Cuando empezó la demolición del edificio que colapsó en San Antonio Abad

El edificio de San Antonio Abad 124 estaba en proceso de demolición; sin embargo, tres niveles colapsaron y dejaron atrapados a cuatro trabajadores, uno de ellos está herido en el hospital Rubén Leñero y el otro fue localizado sin vida. Los otros dos hombres no han sido ubicados.

Según la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), la estructura había sido identificada como dañada desde el terremoto de 1985 y su condición se agravó tras el sismo de 2017.

El inmueble estaba en proceso de demolición cuando cedió parte de su estructura, lo que provocó el accidente.

En redes sociales circulan imágenes del suceso ocurrido a unos pasos de la avenda Tlalpan y de la estación del Metro homónima. (Redes sociales)

Según Myriam Urzúa Venegas, titular de la SGIRPC, las autoridades de la Ciudad de México otorgaron al dueño del edificio las facilidades para su demolición desde octubre de 2025.

“En el 85 tuvo afectaciones y siguió funcionando, en 2017 tuvo afectaciones también y se le pidió al dueño que lo demoliera porque así lo exigió la Secretaría de Vivienda” mencionó la titular.

De igual manera informó que los trabajos comenzaron a finales de enero de 2026.

Labores de rescate para dos trabajadores atrapados

La titular de la SGIRPC mencionó que “continuarán las labores toda la noche si es necesario”

La operación se realiza con el retiro manual de cascajo, posteriormente la introducción de los binomios caninos para ver si logran identificar a los trabajadores atrapados en un área de 300 metros cuadrados.

Cuatro personas quedaron atrapadas, de las cuales una ya falleció y la otra fue llevada a un hospital de la CDMX. Foto: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Los hombres que estaban dentro del edificio eran 57 y se encontraban haciendo labores de remoción de puertas y mueblería, ya que San Antonio Abad 124 se utilizaba como espacio para oficinas.

Se presume que los hombres atrapados estaban entre el primer y el segundo nivel.

Las operaciones de búsqueda están lideradas por Myriam Urzúa Venegas, titular de la SGIRPC, quien coordina a más de 40 rescatistas divididos en cuadrantes. En el lugar participan unidades del Heroico Cuerpo de Bomberos, personal del ERUM y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como trabajadores de la empresa encargada de la demolición.

La respuesta de emergencia incluyó la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, que aportaron equipos de corte de loza, grúas y brigadas con binomios caninos. Estos últimos han desempeñado un papel clave al marcar los puntos donde podrían encontrarse los trabajadores atrapados.

La titular de Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC confirmó un trabajador fallecido y localizado (X/@SGIRPC_CDMX)

La SGIRPC informó que los trabajos de rescate se llevan a cabo de manera manual, evitando el uso de maquinaria pesada para no poner en riesgo a las personas aún atrapadas entre los restos del edificio. “No vamos a meter equipo pesado hasta, en tanto, no encontremos a los cuerpos”, señaló Myriam Urzúa.

Las labores de rescate se realizan bajo el esquema del Sistema de Comando de Incidentes, lo que permite una organización eficiente de los diferentes equipos y recursos en el sitio. Además, la Fiscalía General de Justicia y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI) han sido notificadas y se mantienen al tanto de los avances.