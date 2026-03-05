México

BTS en México: cuánto tiempo podrían durar sus conciertos en el Estadio GNP

Los fans del grupo surcoreano esperan el lanzamiento del tráiler de la creación de ARIRANG

(Jesús Avilés/Infobae México)
(Jesús Avilés/Infobae México)

Falta poco más de dos meses para que BTS regrese a México, ya hay nueva ARMY Bomb, se liberó la lista de canciones de ARIRANG y mientras se preparan los proyectos de fans, muchos quieren saber cuánto tiempo tendrán de concierto.

El grupo de K-pop se presentará en el país el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP.

Es posible que los conciertos de BTS en México duren por lo menos dos horas y media, ya que es el tiempo que se había estimado para su comeback en la Plaza Gwanghwamun de Seúl, Corea del Sur.

Jungkook, V, Jimin, Suga, Jin, RM y J-Hope regresan después de años por el servicio militar, el documental es sobre su comeback (NetflixLAT)

Cabe señalar que actualmente se definió dicho concierto —que contará con transmisión en vivo el 21 de marzo— en una hora de duración para evitar inconvenientes a la población.

Cuando arranque oficialmente la gira de BTS, se podrá aproximar de mejor manera la duración de sus conciertos en México, pues aunque haya un setlist definido, hay variaciones ligeras de país a país.

Fechas clave para el comeback de BTS

Los dos primeros conciertos de
Los dos primeros conciertos de la gira mundial de BTS llegarán a los cines (BIG HIT)
  • 5 de marzo: lanzamiento del tráiler del documental de creación de ARIRANG
  • Miércoles 19 de marzo: Estreno del álbum ARIRANG.
  • Viernes 21 de marzo, 5:00 a.m. (hora México): Presentación especial en Plaza Gwanghwamun, Seúl, transmitida por Netflix.
  • Jueves 27 de marzo: Lanzamiento del documental exclusivo BTS: EL REGRESO en Netflix
  • Sábado 11 de abril: Transmisión en vivo desde Goyang, Corea del Sur.
  • Sábado 18 de abril: Transmisión en vivo desde Tokio, Japón.
  • Jueves 9, sábado 11 y domingo 12 de abril: Transmisiones online en diferentes horarios para público global.

Horarios y ciudades de los conciertos de BTS transmitidos

  • Goyang, Corea del Sur: Sábado 11 de abril, transmisión mundial en vivo en cines o con horario diferido.
  • Tokio, Japón: Sábado 18 de abril, transmisión mundial en vivo en cines o con horario diferido.
  • Seúl, Corea del Sur (Plaza Gwanghwamun): Viernes 21 de marzo, 5:00 a.m. (hora México), función por Netflix.

ARIRANG lista de canciones

(HYBE)
(HYBE)
  1. Body to Body
  2. Hooligan
  3. Aliens
  4. FYA
  5. 2.0
  6. No. 29
  7. SWIM
  8. Merry Go Round
  9. NORMAL
  10. Like Animals
  11. they don’t know ‘bout us
  12. One More Night
  13. Please
  14. Into the Sun

Cuándo sale el tráiler del documental de ARIRANG

El tráiler del documental que narra la creación del álbum ARIRANG se ha convertido en otro de los momentos más esperados.

Es oficial que el avance se publicará el 4 de marzo en las redes oficiales de NetflixLAT, sin que exista un horario fijo, aunque existe la posibilidad de que aparezca a las 19:00, 24 horas después del anuncio oficial.

Los siete miembros de BTS
Los siete miembros de BTS volverán con su gira y estreno del álbum ARIRANG (Instagram/@uarmyhope)

La expectativa entre los seguidores ha crecido, debido a que el grupo surcoreano conformado porJungkook, V, Jimin, Suga, Jin, RM y J-Hope regresa tras varios años de ausencia por el cumplimiento del servicio militar en Corea del Sur.

El documental explorará la historia detrás del regreso y la producción de su nuevo material discográfico.

