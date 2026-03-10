México

Joanna Vega-Biestro lamenta estar ‘grande y casada’ para salir con el hijo de Luis Miguel: “Está guapo”

La conductora de ‘Sale el Sol’ se pronunció después de que Ventaneando mostrara el rostro del joven

(Instagram)
(Instagram)

La conductora Joanna Vega-Biestro generó comentarios en redes sociales tras bromear al aire sobre la reciente aparición pública de Miguel Gallego Arámbula, hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula.

Durante la emisión de este 10 de marzo de Sale el Sol, el panel abordó la difusión de imágenes del joven, quien acaba de cumplir diecinueve años, y la periodista no dudó en reconocer su atractivo, aunque entre risas lamentó su propia situación sentimental y edad.

Lo que ocurrió en Sale el Sol

Durante la conversación, el periodista Gustavo Adolfo Infante retomó la noticia que ocupó la agenda del espectáculo tras la revelación de las primeras fotografías de Miguel Gallego Arámbula.

(Instagram)
(Instagram)

El comunicador recordó el momento en que Aracely Arámbula intentó evadir a la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, lo que generó especulaciones en distintos programas.

Mientras el equipo de Sale el Sol debatía sobre la privacidad que la actriz mexicana ha procurado para sus hijos, Joanna Vega-Biestro intervino:

Sí, está muy guapo, pero yo no lo conozco. Yo no puedo decir: ‘Sí, sí es’, explicó sobre la identidad del joven.

Revelan las primeras imágenes del
Revelan las primeras imágenes del hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula tras 19 años de anonimato

Más adelante, al ver las imágenes mejoradas gracias a tecnología, la conductora expresó: “Sí, y es que ve, ahí con ayuda de tecnología, la imagen fue a lo lejos, pero ya se pueden mejorar las imágenes gracias a la IA”, y, entre risas, agregó:

“Sí, o sea, está guapo. Uy, y una tan grande y casada"

La frase provocó risas en el foro y en redes sociales, donde usuarios destacaron el momento y la sinceridad de la periodista, quien complementó: “Grande y casada”, aludiendo con humor a que su edad y estado civil la alejan de cualquier posibilidad con el hijo del cantante.

La reacción mediática ante el hijo de Luis Miguel

La aparición pública de Miguel Gallego Arámbula el pasado fin de semana rompió el hermetismo que su madre, Aracely Arámbula, mantuvo durante casi dos décadas.

(Imagen Televisión // Prensa Fenix)
(Imagen Televisión // Prensa Fenix)

Según lo comentado en Sale el Sol, la actriz se esforzó por proteger la intimidad de sus hijos frente a la atención de los medios y buscó que crecieran fuera del foco mediático, algo poco habitual en el mundo del espectáculo.

El panel de Sale el Sol coincidió en que la estrategia de Arámbula para resguardar a sus hijos fue exitosa y aplaudieron la manera en que evitó la exposición pública.

Ana María Alvarado destacó: “Hay que aplaudírselo, ver cómo le hizo para que les pase el tips a muchos de cómo esconderse y cómo cuidar a la privacidad”.

Durante la charla, los conductores comentaron que la difusión de las imágenes de Miguel Gallego Arámbula desató comparativos en internet con su padre, Luis Miguel, y con la propia Aracely Arámbula, ambos reconocidos por su atractivo.

