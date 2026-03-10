México

BTS: requisitos para hacerles llegar tu cartel desde México hasta Corea del Sur

El letrero será mostrado al grupo durante su comeback en la plaza Gwanghwamun

Los siete miembros de BTS
Los siete miembros de BTS volverán con su gira y estreno del álbum ARIRANG (Instagram/@uarmyhope)

Faltan pocos días para el esperado regreso de BTS, pues sus integrantes habían estado en el Servicio Militar coreano.

Mientras ARMY prepara fanprojects y esperan escuchar ARIRANG, los fans mexicanos podrán hacerle llegar un cartel al grupo surcoreano.

Los carteles serán mostrados a Jungkook, V, Jimin, Suga, Jin, RM y J-Hope en su fecha de regreso, justamente desde la Plaza Gwanghwamun.

Netflix Latinoamérica lanza una dinámica
Netflix Latinoamérica lanza una dinámica para que fans en México envíen carteles de apoyo a BTS para su comeback en Corea (X/@NetflixLAT)

Características que debe tener el cartel

  • El tamaño debe ser de media cartulina
  • No debe tener elementos en relieve
  • Usa solo cartulina o papel flexible para evitar que se rompa
  • Escribe mensajes cortos y fáciles de leer
  • No se permiten mensajes ofensivos ni de odio que incomoden a los miembros de BTS
  • Si no estás en la CDMX, puedes enviar tu cartel por mensajería
  • Marca el cartel con tu nombre de usuario de alguna red social

A dónde enviar el cartel

Un cartel digital detalla los
Un cartel digital detalla los requisitos y la dirección en México para que los fans envíen mensajes a BTS a Corea del Sur. (X/@NetflixLAT)

Ya que la dinámica está organizada por Netflix Latinoamérica, el cartel debe llegar a sus oficinas en México.

La dirección es Miyana Torre A, Av. Ejército Nacional Mexicano 769, Piso 10 Granada, Miguel Hidalgo, 11520 Ciudad de México, CDMX.

  • Horario de recepción: Lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
  • Dirigido a: Letrero BTS - Netflix

La plataforma indica que las personas que no radican en la CDMX pueden enviarlo por paquetería o servicio postal.

La fecha límite de recepción de carteles es el viernes 13 de marzo.

Por el momento no se sabe si otros países de Latinoamérica tendrán una dinámica similar.

Fechas clave del comeback de BTS en México

BTS (Netflix)
BTS (Netflix)
  • Lanzamiento de ARIRANG - jueves 19 de marzo a las 22:00
  • Concierto en vivo desde la Plaza Gwanghwamun transmitido en Netflix - Sábado 21 de marzo a las 5:00 am
  • Documental BTS The Return - Viernes 27 de marzo
  • Concierto desde Goyang (en cines) - 9 de abril a las 4:00 con transmisión en horario diferido en cines
  • Segunda noche de concierto de Goyang - 11 de abril a las 4:00 am con transmisión en horario diferido en cines
  • Tercera noche del concierto de Goyang - 12 de abril con transmisión de pago en plataforma Weverse
  • Segunda noche de concierto en Tokio - 18 de abril con transmisión en cines, formato diferido

Horarios y ciudades de los conciertos de BTS transmitidos

  • Goyang, Corea del Sur: Sábado 11 de abril, transmisión mundial en vivo en cines o con horario diferido.
  • Tokio, Japón: Sábado 18 de abril, transmisión mundial en vivo en cines o con horario diferido.
  • Seúl, Corea del Sur (Plaza Gwanghwamun): Viernes 21 de marzo, 5:00 a.m. (hora México), función por Netflix.

ARIRANG lista de canciones

(HYBE)
(HYBE)
  1. Body to Body
  2. Hooligan
  3. Aliens
  4. FYA
  5. 2.0
  6. No. 29
  7. SWIM
  8. Merry Go Round
  9. NORMAL
  10. Like Animals
  11. they don’t know ‘bout us
  12. One More Night
  13. Please
  14. Into the Sun

