Fiscalía de Sonora confirma que fue abatido uno de los asesinos de Édgar Martínez Biebrich, hijo de la alcaldesa de Bacanora

Fotografía de la alcaldesa junto a su hijo asesinado el pasado 24 de febrero tras un incidente vial. Crédito: Redes Sociales

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) emitió un esclarecimiento tras el homicidio de Édgar Martínez Biebrich, hijo de la alcaldesa de Bacanora, luego de que uno de los dos agresores, identificado como Uriel Luna, alias “El Pekas”, fue abatido durante un operativo en Hermosillo.

El Pekas, señalado también por el asesinato de un policía de la capital sonorense en 2024, participó en el ataque armado donde murió el joven, según confirmó la autoridad estatal en un comunicado difundido este 9 de marzo.

Según reportes recogidos por Infobae México, un cómplice de “El Pekas”, identificado como Víctor Manuel “N”, fue capturado días antes y admitió la participación de ambos en el ataque perpetrado el 24 de febrero de 2026 en la carretera Mazatán-Hermosillo.

Los dos agresores identificados -uno muerto y otro preso- se encontraban bajo los efectos de sustancias ilícitas al momento de disparar contra el vehículo donde viajaban la presidenta municipal, Nora Alicia Biebrich Duarte, y su hijo, quien conducía una camioneta Jeep, modelo Grand Cherokee.

Reportes previos de Infobae México, basados en información oficial, indican que el asesinato de Édgar Martínez Biebrich se originó a partir de un incidente vial. De acuerdo con estos informes, la agresión se desencadenó cuando el joven intentó rebasar un vehículo en la carretera, pero los ocupantes de ese automóvil le impidieron el paso. Esta situación generó una discusión que culminó con disparos contra la Jeep, provocando la muerte del hijo de la alcaldesa de Bacanora.

El operativo que terminó con la vida de “El Pekas”

El relato oficial señala que la FGJES identificó a Francisco Uriel Luna Luna como el segundo implicado en el homicidio y obtuvo dos órdenes de aprehensión en su contra, una de ellas por el asesinato de un elemento de la Policía Municipal de Hermosillo en octubre de 2024.

Luna Luna se encontraba oculto en una vivienda del fraccionamiento Residencial Gala, en la capital sonorense.

Durante el operativo de captura, agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) ingresaron al inmueble, donde "El Pekas" disparó contra los oficiales, generando un intercambio de disparos. Como resultado, el agresor fue abatido.

La fiscalía informó que dos agentes resultaron heridos: uno sufrió fractura de fémur y otro lesiones en el rostro por esquirlas, ambos reportados fuera de peligro.

Tras la diligencia donde las las autoridades abatieron a “El Pekas”, aseguraron una carabina Colt modelo M4 calibre 5.56 milímetros, cargadores de disco de alta capacidad, cartuchos útiles, un cañón de fusil y una granada de fragmentación.

Un dictamen de balística forense confirmó que el fusil asegurado fue utilizado en el homicidio de Édgar Martínez Biebrich.

Además, los resultados toxicológicos de la necropsia practicada a "El Pekas" arrojaron positivo a anfetaminas y metanfetaminas, según reportes de la fiscalía sonorense.

Evidencias y contexto del ataque

La alcaldesa de Bacanora y su hijo fueron atacados a balazos tras un incidente de tránsito. (Jovani Pérez/Infobae)

La investigación de la FGJES estableció que, tras la agresión en la carretera Mazatán-Hermosillo, los probables responsables abandonaron su vehículo, lo incendiaron y escaparon a pie hacia un rancho en las inmediaciones del poblado El Adivino.

En el trayecto habrían tirado su equipo táctico pero mantenido las armas usadas en el ataque.

La agresión contra el hijo de la alcaldesa de Bacanora generó atención pública en Sonora y a nivel nacional, debido al perfil de los implicados y el contexto de violencia en la región.

Las diligencias y operativos desplegados por la FGJES permitieron esclarecer parte del caso en menos de dos semanas, con la detención y muerte de los presuntos responsables.