo y su cercanía con la conductora.

Tras la separación de Andrea y Erik Rubín en 2023, ella y Luis Carlos se volvieron inseparables como amigos durante dos años, asistiendo juntos a eventos y compartiendo actividades en redes sociales.

En octubre de 2025 tuvieron su primera salida pública como pareja en la boda de la hija de Martha Carrillo .

Legarreta dudó en formalizar la relación debido a la diferencia de edad, pero contó con el respaldo de amigas, de sus hijas y de Erik Rubín, quienes ya conocían y aceptaban a Origel.

En enero de 2026, Andrea Legarreta confirmó en televisión su romance con Luis Carlos Origel y poco después publicaron sus primeras fotos juntos como pareja.

En febrero celebraron el Día de San Valentín en San Miguel de Allende y compartieron abiertamente su relación en redes sociales.

Hasta febrero de 2026, la pareja mantiene aspectos privados pero muestra convivencia armónica con sus familias y cercanos.

Ambos han dejado claro que su prioridad es la felicidad y privacidad, eligiendo compartir solo ciertos momentos, mientras mantienen un lazo cercano tanto con sus familias como con sus seguidores.