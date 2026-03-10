México

Faisy reacciona con ironía a presuntas indirectas de Mariana Echeverría: “¿Qué está haciendo ahorita?"

La presentadora quedó fuera de ‘Me Caigo de Risa’ en 2024, tras tener una polémica participación en ‘La Casa de los Famosos México 2′

Mariana Echeverría se pronunció sobre
Mariana Echeverría se pronunció sobre una serie de rumores que la han perseguido tras salir de La Casa de los Famosos México.

El intercambio de indirectas entre Faisy y Mariana Echeverría volvió a escalar en redes sociales y medios de espectáculos. El conductor respondió con tono irónico a un mensaje publicado por su excompañera, quien lo calificó con fuertes adjetivos en una publicación que muchos interpretaron como una referencia directa hacia él.

Faisy responde con ironía a Mariana Echeverría

En declaraciones para TVNotas, el conductor del programa Me Caigo de Risa reaccionó a los comentarios de su examiga y aseguró que incluso le agradece que hable de él, ya que eso mantiene su nombre en la conversación pública.

“Si se refiere a mí, le agradezco. A mí me gusta que me pregunten. Le doy las gracias por mantenerme vigente, por hacer que la prensa siga interesada en mí. Amo pasar en las alfombras rojas y que me pregunten por algo. Sería horrible que no fuera así. Me la pasaría llorando semanas y semanas”, expresó.

Ambos presentadores trabajaron juntos en varios proyectos televisivos, entre ellos Faisy Nights, pero su relación profesional terminó hace tiempo. La distancia se volvió más evidente tras la participación de Echeverría en La Casa de los Famosos México en 2024, donde generó polémica por comentarios hacia otros integrantes del elenco.

Sobre la posibilidad de coincidir nuevamente en el mismo proyecto, Faisy fue claro al recordar declaraciones previas: “El problema o lo que se dijo con Mariana Echeverría no es nada más conmigo, ella lo dijo... vieron cómo ella se refería a otras personas del elenco (en La Casa de los Famosos México). Creo que no habría una armonía bonita si ella regresara al proyecto”.

Ambos presentadores trabajaron juntos en
Ambos presentadores trabajaron juntos en varios proyectos televisivos, entre ellos Faisy Nights, pero su relación profesional terminó hace tiempo.

El mensaje que desató la polémica

Según la revista de prensa rosa, la tensión resurgió cuando Mariana Echeverría publicó un mensaje en su cuenta de X en el que insinuó que a un conductor solo le preguntan por ella pese a tener muchos años de carrera. En el mismo texto utilizó calificativos como “colgado”, “mentiroso” y “traicionero”.

Faisy reaccionó con sorpresa ante esos señalamientos:“¡Ah, cabr**! ¡Wow! Ese sí no sé si sea para mí, pero yo no me pongo el saco. ¿Por qué, colgado de qué? Y mentiroso y traicionero, no sé. Le deseo lo mejor. ¿Qué está haciendo ahorita?

Pese al intercambio de comentarios, el conductor también pidió al público que no ataque a su excompañera.

“No la odien. Acuérdense de sus chistes, de los momentos bonitos que les regaló, de lo difícil que ha de ser para una persona perder un bebé. Celebremos que tuvo otro. Su esposo, Óscar Jiménez, es el portero de mi equipo favorito, León. Yo les deseo lo más bonito”.

Eso sí, reiteró que no volvería a colaborar con ella: “Ella dejó muy claro que no quiere volver a trabajar conmigo, y yo no buscaría colaborar con ella, por el simple hecho de darle gusto a su petición”.

La presentadora confirmó en Instagram
La presentadora confirmó en Instagram que tiene diferencias irreconciliables con el productor y que no volverá al programa Me caigo de risa.

Su vida personal y nuevos proyectos

Más allá de la polémica mediática, Faisy también habló de su vida personal. El conductor explicó que él y su esposa, Iratxe Beorlegui, han intentado convertirse en padres durante los últimos años.

“Ya pasaron 3 años desde que nos casamos y no ha ocurrido. Por nosotros está bien. No quisimos meternos a tratamiento, porque ella es bailarina. Ahorita va a empezar un show en 2 meses en Bellas Artes y ese proceso de las hormonas para las mujeres es súper difícil. No quise someterla a eso. Cuando no llega es por algo”, indicó.

